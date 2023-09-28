Liên tục có những bài đăng xúc phạm danh dự, Triệu Lệ Dĩnh nộp đơn lên tòa án, yêu cầu fan xin lỗi

Tòa ra phán quyết bị cáo phải xin lỗi nguyên đơn và bồi thường cho cô thiệt hại tinh thần 28.000 NDT.

Ngày 27/9, tòa án Bắc Kinh đã công bố thông báo liên quan đến vụ tranh chấp trách nhiệm vi phạm trực tuyến giữa Triệu Lệ Dĩnh và bị đơn họ Đàm. Nội dung cho thấy bị đơn này đã đăng vô số bài đăng trên mạng xã hội trực tiếp chỉ trích Triệu Lệ Dĩnh, nội dung có yếu tố xúc phạm, vu khống cô. Tòa ra phán quyết bị cáo phải xin lỗi nguyên đơn và bồi thường cho cô thiệt hại tinh thần 28.000 NDT.

Sự nghiệp và danh tiếng của Triệu Lệ Dĩnh nhiều lần bị ảnh hưởng bởi tin đồn thất thiệt lẫn những đánh giá không hay. Nhiều người đã ủng hộ quyết định của tòa án và cảm thông cho Triệu Lệ Dĩnh khi phải đối mặt với những lời đồn như thế.

Sau khi bản án trên có hiệu lực, bị cáo Đàm nhất quyết không thực hiện nghĩa vụ xin lỗi Triệu Lệ Dĩnh, vì thế nữ diễn viên đã nộp đơn xin thi hành án cưỡng bức với bị cáo.

Sự nghiệp và danh tiếng của Triệu Lệ Dĩnh nhiều lần bị ảnh hưởng bởi tin đồn thất thiệt lẫn những đánh giá không hay.

Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987, là ngọc nữ của màn ảnh xứ Trung. Cô ghi dấu với khán giả qua các phim Tân Hoàn Châu cách cách, Lục Trinh truyền kỳ, Sam Sam đến rồi, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều truyện, Thanh Vân Chí, Minh Lan truyện...

Cô và Phùng Thiệu Phong bén duyên sau khi hợp tác trong hai tác phẩm Tây du ký: Nữ Nhi quốc và Minh Lan truyện. Năm 2018, cả hai chính thức tuyên bố về chung một nhà. Sau khi sinh con trai đầu lòng, nữ diễn viên ít hoạt động nghệ thuật, dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình.

Năm 2021, sau nhiều đồn đoán về cuộc hôn nhân không hạnh phúc, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tuyên bố ly hôn trong hòa bình. Hiện tại, cả hai vẫn giữ quan hệ bạn bè, cùng nhau chăm sóc và nuôi dạy con trai.

Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987, là ngọc nữ của màn ảnh xứ Trung.

Hiện tại, cô không ngừng làm mới bản thân, xây dựng hình ảnh người phụ nữ độc thân quyến rũ và đầy năng lượng, thoát khỏi hình tượng ngọt ngào đáng yêu trước đó. Sự 'lột xác' cả về ngoại hình và phong cách thời trang của cô nàng nhận được lời khen của nhiều người hâm mộ.