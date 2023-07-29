Vương Hạc Đệ khoe giọng cuốn hút trong MV 'Điệu Tango trên bờ biển', mở khóa vai trò mới: Vừa rap vừa đạo diễn cho sản phẩm âm nhạc đầu tay

Sao quốc tế 29/07/2023 08:18

Được biết, không chỉ là người trình diễn, Vương Hạc Đệ còn tham gia sáng tác nhạc và đạo diễn chính của MV.

Sáng 28/7, Vương Hạc Đệ chính thức trình làng MV "Điệu Tango trên bờ biển" - sản phẩm âm nhạc đầu tay của nam diễn viên đa tài. Tiếp tục thể hiện năng lực trong mảng âm nhạc, MV "Điệu Tango trên bờ biển" vừa ra mắt của Vương Hạc Đệ nhanh chóng chinh phục đông đảo khán giả với nhiều phản hồi tích cực. 

Ngoài giai điệu trẻ trung, sôi động và bắt tai, phần trình diễn của Vương Hạc Đệ và Đoàn Tiểu Vi - nữ chính trong MV đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Sau khi ra mắt MV, Vương Hạc Đệ được khán giả và người hâm mộ đánh giá là đã có một màn debut thành công, khẳng định được tài năng ca hát của mình. 

Vương Hạc Đệ khoe giọng cuốn hút trong MV 'Điệu Tango trên bờ biển', mở khóa vai trò mới: Vừa rap vừa đạo diễn cho sản phẩm âm nhạc đầu tay - Ảnh 1

Vương Hạc Đệ khoe giọng cuốn hút trong MV 'Điệu Tango trên bờ biển', mở khóa vai trò mới: Vừa rap vừa đạo diễn cho sản phẩm âm nhạc đầu tay - Ảnh 2
Sáng 28/7, Vương Hạc Đệ chính thức trình làng MV đầu tay mang tên "Điệu Tango trên bờ biển"

Được biết, không chỉ là người trình diễn, Vương Hạc Đệ còn tham gia sáng tác nhạc và đạo diễn chính của MV. Địa điểm quay "Điệu Tango trên bờ biển" cũng vô cùng đặc biệt, đây là nơi ghi hình cho show "50km vườn đào" của nam diễn viên. Có thể thấy, ngoài biết diễn xuất, biết ca hát, biết rap, biết nhảy, Vương Hạc Đệ còn biết đạo diễn quay phim chụp ảnh, xứng danh nam diễn viên trẻ đa tài trên màn ảnh Hoa ngữ.

Vương Hạc Đệ khoe giọng cuốn hút trong MV 'Điệu Tango trên bờ biển', mở khóa vai trò mới: Vừa rap vừa đạo diễn cho sản phẩm âm nhạc đầu tay - Ảnh 3

Vương Hạc Đệ khoe giọng cuốn hút trong MV 'Điệu Tango trên bờ biển', mở khóa vai trò mới: Vừa rap vừa đạo diễn cho sản phẩm âm nhạc đầu tay - Ảnh 4

Vương Hạc Đệ khoe giọng cuốn hút trong MV 'Điệu Tango trên bờ biển', mở khóa vai trò mới: Vừa rap vừa đạo diễn cho sản phẩm âm nhạc đầu tay - Ảnh 5
Được biết, không chỉ là người trình diễn, Vương Hạc Đệ còn tham gia sáng tác nhạc và đạo diễn chính của MV

Vương Hạc Đệ sinh năm 1998 ở Lạc Sơn, Tứ Xuyên, Trung Quốc, trong gia đình lao động bình thường. Bố mẹ nam diễn viên từng làm công nhân trong nhà máy, bị nghỉ việc những năm 1990 và mở một quán bán xiên chiên để kiếm sống. Những lúc có thời gian rảnh, nam diễn viên cũng thường về quán phụ giúp bố mẹ. Chính vì chưa bao giờ che giấu xuất thân của mình, Vương Hạc Đệ đã chiếm được trọn vẹn cảm tình của khán giả.

Trước khi được biết đến với vai trò là một diễn viên, Vương Hạc Đệ từng là tiếp viên hàng không. Anh tốt nghiệp ngành hàng không của Học viện hàng không Tây Nam Tứ Xuyên, có thời gian làm tiếp viên. Năm 2016, Vương Hạc Đệ chiến thắng một cuộc thi tài năng và lấn sân sang ngành giải trí.

Vương Hạc Đệ khoe giọng cuốn hút trong MV 'Điệu Tango trên bờ biển', mở khóa vai trò mới: Vừa rap vừa đạo diễn cho sản phẩm âm nhạc đầu tay - Ảnh 6Vương Hạc Đệ khoe giọng cuốn hút trong MV 'Điệu Tango trên bờ biển', mở khóa vai trò mới: Vừa rap vừa đạo diễn cho sản phẩm âm nhạc đầu tay - Ảnh 7

Vương Hạc Đệ khoe giọng cuốn hút trong MV 'Điệu Tango trên bờ biển', mở khóa vai trò mới: Vừa rap vừa đạo diễn cho sản phẩm âm nhạc đầu tay - Ảnh 8
MV "Điệu Tango trên bờ biển" vừa ra mắt của Vương Hạc Đệ nhanh chóng chinh phục đông đảo khán giả với nhiều phản hồi tích cực

Năm 2018, anh nhận vai chính đầu tiên - Đạo Minh Tự trong "Tân Vườn sao băng". Tiếp tục đóng chính trong các dự án "Tương dạ 2", "Cuộc sống lý trí", "Ngộ long" nhưng không quá thành công.

Sau thành công của bộ phim cổ trang ăn khách nhất nhì mùa hè năm 2022 "Thương Lan Quyết", Vương Hạc Đệ trở lại nổi đình đám trên mạng xã hội. Do vậy, nam diễn viên liên tục nhận được lời mời đóng phim, quảng cáo và ngày càng có nhiều người hâm mộ.

 

 

 

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