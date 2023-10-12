Triệu Lệ Dĩnh bị ảnh hưởng khi 3 nam diễn viên Dữ Phượng Hành bị khui chuyện hẹn hò?

Sao quốc tế 12/10/2023 13:30

Cư dân mạng cho rằng Triệu Lệ Dĩnh dường như đang gặp kiếp nạn với Dữ Phượng Hành khi mà nam chính Lâm Canh Tân cùng 2 nam phụ đều bị khui chuyện hẹn hò.

Gần đây, Lâm Canh Tân bị bắt gặp hẹn hò với người đẹp 23 tuổi Sử Nhuế Y. Dù không đưa ra tuyên bố chính thức nhưng có vẻ như cặp đôi cũng không hề giấu giếm chuyện hẹn hò. Cụ thể, cả hai hành động khá tự nhiên ở nơi công cộng. Lâm Canh Tân đưa bạn gái kém 11 tuổi đi mua sắm, kiên nhẫn chờ cô thử đồ, thanh toán hóa đơn, xách đồ cho Sử Nhuế Y… Sau đó, họ cùng nhau đi ăn tối và mát xa trước khi trở về nhà.

Chuyện Lâm Canh Tân hẹn hò bị bắt gặp không phải lần đầu tiên. Nam diễn viên nổi tiếng có những cô bạn gái trẻ trung, xinh đẹp. Ngoài ra, mối quan hệ của anh với Triệu Lệ Dĩnh cũng chỉ là bạn bè, chị em thân thiết.

Triệu Lệ Dĩnh bị ảnh hưởng khi 3 nam diễn viên Dữ Phượng Hành bị khui chuyện hẹn hò? - Ảnh 1

Bên cạnh đó, Lâm Canh Tân không phải nam diễn viên duy nhất trong đoàn Dữ Phượng Hành bị khui chuyện hẹn hò. Hai nam phụ là Tân Vân Lai và Hà Dữ cũng bị phát hiện yêu đương một thời gian trước.

Tân Vân Lai được cho là đang trong mối quan hệ tình cảm với Trương Tuyết Nghênh. Paparazzi xứ Trung ghi lại được hình ảnh Tân Vân Lai và Trương Tuyết Nghênh cùng nhau đi siêu thị, dắt cún đi dạo, đi xem phim,... và về cùng một nhà. Trước đó, cặp đôi đóng chung phim điện ảnh Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam.

Trong khi đó, Hà Dữ bị nghi vấn hẹn hò với cựu thành viên Bonbon Girls 303 Lưu Tá Ninh. Dù Lưu Tá Ninh lên tiếng phủ nhận nhưng cư dân mạng chỉ ra nhiều bằng chứng cho thấy người đẹp đang nói dối.

Triệu Lệ Dĩnh bị ảnh hưởng khi 3 nam diễn viên Dữ Phượng Hành bị khui chuyện hẹn hò? - Ảnh 2

Triệu Lệ Dĩnh chỉ còn Dữ Phượng Hành và phim điện ảnh Hổ Lang Chi Lộ chưa chiếu nên người hâm mộ khá sốt ruột khi nữ diễn viên nhiều tháng chưa vào đoàn phim mới.

Thời gian gần đây có tin tức cho biết Triệu Lệ Dĩnh đang đàm phán để diễn chính trong phim truyền hình Hàm Tuyết. Vì bộ phim này được thực hiện với mục tiêu tranh giải nên nữ diễn viên cần phải suy xét kỹ lưỡng nhiều yếu tố trước khi đưa ra quyết định.

'Dữ phượng hành' tiếp tục hoãn chiếu, liệu áp lực 'gánh phim' có đè nặng lên Triệu Lệ Dĩnh?

'Dữ phượng hành' tiếp tục hoãn chiếu, liệu áp lực 'gánh phim' có đè nặng lên Triệu Lệ Dĩnh?

Triệu Lệ Dĩnh lẫn đoàn phim "Dữ phượng hành" vẫn im hơi lặng tiếng giữa lúc hàng loạt dự án phim Hoa ngữ được ra mắt trong năm nay.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

'Dữ phượng hành' tiếp tục hoãn chiếu, liệu áp lực 'gánh phim' có đè nặng lên Triệu Lệ Dĩnh?

'Dữ phượng hành' tiếp tục hoãn chiếu, liệu áp lực 'gánh phim' có đè nặng lên Triệu Lệ Dĩnh?

Trần Hiểu hé lộ lý do chia tay Triệu Lệ Dĩnh, đồng ý kết hôn với Trần Nghiên Hy

Trần Hiểu hé lộ lý do chia tay Triệu Lệ Dĩnh, đồng ý kết hôn với Trần Nghiên Hy

Thành công liên tiếp sau khi 'chuyển hình', Triệu Lệ Dĩnh trở thành nghệ sĩ đầu tiên làm được điều này tại Cbiz

Thành công liên tiếp sau khi 'chuyển hình', Triệu Lệ Dĩnh trở thành nghệ sĩ đầu tiên làm được điều này tại Cbiz

Hậu ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh vẫn khiến Phùng Thiệu Phong bị dân tình ám chỉ chỉ vì chi tiết này

Hậu ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh vẫn khiến Phùng Thiệu Phong bị dân tình ám chỉ chỉ vì chi tiết này

Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh sẽ 'đối đầu' cực căng trên màn ảnh Hoa ngữ vào đầu năm 2024?

Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh sẽ 'đối đầu' cực căng trên màn ảnh Hoa ngữ vào đầu năm 2024?

Triệu Lệ Dĩnh đầy sang chảnh trong bộ ảnh quảng bá mỹ phẩm của một thương hiệu nổi tiếng

Triệu Lệ Dĩnh đầy sang chảnh trong bộ ảnh quảng bá mỹ phẩm của một thương hiệu nổi tiếng

TIN MỚI NHẤT

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 20 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 1 giờ 50 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 8 giờ 6 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 9 giờ 5 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Angelababy bất ngờ vướng tin tái hôn sau hơn 4 năm chia tay Huỳnh Hiểu Minh

Angelababy bất ngờ vướng tin tái hôn sau hơn 4 năm chia tay Huỳnh Hiểu Minh

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?