Trần Hiểu hé lộ lý do chia tay Triệu Lệ Dĩnh, đồng ý kết hôn với Trần Nghiên Hy

Sao quốc tế 02/10/2023 12:38

Khi Trần Hiểu và Triệu Lệ Dĩnh hợp tác trong bộ phim nổi tiếng Lục Trinh Truyền Kỳ, cả hai từng bị khán giả nghi ngờ đã hẹn hò mà không công khai.

Trong chương trình tạp kỹ mới đây, có người hỏi Trần Nghiên Hy rằng liệu cô có hối hận khi đóng vai Tiểu Long Nữ hay không, nữ diễn viên thẳng thắn nói rằng cô chắc chắn sẽ không, nếu không đóng phim thì cô sẽ không đã gặp được người chồng hiện tại của mình.

Sau khi đóng chung trong "Thần điêu đại hiệp" năm 2015, Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu đã nảy sinh tình cảm và có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Trần Hiểu hé lộ lý do chia tay Triệu Lệ Dĩnh, đồng ý kết hôn với Trần Nghiên Hy - Ảnh 1

Nhắc đến Trần Hiểu, anh từng có mối tình đẹp với Triệu Lệ Dĩnh. Thời điểm cả hai hẹn hò, nhiều người khen họ là cặp đôi đẹp của làng giải trí. Sau đó cả hai lại chia tay khiến nhiều người vẫn còn thắc mắc cho tới thời điểm hiện nay.

Trần Hiểu và Triệu Lệ Dĩnh gặp nhau lần đầu trong "Cung – Tỏa Châu Liêm" (2012), sau đó là "Lục Trinh truyền kỳ" (2013), và "Cung toả trầm hương" (2013). Trong "Cung – Tỏa Châu Liêm", họ đóng vai phụ, có rất ít đất diễn nhưng vẫn gây được chú ý. Sau đó, Vu Chính đã thiết kế riêng bộ phim cổ trang "Lục Trinh truyền kỳ" và "Cung toả trầm hương" cho họ đóng vai nam chính và nữ chính. Khi hai dự án được phát sóng đã giành được sự chú ý rất lớn từ khán giả.

Trần Hiểu hé lộ lý do chia tay Triệu Lệ Dĩnh, đồng ý kết hôn với Trần Nghiên Hy - Ảnh 2

 

Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu trở nên khá nổi tiếng qua bộ phim, đồng thời có tin đồn họ hẹn hò xuất hiện trên mạng nhưng cả hai đều im lặng không thừa nhận. Tuy nhiên, truyền thông và dân mạng vẫn tin rằng cặp đôi đang "phim giả tình thật" liên tục tung ra những bằng chứng việc họ hẹn hò.

 

Trần Hiểu hé lộ lý do chia tay Triệu Lệ Dĩnh, đồng ý kết hôn với Trần Nghiên Hy - Ảnh 3

Sau này, khi Triệu Lệ Dĩnh đóng một số dự án gây tiếng vang lớn, danh tiếng ngày càng nổi tiếng thì mối quan hệ của cô với Trần Hiểu cũng lắng xuống. Thời điểm đó có thông tin cho rằng Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy đã cùng nhau đến khách sạn và sau đó cả hai cũng thừa nhận rằng họ đang hẹn hò.

Hơn nữa, Triệu Lệ Dĩnh rất chăm chỉ, dành nhiều thời gian cho sự nghiệp nhưng Trần Hiểu lại muốn kết hôn trước 30 tuổi. Cuối cùng, Trần Hiểu đã tổ chức một đám cưới ở Bắc Kinh vào năm 2016. Và phải hai năm sau Triệu Lệ Dĩnh mới kết hôn.

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân bất ngờ có hành động này cho người hâm mộ trong dịp Trung Thu

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân bất ngờ có hành động này cho người hâm mộ trong dịp Trung Thu

Vào đúng dịp Trung Thu, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã có động thái khiến người hâm mộ chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân bất ngờ có hành động này cho người hâm mộ trong dịp Trung Thu

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân bất ngờ có hành động này cho người hâm mộ trong dịp Trung Thu

Liên tục có những bài đăng xúc phạm danh dự, Triệu Lệ Dĩnh nộp đơn lên tòa án, yêu cầu fan xin lỗi

Liên tục có những bài đăng xúc phạm danh dự, Triệu Lệ Dĩnh nộp đơn lên tòa án, yêu cầu fan xin lỗi

'Em gái' Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện đầy cá tính trong concert của Châu Kiệt Luân

'Em gái' Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện đầy cá tính trong concert của Châu Kiệt Luân

Vu Chính là người phát hiện, nâng đỡ Triệu Lệ Dĩnh vụt sáng chỉ sau một đêm

Vu Chính là người phát hiện, nâng đỡ Triệu Lệ Dĩnh vụt sáng chỉ sau một đêm

Triệu Lệ Dĩnh khoe vẻ đẹp mộc mạc trên tạp chí T Magazine số kim cửu

Triệu Lệ Dĩnh khoe vẻ đẹp mộc mạc trên tạp chí T Magazine số kim cửu

Thành công liên tiếp sau khi 'chuyển hình', Triệu Lệ Dĩnh trở thành nghệ sĩ đầu tiên làm được điều này tại Cbiz

Thành công liên tiếp sau khi 'chuyển hình', Triệu Lệ Dĩnh trở thành nghệ sĩ đầu tiên làm được điều này tại Cbiz

TIN MỚI NHẤT

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Tin y tế 58 phút trước
Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước
Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Đời sống 1 giờ 42 phút trước
Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Đời sống 2 giờ 19 phút trước
Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Sao quốc tế 2 giờ 33 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?