Vương Nhất Bác khoe mặt mộc trên bìa tạp chí sau tin đồn hẹn hò Triệu Lệ Dĩnh 'không đúng sự thật'

Trong bộ ảnh Harper Bazaar số khai niên (01/2024), Vương Nhất Bác khiến cư dân mạng phải trầm trồ khi xuất hiện với mặt mộc hoàn toàn cùng mái tóc xoăn lạ lẫm. Không chỉ vậy, anh chàng còn khiến mọi người bất ngờ vì khả năng pose ảnh càng ngày càng tiến bộ. Ngay sau khi được công bố, loạt ảnh này của Vương Nhất Bác đã 1 đường lên thẳng hot search weibo với lượt truy cập khủng.

Trong bài báo của mình, tạp chí Harper Bazaar giới thiệu: “Sinh năm 1997, 26 tuổi, đã vào nghề được hơn 9 năm. Anh ấy là diễn viên, ca sĩ, dancer, cũng là tay đua chuyên nghiệp…. Đây là những thông tin chúng tôi đã ẩn giấu trong 5 ảnh dự nhiệt của Vương Nhất Bác 2 ngày trước. Lúc này đây, chúng tôi lấy hình thể như một khúc dạo đầu để khám phá ranh giới cảm xúc của anh ấy. Dùng cơ thể như là một ngôn ngữ để thay thế cho vô số nhận xét và mô tả. Chấp nhận tính xác thực, những gì bạn thấy là những gì bạn nhận được".

Trước đó, cư dân mạng xứ Trung chỉ ra bằng chứng Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác có mối quan hệ tình cảm. Ngoài việc cùng nhau đi xem hòa nhạc, họ tiết lộ trong ngày Lễ tình nhân ở Trung Quốc, Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ một đoạn video lúc 18h20, đồng âm của 4 số này tình cờ là "Yibo yêu em", trùng với tên của Vương Nhất Bác (Wang Yibo). Hai diễn viên nhiều lần diện đồ đôi khi xuất hiện trước công chúng.

Trong hậu trường, Vương Nhất Bác thân thiết và chăm sóc đàn chị. Tại một số sự kiện cùng nhau, Vương Nhất Bác tỏ ra ga lăng còn Triệu Lệ Dĩnh cũng thân thiết với đàn em, thậm chí giới thiệu Vương Nhất Bác với các tiền bối trong ngành nên đồn thổi xoay quanh cả hai không ít.

Đầu tháng 12, cánh săn ảnh bất ngờ lên tiếng bác bỏ tin đồn tình cảm giữa Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác. Người này tiết lộ bản thân theo dấu hai người đã lâu nhưng hoàn toàn không có bất cứ phát hiện gì về việc cả hai lén lút xuất hiện cùng nơi.

Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác từng hợp tác trong phim Hữu Phỉ (2020), cặp đôi hơn kém nhau 10 tuổi và được fan kịch liệt đẩy thuyền nhờ ngoại hình phù hợp và tương tác vô cùng ngọt ngào mỗi lần xuất hiện cùng nhau.

Hai năm gần đây, Vương Nhất Bác bắt đầu thử sức trên màn ảnh rộng với các tác phẩm điện ảnh “Vô danh" và “Trường không chi vương".

Cả hai tác phẩm đều không đạt doanh thu phòng vé quá bùng nổ. Mặc dù đã có sự tiến bộ hơn trước, song diễn xuất của Vương Nhất Bác vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, so với những ngôi sao cùng lứa, Vương Nhất Bác được đánh giá là một nghệ sĩ đa năng, phát triển bản thân ở nhiều lĩnh vực.

Ở lĩnh vực quảng cáo, Vương Nhất Bác được nhiều thương hiệu “chọn mặt gửi vàng". Hiện anh đang là đại sứ thương hiệu thời trang cao cấp quốc tế Chanel, cũng như hàng chục nhãn hàng trong nước.