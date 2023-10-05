'Dữ phượng hành' tiếp tục hoãn chiếu, liệu áp lực 'gánh phim' có đè nặng lên Triệu Lệ Dĩnh?

Sao quốc tế 05/10/2023 17:35

Triệu Lệ Dĩnh lẫn đoàn phim "Dữ phượng hành" vẫn im hơi lặng tiếng giữa lúc hàng loạt dự án phim Hoa ngữ được ra mắt trong năm nay.

Gần đây,những cuộc tranh luận lớn từ phía người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh khi bom tấn được đầu tư lớn "Dữ phượng hành" của cô vẫn chưa được lên sóng. Trước đó, theo truyền thông Hoa ngữ, tác phẩm này dự kiến chiếu năm 2023. Điều này cũng tạo áp lực cho Triệu Lệ Dĩnh bởi đến nay, cô vẫn chưa có bộ phim nào được chiếu kể cả trên truyền hình lẫn các nền tảng trực tuyến.

'Dữ phượng hành' tiếp tục hoãn chiếu, liệu áp lực 'gánh phim' có đè nặng lên Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 1

Thời gian qua, người hâm mộ thấy Triệu Lệ Dĩnh tích cực tham gia các sự kiện giải trí, gameshow... Ngoài ra, còn có thông tin cô nhận dự án phim mới như một hướng đi khác trong thời gian chờ "Dữ phượng hành" lên sóng.

Với một diễn viên có tiếng như Triệu Lệ Dĩnh, việc phim của cô liên tục bị hoãn cũng phần nào ảnh hưởng đến tên tuổi, độ uy tín của mỹ nhân họ Triệu.

'Dữ phượng hành' tiếp tục hoãn chiếu, liệu áp lực 'gánh phim' có đè nặng lên Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 2

Phim của Triệu Lệ Dĩnh được đóng máy cuối năm 2022, tuy nhiên đến nay, sau gần một năm, đoàn phim vẫn chưa công bố lịch phát sóng. Để giữ chân khán giả, đoàn phim liên tục tung ra bộ ảnh cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh - Lâm Canh Tân với những khoảnh khắc tình cảm để thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Việc Triệu Lệ Dĩnh mất hút quá lâu trên màn ảnh nhỏ khiến không ít khán giả tiếc nuối và lo lắng cho tương lai của cô. Bởi so với lứa tiểu hoa đán 8x, mỹ nhân họ Triệu được đánh giá khá tốt về diễn xuất và được kì vọng sẽ thay thế nhiều đàn chị khác.

'Dữ phượng hành' tiếp tục hoãn chiếu, liệu áp lực 'gánh phim' có đè nặng lên Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 3

Dữ Phượng Hành có nội dung kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh). Sau khi trốn xuống trần gian, cô gặp nạn và được Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) cứu giúp. Về sau, Thẩm Ly đem lòng thầm yêu Hành Chỉ dù không biết thân phận thật sự của anh.

 

Đến lúc quay lại ma giới, Thẩm Ly mới phát hiện ra chuyện Hành Chỉ chính là người đã ban mối hôn sự oan nghiệt, khiến cô tức giận đến mức phải từ chối. Từ thời điểm này, mối quan hệ yêu hận đan xen với nhiều tình tiết bi thương xen lẫn hạnh phúc giữa 2 nhân vật mới thực sự bắt đầu.

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