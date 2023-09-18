Thành công liên tiếp sau khi 'chuyển hình', Triệu Lệ Dĩnh trở thành nghệ sĩ đầu tiên làm được điều này tại Cbiz

Theo số liệu thống kê mới nhất, Triệu Lệ Dĩnh chính thức trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên tại Cbiz đạt 120 tỷ lượt xem trên nền tảng Douyin, một con số hết sức ấn tượng.

Lăn lộn hơn một thập kỷ trong nghề, Triệu Lệ Dĩnh của hiện tại đã hoàn toàn lột xác, trở thành sao nữ hạng A, đỉnh lưu, khó ai thay thế. Sau khi xác định rõ hướng phát triển, sự nghiệp, danh tiếng của Triệu Lệ Dĩnh lại càng thăng hoa, thậm chí, so với các tiểu hoa cùng lứa khác còn có phần nổi bật hơn.

Mới đây, sự kiện Triệu Lệ Dĩnh - ngôi sao duy nhất trong dàn đỉnh lưu Hoa ngữ được chọn làm thành viên mới trong ban hội đồng thứ 7 của Hiệp hội Truyền hình Trung Quốc, "chung mâm" với một số diễn viên thuộc phái thực lực như Ân Đào, Lôi Giai Âm,... khiến netizen và fan vừa bất ngờ lại vừa cảm thấy tự hào về thần tượng. Hiệp hội được tổ chức 5 năm một lần, để tham gia vào hội phải đáp ứng được đầy đủ mọi yêu cầu/quy định đã đề ra.

Triệu Lệ Dĩnh đang đi từng bước tương đối chắc chắn trên con đường "chuyển hình" của bản thân. Hai bộ phim thuộc thể loại chính kịch do nữ diễn viên đóng là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ khi lên sóng nhận được phản hồi đầy tích cực từ khán giả. Không chỉ vậy, vai diễn Hứa Bán Hạ, phim Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh còn lọt vào top đề cử giải thưởng Bạch Ngọc Lan.

Về đời tư, Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành một trong những tâm điểm chú ý của công chúng kể từ mối tình với Phùng Thiệu Phong vào năm 2018. Cả hai có mối tình đẹp và bí mật kết hôn cùng năm.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ với cái kết không có hậu như trong truyện cổ tích khi tháng 4/2021, phía hai ngôi sao đưa ra thông báo việc ly hôn. Cũng có rất nhiều suy đoán, phỏng đoán về nguồn gốc của sự việc này: Có tin đồn mẹ Phùng Thiệu Phong không thích Triệu Lệ Dĩnh; cũng có thông tin cho rằng hai ngôi sao có tính cách không hợp nhau...