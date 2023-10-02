Trần Hiểu hé lộ lý do chia tay Triệu Lệ Dĩnh, đồng ý kết hôn với Trần Nghiên Hy

Sau khi đóng chung trong "Thần điêu đại hiệp" năm 2015, Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu đã nảy sinh tình cảm và có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Trong chương trình tạp kỹ mới đây, có người hỏi Trần Nghiên Hy rằng liệu cô có hối hận khi đóng vai Tiểu Long Nữ hay không, nữ diễn viên thẳng thắn nói rằng cô chắc chắn sẽ không, nếu không đóng phim thì cô sẽ không đã gặp được người chồng hiện tại của mình.

Nhắc đến Trần Hiểu, anh từng có mối tình đẹp với Triệu Lệ Dĩnh . Thời điểm cả hai hẹn hò, nhiều người khen họ là cặp đôi đẹp của làng giải trí . Sau đó cả hai lại chia tay khiến nhiều người vẫn còn thắc mắc cho tới thời điểm hiện nay.

Trần Hiểu và Triệu Lệ Dĩnh gặp nhau lần đầu trong "Cung – Tỏa Châu Liêm" (2012), sau đó là "Lục Trinh truyền kỳ" (2013), và "Cung toả trầm hương" (2013). Trong "Cung – Tỏa Châu Liêm", họ đóng vai phụ, có rất ít đất diễn nhưng vẫn gây được chú ý. Sau đó, Vu Chính đã thiết kế riêng bộ phim cổ trang "Lục Trinh truyền kỳ" và "Cung toả trầm hương" cho họ đóng vai nam chính và nữ chính. Khi hai dự án được phát sóng đã giành được sự chú ý rất lớn từ khán giả.

Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu trở nên khá nổi tiếng qua bộ phim, đồng thời có tin đồn họ hẹn hò xuất hiện trên mạng nhưng cả hai đều im lặng không thừa nhận. Tuy nhiên, truyền thông và dân mạng vẫn tin rằng cặp đôi đang "phim giả tình thật" liên tục tung ra những bằng chứng việc họ hẹn hò.

Sau này, khi Triệu Lệ Dĩnh đóng một số dự án gây tiếng vang lớn, danh tiếng ngày càng nổi tiếng thì mối quan hệ của cô với Trần Hiểu cũng lắng xuống. Thời điểm đó có thông tin cho rằng Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy đã cùng nhau đến khách sạn và sau đó cả hai cũng thừa nhận rằng họ đang hẹn hò.

Hơn nữa, Triệu Lệ Dĩnh rất chăm chỉ, dành nhiều thời gian cho sự nghiệp nhưng Trần Hiểu lại muốn kết hôn trước 30 tuổi. Cuối cùng, Trần Hiểu đã tổ chức một đám cưới ở Bắc Kinh vào năm 2016. Và phải hai năm sau Triệu Lệ Dĩnh mới kết hôn.