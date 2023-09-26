Tạo hình cổ trang 'xấu để đời' của Vương Nhất Bác, nhan sắc cũng không gánh nổi

Sao quốc tế 26/09/2023 10:09

Trong video tuyên truyền cho Á Vận Hội mới đây, tạo hình cổ trang của Vương Nhất Bác đã gây nhiều tranh cãi.

Nổi tiếng sau thành công của bộ phim cổ trang Trần Tình Lệnh, thế nhưng tạo hình cổ trang của Vương Nhất Bác trong video tuyên truyền cho môn Street Dance của Á Vận Hội 2023 lại bị dân tình chê bai tơi tả. Nhiều người thẳng thắn cho rằng Vương Nhất Bác thiếu sức sống, y hệt như đang buồn ngủ nhưng lại bị bắt đi chụp ảnh tuyên truyền. Cũng là tạo hình cổ trang, so với thời Trần Tình Lệnh trông anh còn có phần kém sắc hơn. 

Tạo hình cổ trang 'xấu để đời' của Vương Nhất Bác, nhan sắc cũng không gánh nổi - Ảnh 1
Tạo hình cổ trang của Vương Nhất Bác trong video tuyên truyền cho môn Street Dance của Á Vận Hội 2023 lại bị dân tình chê bai tơi tả.
Tạo hình cổ trang 'xấu để đời' của Vương Nhất Bác, nhan sắc cũng không gánh nổi - Ảnh 2
Vương Nhất Bác thiếu sức sống, y hệt như đang buồn ngủ nhưng lại bị bắt đi chụp ảnh tuyên truyền.
Tạo hình cổ trang 'xấu để đời' của Vương Nhất Bác, nhan sắc cũng không gánh nổi - Ảnh 3
So với thời Trần Tình Lệnh trông anh còn có phần kém sắc hơn. 

Một số khác nêu ý kiến, cố gắng lên tiếng bênh vực anh chàng, cảm thấy trạng thái của Vương Nhất Bác không quá khó coi như thế. 

Vương Nhất Bác (sinh năm 1997) là nam ca sĩ, diễn viên đình đám người Trung Quốc. Trước đó, anh từng là thành viên của nhóm nhạc nam Hàn - Trung UNIQ. Thành công của bộ phim Trần Tình Lệnh (năm 2019) đã khiến sự nghiệp diễn xuất của Vương Nhất Bác bước sang trang mới. 

Tạo hình cổ trang 'xấu để đời' của Vương Nhất Bác, nhan sắc cũng không gánh nổi - Ảnh 4
Thành công của bộ phim Trần Tình Lệnh (năm 2019) đã khiến sự nghiệp diễn xuất của Vương Nhất Bác bước sang trang mới. 

Anh từng góp mặt trong các bộ phim như Hữu Phỉ, Phong khởi Lạc Dương, Đại thoại Tây du 3, Vô danh... Hiện tại, ngôi sao sinh năm 1997 là một trong những nghệ sĩ có lượng fan đông đảo nhất làng giải trí Hoa ngữ. Nhờ sự ủng hộ và yêu mến của fan, anh được chọn làm gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu đình đám.

Tạo hình cổ trang 'xấu để đời' của Vương Nhất Bác, nhan sắc cũng không gánh nổi - Ảnh 5
 Ngôi sao sinh năm 1997 là một trong những nghệ sĩ có lượng fan đông đảo nhất làng giải trí Hoa ngữ.

Vương Nhất Bác đứng vị trí số 2 trong danh sách những ngôi sao gốc Hoa nổi bật nhất năm 2021 do tạp chí Forbes công bố. Năm 2022, anh cũng nằm trong Top 10 nghệ sĩ được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc). Thành công trong nhiều lĩnh vực, Vương Nhất Bác mang về khoản lợi nhuận khổng lồ cho công ty quản lý. 

Dương Mịch xuất hiện cùng Vương Nhất Bác tại sự kiện do Quảng Điện tổ chức, có phát biểu đanh thép về việc nghệ sĩ trốn thuế

Dương Mịch xuất hiện cùng Vương Nhất Bác tại sự kiện do Quảng Điện tổ chức, có phát biểu đanh thép về việc nghệ sĩ trốn thuế

Hình ảnh Vương Nhất Bác và Dương Mịch xuất hiện tại buổi toạ đàm do Quảng Điện (Tổng cục phát thanh và truyền hình Trung Quốc) tổ chức đã khiến fan hâm mộ vô cùng thích thú.

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