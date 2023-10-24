Sau thành công nhờ Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Gió Thổi Bán Hạ, Triệu Lệ Dĩnh sẽ góp mặt trong dự án khủng Thanh Minh Thượng Hà Đồ Mật Mã. Tuy nhiên, trong ngày phim khai máy, cư dân mạng xứ Trung bất ngờ khi Bạch Bách Hà mới là nữ chính.

Thanh Minh Thượng Hà Đồ Mật Mã đã chính thức bấm máy với hai diễn viên chính là Trương Tụng Văn và Bạch Bách Hà, khác hoàn toàn tin đồn trước đó là Lôi Giai Âm và Triệu Lệ Dĩnh. Nhiều người tin chắc rằng vai diễn này vốn thuộc về Triệu Lệ Dĩnh nhưng lại bị Bạch Bách Hà "giành' tài nguyên thành công.

Bạch Bách Hà từng có sự nghiệp rực rỡ khi là Ảnh hậu trẻ nhất lịch sử màn ảnh Trung. Tuy nhiên, lùm xùm ngoại tình khiến nữ diễn viên mất điểm trầm trọng trong mắt công chúng và phải im hơi lặng tiếng thời gian dài.

Tác phẩm gần đây nhất của Bạch Bách Hà là Mặt Trời Rực Rỡ Bên Tôi đóng cùng Tiêu Chiến. Bộ phim cũng nhận được nhiều đãi ngộ tốt so với những tác phẩm ra mắt cùng thời điểm. Bộ phim được xem là dự án chủ chốt của CCTV trong tháng 9/2023. Không chỉ có xuất chiếu đài, phim còn được phát sóng đồng thời trên cả hai nền tảng khác là iQiyi và Tencent.

Thanh Minh Thượng Hà Đồ Mật Mã là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết đồ sộ cùng tên, lấy cảm hứng từ bức tranh cổ “Thanh minh thượng hà đồ”, bản gốc thời Tống của Trương Trạch Đoan. Các câu chuyện li kỳ được dựng lên từ chính 824 nhân vật được vẽ trong tranh. Các tình tiết bí ẩn, hấp dẫn dần mở ra bí mật về một vương triều phồn thịnh. Nội dung phim được đánh giá cao và rất hấp dẫn người xem.

Đây là một trong những dự án phim cổ trang được đầu tư mạnh tay nhất năm 2023. Nhà sản xuất chi số tiền "khủng" để dựng bối cảnh thời Bắc Tống, quá trình quay kéo dài 120 ngày và có 6 phần liên tiếp.