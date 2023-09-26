Tạo hình cổ trang 'xấu để đời' của Vương Nhất Bác, nhan sắc cũng không gánh nổi

Nổi tiếng sau thành công của bộ phim cổ trang Trần Tình Lệnh, thế nhưng tạo hình cổ trang của Vương Nhất Bác trong video tuyên truyền cho môn Street Dance của Á Vận Hội 2023 lại bị dân tình chê bai tơi tả. Nhiều người thẳng thắn cho rằng Vương Nhất Bác thiếu sức sống, y hệt như đang buồn ngủ nhưng lại bị bắt đi chụp ảnh tuyên truyền. Cũng là tạo hình cổ trang, so với thời Trần Tình Lệnh trông anh còn có phần kém sắc hơn.

Tạo hình cổ trang của Vương Nhất Bác trong video tuyên truyền cho môn Street Dance của Á Vận Hội 2023 lại bị dân tình chê bai tơi tả.

Vương Nhất Bác thiếu sức sống, y hệt như đang buồn ngủ nhưng lại bị bắt đi chụp ảnh tuyên truyền.

So với thời Trần Tình Lệnh trông anh còn có phần kém sắc hơn.

Một số khác nêu ý kiến, cố gắng lên tiếng bênh vực anh chàng, cảm thấy trạng thái của Vương Nhất Bác không quá khó coi như thế.