Hé lộ hình ảnh Vương Hạc Đệ ghi hình show Vạn Quyển Phong Nhã Tập, dân mạng thản thốt vì quá đẹp trai!

Mới đây, hôm 2/8, Vương Hạc Đệ đã đến Tây An ghi hình show "Vạn Quyển Phong Nhã Tập". Tại đây, anh nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý khi vẫn đẹp "phát sáng" trước camera thường. Được biết, một nhân viên ghi hình tại trường quay nói rằng “Tôi cách Vương Hạc Đệ có 30cm thôi, đẹp trai quá, mặt thì nhỏ chân thì dài”. Những hình ảnh mới nhất của mỹ nam sinh năm 1998 ngay lập tức gây "bão" cộng đồng mạng vì quá đẹp trai.

Không chỉ điển trai trên màn ảnh, Vương Hạc Đệ vẫn luôn nổi bật trong những khoảnh khắc bình thường. Dù chất lượng ảnh không thực sự tốt, vẫn không khó để nhận ra vẻ soái ca, lịch lãm của chàng mỹ nam trẻ này. Chính đến bản thân nam diễn viên cũng tự tin về nhan sắc của bản thân. Không ít lần trong các buổi phỏng vấn anh chàng đã không ngần ngại "thừa nhận" vẻ đẹp trai trời sinh của mình.

Nam diễn viên nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý khi vẫn đẹp "phát sáng" trước camera thường

Vương Hạc Đệ sinh năm 1998 ở Lạc Sơn, Tứ Xuyên, Trung Quốc, trong gia đình lao động bình thường. Bố mẹ nam diễn viên từng làm công nhân trong nhà máy, bị nghỉ việc những năm 1990 và mở một quán bán xiên chiên để kiếm sống. Những lúc có thời gian rảnh, nam diễn viên cũng thường về quán phụ giúp bố mẹ. Chính vì chưa bao giờ che giấu xuất thân của mình, Vương Hạc Đệ đã chiếm được trọn vẹn cảm tình của khán giả.

Trước khi được biết đến với vai trò là một diễn viên, Vương Hạc Đệ từng là tiếp viên hàng không. Anh tốt nghiệp ngành hàng không của Học viện hàng không Tây Nam Tứ Xuyên, có thời gian làm tiếp viên. Năm 2016, Vương Hạc Đệ chiến thắng một cuộc thi tài năng và lấn sân sang ngành giải trí.

Sở hữu vẻ ngoài điển trai, khả năng diễn xuất tốt cùng tính cách hài hước, Vương Hạc Đệ ngày càng được khán giả và người hâm mộ yêu mến

Năm 2018, anh nhận vai chính đầu tiên - Đạo Minh Tự trong "Tân Vườn sao băng". Tiếp tục đóng chính trong các dự án "Tương dạ 2", "Cuộc sống lý trí", "Ngộ long" nhưng không quá thành công.

Sau thành công của bộ phim cổ trang ăn khách nhất nhì mùa hè năm 2022 "Thương Lan Quyết", Vương Hạc Đệ trở lại nổi đình đám trên mạng xã hội. Do vậy, nam diễn viên liên tục nhận được lời mời đóng phim, quảng cáo và ngày càng có nhiều người hâm mộ.