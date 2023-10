Vương Nhất Bác được đề cử Kim Kê 2023, nhưng vẫn bị fan Tiêu Chiến chê cười vì điều này

Ngày 15/10, Sohu đưa tin ban tổ chức giải thưởng Kim Kê đã công bố danh sách rút gọn các đề cử tranh giải và nhận được sự chú ý của công chúng. Trong đó, gây bất ngờ nhất là việc nam diễn viên Vương Nhất Bác được đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc với tác phẩm Vô danh .

Việc Vương Nhất Bác được đề cử tại một trong ba giải thưởng điện ảnh danh giá nhất Hoa ngữ gây bất ngờ với công chúng (được gọi là Tam Kim gồm: Kim Kê do Trung Quốc tổ chức, Kim Tượng do Hong Kong tổ chức, Kim Mã do Đài Loan tổ chức).