Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân bất ngờ có hành động này cho người hâm mộ trong dịp Trung Thu

Dù chưa có lịch phát sóng chính thức, nhưng ngay từ những ngày khai máy cho đến lúc đóng máy, Dữ Phượng Hành luôn là dự án phim nhận được rất nhiều quan tâm của khán giả. Đây là bộ phim đánh màn tái hợp giữa Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh sau 6 năm kể từ Sở Kiều Truyện.

Dữ Phượng Hành luôn là dự án phim nhận được rất nhiều quan tâm của khán giả.

Mới đây, phía đoàn làm phim bất ngờ tung ảnh phúc lợi Trung Thu của phim. Trong bức ảnh, Bích Thương Vương Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh thủ vai) diện trang phục đỏ, tay phe phẩy quạt cùng dáng ngồi cực bá đạo. Trong khi đó, Hành Vân (Lâm Canh Tân thủ vai) thì điềm tĩnh ngồi bàn bên cạnh. Chính khung cảnh bình yên này khiến dân tình được một phen hú hét không yên. Nhiều fan couple còn vui vẻ và cho rằng giống như Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh tân đang hẹn hò đúng dịp Trung Thu.