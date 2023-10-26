Hé lộ nguyên nhân fandom Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi 'khẩu chiến' dữ dội khắp cõi mạng

Mới đây, người hâm mộ của hai nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi bất ngờ có màn khẩu chiến dữ dội trên mạng xã hội.

Vừa qua, Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc tiếp tục bị đem ra so sánh về ngoại hình, thực tích phim ảnh. Cụ thể, người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh nói Lưu Diệc Phi là Heo Mỹ (mập như heo, có quốc tịch Mỹ), nhan sắc ngày một xuống cấp, thành tích phim ảnh không tốt, chỉ biết ăn mày quá khứ, dựa hơi gia đình giàu có.

Ngược lại, cộng đồng người hâm mộ của Lưu Diệc Phi lại chê Triệu Lệ Dĩnh là Gà nông thôn, thấp, xấu, kém sang, từng bị đài truyền hình trung ương phê bình, cấm ngôn vì khẩu chiến với anti-fan, chấp nhận hạ mình đứng phiên 2 để theo đuổi con đường chính kịch, làm nền cho các tiền bối các tỏa sáng.

Hiện tại, phần thắng đang nghiêng về phía người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh. Nguyên nhân của cuộc khẩu chiến này là bởi hai nàng tiểu hoa có tranh chấp tài nguyên thời trang, thương mại.

Ngoài ra, không ít người cho rằng thì cho rằng việc các ngôi sao cạnh tranh hợp đồng phim hay quảng cáo là điều bình thường, không cần người hâm mộ phải phản ứng quá khích, làm ảnh hưởng xấu đến danh tiếng chính thần tượng của mình.

Chính thành công của "Mộng hoa lục" đã giúp Lưu Diệc Phi trở mình. Từ một ngôi sao bị khán giả chê bai vì mãi không tiến bộ về mặt diễn xuất, Lưu Diệc Phi đã "chuyển bại thành thắng" khi cơn sốt "Mộng hoa lục" lên sóng.

Ở cuối năm 2022, "Gió thổi Bán Hạ" cũng là một tác phẩm nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Bộ phim khiến Triệu Lệ Dĩnh được đánh giá là một trong những ngôi sao Hoa ngữ 8x thực lực và thành công bậc nhất. Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh những năm gần đây có sự nghiệp ổn định nhất trong dàn tiểu hoa 85.

Đại chiến fandom bùng nổ giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi, liệu ai có phần 'thắng thế' hơn? Vừa qua, một số blogger bất ngờ đưa tin fandom của hai tiểu hoa 85 hàng đầu CBiz hiện nay là Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi đã tranh cãi gay gắt trên mọi mặt trận trong một thời gian dài.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-nguyen-nhan-fandom-trieu-le-dinh-va-luu-diec-phi-khau-chien-du-doi-khap-coi-mang-626663.html