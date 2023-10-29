Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị nhân viên 'bóc phốt', nhưng vẫn được dân tình yêu mến vì điều này

Sao quốc tế 29/10/2023 14:24

Mặc dù hoàn toàn dư dả để hưởng thụ cuộc sống thoải mái nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn khiến nhiều khán giả bất ngờ khi có lối sống rất tiết kiệm. 

Sau nhiều năm hoạt động tích cực trong giới giải trí, Triệu Lệ Dĩnh không chỉ có sự nghiệp thành công, có chỗ đứng trong showbiz Trung Quốc mà còn tích lũy được số tài sản khổng lồ. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh lại khiến nhiều khán giả bất ngờ khi có lối sống rất tiết kiệm. 

 

Cụ thể, người hâm mộ từng có thời gian phát hiện Triệu Lệ Dĩnh vẫn còn đang dùng chiếc điện thoại Iphone 8 cũ kĩ. Chi tiết này không qua được mắt người qua đường. Thậm chí, Triệu Lệ Dĩnh còn bị chính nhân viên tại phòng làm việc phàn nàn rằng điện thoại của cô nàng đã cũ tới mức độ không thể mở được các tệp, video dung lượng lớn.

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị nhân viên 'bóc phốt', nhưng vẫn được dân tình yêu mến vì điều này - Ảnh 1

Thói quen tiết kiệm này của nữ diễn viên được duy trì từ khi nữ diễn viên vẫn còn nghèo khó đến tận bây giờ. Triệu Lệ Dĩnh chỉ tập trung đầu tư bất động sản, phương tiện đi lại hoặc các trang thiết bị phục vụ cho công việc. 

Mặc dù có tính tiết kiệm trong cuộc sống hàng ngày nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại được khen ngợi hết lời khi tỏ ra hào phóng, tinh tế với bàn bè và mọi người xung quanh. Thậm chí, Triệu Lệ Dĩnh còn cất công dành tặng cho con của Tạ Na một chiếc vòng vàng giá trị lớn khi bé mới chào đời. Cô nàng cũng được các nhân viên hết mực yêu quý, tôn trọng khi luôn thân thiện và quan tâm trong công việc. 

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị nhân viên 'bóc phốt', nhưng vẫn được dân tình yêu mến vì điều này - Ảnh 2

Hiện tại, Dữ phượng hành là phim cổ trang mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh trong vài năm trở lại đây. Phim đánh dấu sự cộng tác đáng được chờ đợi của Triệu Lệ Dĩnh và bạn diễn Lâm Canh Tân sau 6 năm kể từ thành công của Sở Kiều truyện.

Dữ phượng hành được xem là bom tấn cổ trang Hoa ngữ đáng mong đợi nhất nửa sau năm 2023. Phim xoay quanh chuyện tình lãng mạn giữa Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh đóng) và Hành Chỉ (Lâm Canh Tân đóng). Thẩm Ly bị thương rơi xuống trần gian và được Hành Chỉ cứu giúp. Từ đó, cô ở bên Hành Chỉ và nảy sinh tình cảm với anh. 

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị nhân viên 'bóc phốt', nhưng vẫn được dân tình yêu mến vì điều này - Ảnh 3

Tháng 9 vừa rồi, dù chưa được công bố ngày phát hành, Dữ phượng hành đã cán mốc 3 triệu người đặt xem trước trên nền tảng Tencent (Trung Quốc). Điều này cho thấy sự mong đợi của khán giả với tác phẩm. 

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