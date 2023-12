Loạt ảnh từ 9 năm trước của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ 'gây bão', nhan sắc ra sao mà khiến nhiều người rung động?

Bí Mật Của Người Vợ do Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Khải Uy đóng chính, lên sóng năm 2014. Phim kể về cặp tình nhân môn đăng hộ đối Lê Minh Lãng (Lưu Khải Uy) và Giang Bách Hợp (Triệu Lệ Dĩnh) chuẩn bị đi tới bến bờ hôn nhân. Tại thời điểm đó, Bí Mật Của Người Vợ điển hình của kiểu phim thịnh hành thời đó với kịch bản nhiều tình tiết bi kịch, gay cấn, ân oán tình thù đan xen.

Thời điểm này Triệu Lệ Dĩnh chưa nổi tiếng bùng nổ nhưng đã nhận nhiều yêu mến bởi nhan sắc thanh thuần và diễn xuất chân thật, khiến người xem rung động trong Bí Mật Của Người Vợ.

Gần đây, tác phẩm Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh đến nay vẫn im hơi lặng tiếng. Phim đánh dấu sự cộng tác đáng được chờ đợi của Triệu Lệ Dĩnh và bạn diễn Lâm Canh Tân sau 6 năm kể từ thành công của Sở Kiều truyện. Mặc dù đã được hoàn tất từ cuối năm 2022 nhưng phim được cho là đứng trước nguy cơ "đắp chiếu" lâu dài.

Vào tháng 8 vừa qua, một số blogger có tiếng tại Trung Quốc tiết lộ, Dữ Phượng Hành đang nằm trong danh sách những phim bị hoãn chiếu do nam phụ Châu Tuấn Vỹ. Lý do là bởi anh từng bị phong sát do scandal vì phát ngôn không chuẩn mực.

Theo một số nguồn tin, ê-kíp thực hiện Dữ Phượng Hành hiện đang xem xét xóa bỏ hình ảnh của Châu Tuấn Vỹ. Nhiều khán giả bày tỏ sự lo lắng cho tương lai của phim và Triệu Lệ Dĩnh bởi ngày ra mắt chính thức của Dữ Phượng Hành chưa được ấn định. Được biết, vào tháng 9 vừa rồi, dù chưa được công bố ngày phát hành, Dữ Phượng Hành cũng đã xuất sắc cán mốc 3 triệu người đặt xem trước trên nền tảng Tencent (Trung Quốc). Điều này cho thấy sự mong đợi của khán giả với tác phẩm cũng như màn trở lại của Triệu Lệ Dĩnh.