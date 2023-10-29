Vương Nhất Bác tiếp tục bị réo gọi khi Tiêu Chiến bất ngờ thắng lớn trên màn ảnh nhỏ

Sao quốc tế 29/10/2023 21:45

Sau thành công của bộ phim "Trần Tình Lệnh", Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn không thoát khỏi cảnh bị cộng đồng mạng đặt lên bàn cân để so sánh.

Mới đây, Tiêu Chiến và đoàn làm phim Vùng Biển Trong Mơ Ấy đã xuất sắc thắng lớn tại Liên hoan phim truyền hình Bắc Kinh 2023.

Các giải thưởng mà tác phẩm của Tiêu Chiến đạt được bao gồm: Dự án giải thưởng phát sóng của Quỹ Phát Triển Nghe Nhìn Mạng Phát Thanh & Truyền Hình Bắc Kinh năm 2023; Dự án chất lượng cao Nghe Nhìn Bắc Kinh năm 2023; Giải thưởng Tác phẩm xuất sắc của năm trong khuôn khổ Original Mind Awards Ceremony lần thứ 6, do Ủy ban công tác thanh niên Hiệp hội công nghiệp sản xuất phim truyền hình Trung Quốc (CTPIA) chịu trách nhiệm tổ chức.

 Vương Nhất Bác tiếp tục bị réo gọi khi Tiêu Chiến bất ngờ thắng lớn trên màn ảnh nhỏ - Ảnh 1

Ở mảng phim truyền hình, Tiêu Chiến đã tạm thời chiếm được ưu thế hơn người đồng nghiêp Vương Nhất Bác. Bên dưới phần bình luận của những bài đăng công bố giải thưởng, nhiều khán giả đã để lại những lời tốt đẹp chúc mừng Tiêu Chiến.

Tuy nhiên, họ không quên so sánh Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác, cho rằng nam diễn viên họ Vương ở thời điểm hiện tại đã hoàn toàn thua kém đàn anh. Ngay sau đó, người hâm mộ Vương Nhất Bác ngay sau đó cũng tràn vào bênh vực thần tượng mình. Họ cho rằng cả hai nam thần đều đang có lối đi riêng, không thể so sánh. Nếu Tiêu Chiến đang làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ thì Vương Nhất Bác cũng xuất sắc không kém khi tấn công lĩnh vực điện ảnh vốn khó nhằn. 

Vương Nhất Bác tiếp tục bị réo gọi khi Tiêu Chiến bất ngờ thắng lớn trên màn ảnh nhỏ - Ảnh 2

Bên cạnh đó, trong năm 2023, nhiều ngôi sao Hoa nữ tên tuổi đã chính thức trở lại màn ảnh nhỏ với những tác phẩm nhận được sự chú ý lớn từ khán giả và giới truyền thông. Trong đó, những cái tên nổi bật phải kể đến Dương Tử, Bạch Lộc, Thành Nghị, Tiêu Chiến...

Ở bảng tổng hợp những vai diễn có chỉ số vượt mốc 9 trên Vlinkage (đơn vị giám sát dữ liệu truyền thông chuyên nghiệp và uy tín bậc nhất tại Trung Quốc), nhiều vai diễn của các nghệ sĩ góp mặt. Trong đó gồm: Thời Ảnh (Tiêu Chiến đóng, phim Ngọc Cốt Dao), Tiểu Yêu (Dương Tử đóng, phim Trường Tương Tư), Lý Liên Hoa (Thành Nghị đóng, phim Liên Hoa Lâu)...

Vương Nhất Bác tiếp tục bị réo gọi khi Tiêu Chiến bất ngờ thắng lớn trên màn ảnh nhỏ - Ảnh 3

Xét về vai diễn của Tiêu Chiến, trong bảng xếp hạng 10 nhân vật đứng đầu chỉ số Vlinkage, anh có đến 3 vai diễn góp mặt.

Trong đó, nhân vật Thời Ảnh của nam tài tử hiện đang xếp top 1. Thời Ảnh là một vai diễn trong "Ngọc cốt dao". Bộ phim bị chê kĩ xảo kém, nữ chính gây tranh cãi nhưng nhờ sức hút của tài tử Tiêu Chiến, phim đã nhận về loạt thành tích đáng ngưỡng mộ. Xếp sau vai diễn của Tiêu Chiến là vai Tiểu Yêu của Dương Tử trong "Trường tương tư". 

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