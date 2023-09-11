Xôn xao tin Triệu Lệ Dĩnh mang thai lần 2: Đang sống cùng Phùng Thiệu Phong, mẹ chồng tặng trang sức giá trị 'khủng'

Bên cạnh đó, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong thường bị bắt gặp ở Hoành Điếm, nên điều này đã làm dấy lên suy đoán rằng cả hai đã sống cùng nhau. Vì vậy, truyền thông Hồng Kông nghi vấn Triệu Lệ Dĩnh đang mang thai đứa con thứ hai khi cô để lộ vòng bụng to bất thường.

Mới đây, truyền thông Hồng Kông đưa tin, Triệu Lệ Dĩnh đang mang thai đứa con thứ 2 dù đã ly hôn với Phùng Thiệu Phong được một thời gian. Cụ thể, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh gần đây trở nên rất thân thiết, họ đưa con đi ăn tối cùng nhau rồi rời đi vừa nói vừa cười.

Ngoài ra, truyền thông Hồng Kông cũng cho biết, khi biết được Triệu Lệ Dĩnh mang bầu, Phùng Thiệu Phong đã từ bỏ công việc của mình và dành toàn bộ thời gian bên vợ cũ để có thể quay lại với cô. Đối với anh, đây là một sự kiện hạnh phúc.

Về phần Triệu Lệ Dĩnh, khi thấy Phùng Thiệu Phong tạm dừng công việc để đồng hành cùng mẹ con cô là một điều rất tốt. Ngoài ra, truyền thông Hồng Kông còn chỉ ra rằng mẹ của Phùng Thiệu Phong đã tặng Triệu Lệ Dĩnh món trang sức trị giá 5 triệu nhân dân tệ (hơn 16 tỷ VNĐ) để kỷ niệm sự kiện này.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng lại không nghĩ như vậy. Họ cảm thấy rằng vì hai người đã chia tay nên không cần thiết phải quay lại với nhau. Hơn nữa, cả hai vốn đã không hòa hợp về tính cách lẫn quan điểm sống nên khó có thể tái hợp.

Trong 2 năm qua, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong thường xuyên trao đổi để cùng phối hợp chăm sóc, nuôi dạy con trai. Khi sắp xếp thời gian hợp lý, họ cùng đưa con đi chơi và tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc của gia đình 3 người. Hai ngôi sao nổi tiếng không ngại ngồi dùng bữa với nhau vì con trai.