Lần đầu giúp Vương Hạc Đệ quảng bá bài hát mới, Ngụy Đại Huân có hành động khiến fan cười ngất

Sao quốc tế 03/08/2023 11:29

Pha PR MV mới của Ngụy Đại Huân dành cho đàn em khiến khán giả và người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng.

Mới đây, sáng 2/8, Ngụy Đại Huân khiến khán giả và người hâm mộ cười ngất khi lần đầu PR "có như có như không" sản phẩm âm nhạc đầu tay của đàn em Vương Hạc Đệ. Cụ thể, nam diễn viên đăng tải một video mới lên nền tảng Douyin với nhạc nền là bài "Điệu Tango trên bờ biển" vừa ra mắt của Vương Hạc Đệ hôm 28/7. Anh cũng không quên gắn thẻ tài khoản của người em thân thiết vào chính bài đăng của mình.

Đáng chú ý, khi người hâm mộ nhấp vào tài khoản của Vương Hạc Đệ do chính Ngụy Đại Huân gắn thẻ vào bài viết thì lại không hiện ra tài khoản của mỹ nam Vương Hạc Đệ. Nhiều người đoán rằng Ngụy Đại Huân đã tự tay gõ tên Vương Hạc Đệ nên hệ thống đã không hiển thị phần gợi ý nên dẫn đến tình huống "dở khóc dở cười" này. Hiện tài khoản của Ngụy Đại Huân đã hiển thị lại đúng tài khoản của đàn em Vương Hạc Đệ. 

Lần đầu giúp Vương Hạc Đệ quảng bá bài hát mới, Ngụy Đại Huân có hành động khiến fan cười ngất - Ảnh 1
Ngụy Đại Huân đăng tải một video mới lên nền tảng Douyin với nhạc nền là bài "Điệu Tango trên bờ biển" vừa ra mắt của Vương Hạc Đệ để PR giúp đàn em

Sáng 28/7, Vương Hạc Đệ chính thức trình làng MV "Điệu Tango trên bờ biển" - sản phẩm âm nhạc đầu tay của nam diễn viên. Tiếp tục thể hiện năng lực trong mảng âm nhạc, MV "Điệu Tango trên bờ biển" vừa ra mắt của Vương Hạc Đệ nhanh chóng chinh phục đông đảo khán giả với nhiều phản hồi tích cực. 

Ngoài giai điệu trẻ trung, sôi động và bắt tai, phần trình diễn của Vương Hạc Đệ và Đoàn Tiểu Vi - nữ chính trong MV đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Sau khi ra mắt MV, Vương Hạc Đệ được khán giả và người hâm mộ đánh giá là đã có một màn debut thành công, khẳng định được tài năng ca hát của mình. 

Lần đầu giúp Vương Hạc Đệ quảng bá bài hát mới, Ngụy Đại Huân có hành động khiến fan cười ngất - Ảnh 2

Lần đầu giúp Vương Hạc Đệ quảng bá bài hát mới, Ngụy Đại Huân có hành động khiến fan cười ngất - Ảnh 3

 

Lần đầu giúp Vương Hạc Đệ quảng bá bài hát mới, Ngụy Đại Huân có hành động khiến fan cười ngất - Ảnh 4
Sáng 28/7, Vương Hạc Đệ chính thức trình làng MV "Điệu Tango trên bờ biển" - sản phẩm âm nhạc đầu tay của nam diễn viên

Được biết, không chỉ là người trình diễn, Vương Hạc Đệ còn tham gia sáng tác nhạc và đạo diễn chính của MV. Địa điểm quay "Điệu Tango trên bờ biển" cũng vô cùng đặc biệt, đây là nơi ghi hình cho show "50km vườn đào" của nam diễn viên. Có thể thấy, ngoài biết diễn xuất, biết ca hát, biết rap, biết nhảy, Vương Hạc Đệ còn biết đạo diễn quay phim chụp ảnh, xứng danh nam diễn viên trẻ đa tài trên màn ảnh Hoa ngữ.

Lần đầu giúp Vương Hạc Đệ quảng bá bài hát mới, Ngụy Đại Huân có hành động khiến fan cười ngất - Ảnh 5
Được biết, Vương Hạc Đệ - Phạm Thừa Thừa - Ngụy Đại Huân - Bạch Kính Đình có mối quan hệ rất thân thiết, 4 nam diễn viên thường dành thời gian gặp gỡ nhau

Trước khi được biết đến với vai trò là một diễn viên, Vương Hạc Đệ từng là tiếp viên hàng không. Anh tốt nghiệp ngành hàng không của Học viện hàng không Tây Nam Tứ Xuyên, có thời gian làm tiếp viên. Năm 2016, Vương Hạc Đệ chiến thắng một cuộc thi tài năng và lấn sân sang ngành giải trí.

Sau thành công của bộ phim cổ trang ăn khách nhất nhì mùa hè năm 2022 "Thương Lan Quyết", Vương Hạc Đệ trở lại nổi đình đám trên mạng xã hội. Do vậy, nam diễn viên liên tục nhận được lời mời đóng phim, quảng cáo và ngày càng có nhiều người hâm mộ.  

 

Vương Hạc Đệ khoe giọng cuốn hút trong MV 'Điệu Tango trên bờ biển', mở khóa vai trò mới: Vừa rap vừa đạo diễn cho sản phẩm âm nhạc đầu tay

Vương Hạc Đệ khoe giọng cuốn hút trong MV 'Điệu Tango trên bờ biển', mở khóa vai trò mới: Vừa rap vừa đạo diễn cho sản phẩm âm nhạc đầu tay

Được biết, không chỉ là người trình diễn, Vương Hạc Đệ còn tham gia sáng tác nhạc và đạo diễn chính của MV.

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Từ khóa:   Ngụy Đại Huân sao hoa ngữ Cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

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Vương Hạc Đệ khoe giọng cuốn hút trong MV 'Điệu Tango trên bờ biển', mở khóa vai trò mới: Vừa rap vừa đạo diễn cho sản phẩm âm nhạc đầu tay

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