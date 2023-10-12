Triệu Lệ Dĩnh bị ảnh hưởng khi 3 nam diễn viên Dữ Phượng Hành bị khui chuyện hẹn hò?

Cư dân mạng cho rằng Triệu Lệ Dĩnh dường như đang gặp kiếp nạn với Dữ Phượng Hành khi mà nam chính Lâm Canh Tân cùng 2 nam phụ đều bị khui chuyện hẹn hò.

Gần đây, Lâm Canh Tân bị bắt gặp hẹn hò với người đẹp 23 tuổi Sử Nhuế Y. Dù không đưa ra tuyên bố chính thức nhưng có vẻ như cặp đôi cũng không hề giấu giếm chuyện hẹn hò. Cụ thể, cả hai hành động khá tự nhiên ở nơi công cộng. Lâm Canh Tân đưa bạn gái kém 11 tuổi đi mua sắm, kiên nhẫn chờ cô thử đồ, thanh toán hóa đơn, xách đồ cho Sử Nhuế Y… Sau đó, họ cùng nhau đi ăn tối và mát xa trước khi trở về nhà.

Chuyện Lâm Canh Tân hẹn hò bị bắt gặp không phải lần đầu tiên. Nam diễn viên nổi tiếng có những cô bạn gái trẻ trung, xinh đẹp. Ngoài ra, mối quan hệ của anh với Triệu Lệ Dĩnh cũng chỉ là bạn bè, chị em thân thiết.

Bên cạnh đó, Lâm Canh Tân không phải nam diễn viên duy nhất trong đoàn Dữ Phượng Hành bị khui chuyện hẹn hò. Hai nam phụ là Tân Vân Lai và Hà Dữ cũng bị phát hiện yêu đương một thời gian trước.

Tân Vân Lai được cho là đang trong mối quan hệ tình cảm với Trương Tuyết Nghênh. Paparazzi xứ Trung ghi lại được hình ảnh Tân Vân Lai và Trương Tuyết Nghênh cùng nhau đi siêu thị, dắt cún đi dạo, đi xem phim,... và về cùng một nhà. Trước đó, cặp đôi đóng chung phim điện ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam.

Trong khi đó, Hà Dữ bị nghi vấn hẹn hò với cựu thành viên Bonbon Girls 303 Lưu Tá Ninh. Dù Lưu Tá Ninh lên tiếng phủ nhận nhưng cư dân mạng chỉ ra nhiều bằng chứng cho thấy người đẹp đang nói dối.

Triệu Lệ Dĩnh chỉ còn Dữ Phượng Hành và phim điện ảnh Hổ Lang Chi Lộ chưa chiếu nên người hâm mộ khá sốt ruột khi nữ diễn viên nhiều tháng chưa vào đoàn phim mới.

Thời gian gần đây có tin tức cho biết Triệu Lệ Dĩnh đang đàm phán để diễn chính trong phim truyền hình Hàm Tuyết. Vì bộ phim này được thực hiện với mục tiêu tranh giải nên nữ diễn viên cần phải suy xét kỹ lưỡng nhiều yếu tố trước khi đưa ra quyết định.

'Dữ phượng hành' tiếp tục hoãn chiếu, liệu áp lực 'gánh phim' có đè nặng lên Triệu Lệ Dĩnh? Triệu Lệ Dĩnh lẫn đoàn phim "Dữ phượng hành" vẫn im hơi lặng tiếng giữa lúc hàng loạt dự án phim Hoa ngữ được ra mắt trong năm nay.

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