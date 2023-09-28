Liên tục có những bài đăng xúc phạm danh dự, Triệu Lệ Dĩnh nộp đơn lên tòa án, yêu cầu fan xin lỗi

Sao quốc tế 28/09/2023 09:07

Mới đây, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đã nộp đơn lên tòa án, yêu cầu thi hành án cưỡng bức với một người họ Đàm vì xúc phạm cô.

Ngày 27/9, tòa án Bắc Kinh đã công bố thông báo liên quan đến vụ tranh chấp trách nhiệm vi phạm trực tuyến giữa Triệu Lệ Dĩnh và bị đơn họ Đàm. Nội dung cho thấy bị đơn này đã đăng vô số bài đăng trên mạng xã hội trực tiếp chỉ trích Triệu Lệ Dĩnh, nội dung có yếu tố xúc phạm, vu khống cô. Tòa ra phán quyết bị cáo phải xin lỗi nguyên đơn và bồi thường cho cô thiệt hại tinh thần 28.000 NDT.

Liên tục có những bài đăng xúc phạm danh dự, Triệu Lệ Dĩnh nộp đơn lên tòa án, yêu cầu fan xin lỗi - Ảnh 1
Ngày 27/9, tòa án Bắc Kinh đã công bố thông báo liên quan đến vụ tranh chấp trách nhiệm vi phạm trực tuyến giữa Triệu Lệ Dĩnh và bị đơn họ Đàm.
Liên tục có những bài đăng xúc phạm danh dự, Triệu Lệ Dĩnh nộp đơn lên tòa án, yêu cầu fan xin lỗi - Ảnh 2

Tòa ra phán quyết bị cáo phải xin lỗi nguyên đơn và bồi thường cho cô thiệt hại tinh thần 28.000 NDT.

Sau khi bản án trên có hiệu lực, bị cáo Đàm nhất quyết không thực hiện nghĩa vụ xin lỗi Triệu Lệ Dĩnh, vì thế nữ diễn viên đã nộp đơn xin thi hành án cưỡng bức với bị cáo.

Sự nghiệp và danh tiếng của Triệu Lệ Dĩnh nhiều lần bị ảnh hưởng bởi tin đồn thất thiệt lẫn những đánh giá không hay. Nhiều người đã ủng hộ quyết định của tòa án và cảm thông cho Triệu Lệ Dĩnh khi phải đối mặt với những lời đồn như thế.

Liên tục có những bài đăng xúc phạm danh dự, Triệu Lệ Dĩnh nộp đơn lên tòa án, yêu cầu fan xin lỗi - Ảnh 3
Sự nghiệp và danh tiếng của Triệu Lệ Dĩnh nhiều lần bị ảnh hưởng bởi tin đồn thất thiệt lẫn những đánh giá không hay. 

Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987, là ngọc nữ của màn ảnh xứ Trung. Cô ghi dấu với khán giả qua các phim Tân Hoàn Châu cách cách, Lục Trinh truyền kỳ, Sam Sam đến rồi, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều truyện, Thanh Vân Chí, Minh Lan truyện...

Cô và Phùng Thiệu Phong bén duyên sau khi hợp tác trong hai tác phẩm Tây du ký: Nữ Nhi quốc và Minh Lan truyện. Năm 2018, cả hai chính thức tuyên bố về chung một nhà. Sau khi sinh con trai đầu lòng, nữ diễn viên ít hoạt động nghệ thuật, dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình.

Năm 2021, sau nhiều đồn đoán về cuộc hôn nhân không hạnh phúc, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tuyên bố ly hôn trong hòa bình. Hiện tại, cả hai vẫn giữ quan hệ bạn bè, cùng nhau chăm sóc và nuôi dạy con trai.

Liên tục có những bài đăng xúc phạm danh dự, Triệu Lệ Dĩnh nộp đơn lên tòa án, yêu cầu fan xin lỗi - Ảnh 4
Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987, là ngọc nữ của màn ảnh xứ Trung.

Hiện tại, cô không ngừng làm mới bản thân, xây dựng hình ảnh người phụ nữ độc thân quyến rũ và đầy năng lượng, thoát khỏi hình tượng ngọt ngào đáng yêu trước đó. Sự 'lột xác' cả về ngoại hình và phong cách thời trang của cô nàng nhận được lời khen của nhiều người hâm mộ.

Liên tục có những bài đăng xúc phạm danh dự, Triệu Lệ Dĩnh nộp đơn lên tòa án, yêu cầu fan xin lỗi - Ảnh 5
Sự 'lột xác' cả về ngoại hình và phong cách thời trang của cô nàng nhận được lời khen của nhiều người hâm mộ.
'Em gái' Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện đầy cá tính trong concert của Châu Kiệt Luân

'Em gái' Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện đầy cá tính trong concert của Châu Kiệt Luân

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện đầy cá tính trong concert của Châu Kiệt Luân.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh sao Hoa ngữ cbiz tin tức sao Hoa ngữ sao Trung

TIN LIÊN QUAN

'Em gái' Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện đầy cá tính trong concert của Châu Kiệt Luân

'Em gái' Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện đầy cá tính trong concert của Châu Kiệt Luân

Vu Chính là người phát hiện, nâng đỡ Triệu Lệ Dĩnh vụt sáng chỉ sau một đêm

Vu Chính là người phát hiện, nâng đỡ Triệu Lệ Dĩnh vụt sáng chỉ sau một đêm

Triệu Lệ Dĩnh khoe vẻ đẹp mộc mạc trên tạp chí T Magazine số kim cửu

Triệu Lệ Dĩnh khoe vẻ đẹp mộc mạc trên tạp chí T Magazine số kim cửu

Thành công liên tiếp sau khi 'chuyển hình', Triệu Lệ Dĩnh trở thành nghệ sĩ đầu tiên làm được điều này tại Cbiz

Thành công liên tiếp sau khi 'chuyển hình', Triệu Lệ Dĩnh trở thành nghệ sĩ đầu tiên làm được điều này tại Cbiz

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/9/2023: Dương Mịch không muốn tái hôn, quy tắc ngầm là khi mời Triệu Lệ Dĩnh thì không mời Trần Hiểu?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/9/2023: Dương Mịch không muốn tái hôn, quy tắc ngầm là khi mời Triệu Lệ Dĩnh thì không mời Trần Hiểu?

Hậu ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh vẫn khiến Phùng Thiệu Phong bị dân tình ám chỉ chỉ vì chi tiết này

Hậu ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh vẫn khiến Phùng Thiệu Phong bị dân tình ám chỉ chỉ vì chi tiết này

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình