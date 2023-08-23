Vương Nhất Bác tới Hà Nội quay phim, khán giả Việt Nam đang háo hức thì bất ngờ 'quay xe': Về nước đi anh!

Mới đây, Cục điện ảnh quốc gia Trung Quốc đã chính thức phê duyệt và cấp giấy phép khởi quay cho phim điện ảnh Nhân Ngư được chấp bút bởi đạo diễn Trình Nhĩ, có thông tin cho rằng bộ phim sẽ lấy bối cảnh ở Hà Nội, Việt Nam và do Vương Nhất Bác đóng chính.

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng Việt Nam xôn xao trước thông tin Vương Nhất Bác sẽ đến Việt Nam ghi hình cho dự án phim mới mang tên Nhân Ngư (Người cá).

Trước đây, Vương Nhất Bác từng hợp tác với đạo diễn Trình Nhĩ trong bộ phim điện ảnh Vô Danh, đóng cùng với Lương Triều Vỹ.

Theo thông tin được đưa ra, Nhân Ngư sẽ có 3 tuyến nhân vật trung tâm. Thứ nhất là một thanh niên sống cô độc trên vùng núi Nội Mông Cổ. Tiếp đó là một ông chúng trung niên có màn biểu diễn nhân ngư ở Việt Nam. Và cuối cùng là một nữ sinh đại học ở Nhật Bản. Theo nội dung hồ sơ quay chụp, phim sẽ quay tại Hà Nội, Việt Nam.

Thông tin này vừa được đăng tải đã nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Sau thành công của Trần Tình Lệnh, Vương Nhất Bác không chỉ có lượng fan khủng trong nước mà còn có người hâm mộ ở nước ngoài. Nếu đến Việt Nam quay phim, chắc chắn anh chàng sẽ thu hút rất nhiều người hâm mộ đến theo dõi.

Nhân Ngư kể câu chuyện về một cậu thanh niên xuất thân từ vùng nội địa núi Đại Hưng An, gần như sống biệt lập với thế giới lần đầu đối mặt với những cám dỗ đến từ vùng đất phía nam xa xôi, một nơi đầy nóng bức và hỗn tạp.

Bộ phim tái hiện cuộc đời thăng trầm của một người đàn ông trung niên cùng với màn biểu diễn "nhân ngư" đặc sắc của anh ta ở Hà Nội, Việt Nam, bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của một nữ sinh viên nghệ thuật đến từ Nhật Bản. Những thế giới khác biệt, những mảnh đời đan xen lồng ghép vào nhau.

Hà Nội thủ đô của nước Việt Nam xuất hiện với từ khoá "xa xôi, nóng nực, hỗn tạp" trong bài đăng. Điều này khiến nhiều người hâm mộ Việt Nam không khỏi tức giận.

- Thủ đô đất nước ngàn năm văn hiến mà dám dùng từ "hỗn tạp" để miêu tả đất nước người ta thì quá vô duyên vô ý tứ.

- Về nước anh quay phim đi ạ cảm ơn.

Hiện đoàn phim chưa có thông tin gì thêm về vấn đề này.

Sau sự thành công vang dội của bộ phim chuyển thể Trần Tình Lệnh, danh tiếng của Vương Nhất Bác được nhiều người biết đến hơn. Với sự chuyên nghiệp khi diễn xuất, Vương Nhất Bác được đánh giá khá tốt trong mảng điện ảnh.

Vương Nhất Bác (sinh ngày 5/8/1997) là một ca sĩ, diễn viên, người dẫn chương trình và tay đua motor chuyên nghiệp người Trung Quốc. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam Hàn-Trung UNIQ. Theo truyền thông Trung Quốc, anh hiện là một trong những ngôi sao có giá trị thương mại cao nhất tại Trung Quốc và cũng là một trong những lưu lượng hàng đầu được đánh giá cao, sở hữu nhiều tác phẩm phim ảnh nổi tiếng và âm nhạc ấn tượng.