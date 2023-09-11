Triệu Lệ Dĩnh thừa nhận EQ thấp, nhưng tồn tại trong làng giải trí Cbiz nhờ điều này

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung bàn tán xôn xao trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh từng công khai thừa nhận EQ của mình rất thấp nên buộc phải nỗ lực hơn nhiều người khác nếu muốn nổi tiếng.

Cụ thể, trong một chương trình phát sóng cách đây khá lâu, Triệu Lệ Dĩnh cho rằng người không giỏi nói chuyện rất khó tồn tại trong xã hội, nhất là trong giới giải trí . Điều này buộc Triệu Lệ Dĩnh phải hành động nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn mới có thể "dùng tác phẩm để nói chuyện".

Bên cạnh đó, Triệu Lệ Dĩnh cũng chia sẻ mình sinh ra ở nông thân, phải trải qua không ít cơ cực, đổi lại rèn luyện được ý chí kiên cường, không dễ dàng bỏ cuộc. Bản thân Lệ Dĩnh là một trong số ít diễn viên đi lên bằng sự phủ nhận.

Suốt hơn 10 năm đi diễn thì có đến 7 năm cô nàng đóng vai phụ. Đa phần mọi người đều nói gương mặt tròn thì không phù hợp đóng vai chính, chỉ có thể đóng vai nha hoàn, em gái, con gái, cháu gái,... Khi nghe điều này, Triệu Lệ Dĩnh đã tự hứa sẽ chứng minh bản thân nhất định có thể thành công. Đây là những chia sẻ chân thành và xúc động của nàng tiểu hoa. Để có được sự công nhận của khán giả, nữ diễn viên họ Triệu đã mất rất nhiều thời gian cùng sự nỗ lực, kiên trì.

Trong mấy năm gần đây, Triệu Lệ Dĩnh từ chối các dự án phim cổ trang, chăm chỉ đầu tư cho những vai diễn hiện đại để thay đổi cái nhìn từ khán giả dành cho mình. Hai bộ phim đánh dấu sự thử sức mới mẻ của Triệu Lệ Dĩnh là Hạnh phúc tới vạn gia và Gió thổi Bán hạ đều được đánh giá cao. Trong Hạnh phúc tới vạn gia, cô vào vai Hà Hạnh Phúc, một cô gái nông thôn ít học nhưng tính cách mạnh mẽ, cương trực, dám chống lại những lề thói cũ để làm giàu cho quê hương.

Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh là sao nữ hiếm hoi chuyển hình thành công từ diễn viên giải trí sang phái thực lực, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.