Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân bất ngờ có hành động này cho người hâm mộ trong dịp Trung Thu

Vào đúng dịp Trung Thu, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã có động thái khiến người hâm mộ chú ý.
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Dù chưa có lịch phát sóng chính thức, nhưng ngay từ những ngày khai máy cho đến lúc đóng máy, Dữ Phượng Hành luôn là dự án phim nhận được rất nhiều quan tâm của khán giả. Đây là bộ phim đánh màn tái hợp giữa Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh sau 6 năm kể từ Sở Kiều Truyện.
Mới đây, phía đoàn làm phim bất ngờ tung ảnh phúc lợi Trung Thu của phim. Trong bức ảnh, Bích Thương Vương Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh thủ vai) diện trang phục đỏ, tay phe phẩy quạt cùng dáng ngồi cực bá đạo. Trong khi đó, Hành Vân (Lâm Canh Tân thủ vai) thì điềm tĩnh ngồi bàn bên cạnh. Chính khung cảnh bình yên này khiến dân tình được một phen hú hét không yên. Nhiều fan couple còn vui vẻ và cho rằng giống như Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh tân đang hẹn hò đúng dịp Trung Thu.
Ngoài ra, tạo hình của cả hai trong bức ảnh này tuy đơn giản nhưng vẫn được khen ngợi hết lời. Điều này cũng khiến cho Dữ Phượng Hành được mong đợi hơn bao giờ hết.
Dữ Phượng Hành là bộ phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết "Bổn vương ở đây" của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh thủ vai nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly. Vì muốn khỏi cuộc hôn nhân với Phất Dung Quân nên cô đã trốn xuống trần gian. Tại đây, cô được Hành Chỉ (Lâm Canh Tân thủ vai) cứu giúp. Từ đó mối duyên của cả hai cũng bắt đầu.
Hiện tại, Dữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính đã hoàn thành mọi cảnh quay. Bộ phim được dự kiện sẽ khởi chiếu vào nửa cuối năm 2023. Trước đó, cả hai từng làm việc chung trong bộ phim Sở Kiều truyện (2017) và mang lại thành tích khủng với hàng chục tỉ người xem. Điều đó giúp Dữ Phượng Hành được dự đoán sẽ trở thành một bộ phim bom tấn.