Tuy nhiên, Vương Nhất Bác được ưu ái có nhiều đất diễn hơn hẳn Lý Thấm khiến người hâm mộ nữ diễn viên bất bình. Cụ thể, khi đoàn phim đăng bài chúc mừng sinh nhật Lý Thấm, người hâm mộ của hai bên đã có màn khẩu chiến nảy lửa về phiên vị.

Vương Nhất Bác và Lý Thấm đều là những diễn viên có tác phẩm nổi bật trong năm nay. Nếu Vương Nhất Bác có Nhiệt Liệt thì Lý Thấm có Vùng Biển Trong Mơ Ấy. Do đó, cả hai sẽ hợp tác trong dự án Trường Phong Phá Lãng.

Xét về lý, Vương Nhất Bác nhất phiên, hơn nữa nam diễn viên còn trực tiếp bỏ tiền tài trợ phim mới có thể khai máy, việc được ưu ái là dễ hiểu. Thế nhưng nếu xét về thực lực, Lý Thấm vượt xa đàn em, việc bị hạn chế đất diễn cũng khá thiệt thòi. Hiện tại cư dân mạng đứng ngoài cuộc cho rằng bộ phim chưa lên sóng đã gặp quá nhiều sóng gió. Nếu không thành công, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của dàn diễn viên chính.

Trường Phong Phá Lãng đã khai máy vào đầu tháng 1/2023. Bộ phim lấy bối cảnh năm 1928 tại Thượng Hải. Ngụy Nhược Lai (do Vương Nhất Bác thủ vai) với tư cách là nhân viên tầng thấp nhất của Ngân hàng trung ương Quốc dân đảng bái cố vấn kinh tế cấp cao Thẩm Đồ Nam làm thầy. Anh quyết chí mượn trường phong vượt mười nghìn con sóng, đền đáp đất nước. Trong quá trình làm việc, Ngụy Nhược Lai nhờ vài năng lực phân tích số liệu và trí nhớ siêu phàm của mình dần dần lấy được sự tán thưởng của Thẩm Đồ Nam cũng đồng thời tận mắt chứng kiến sự thối nát và hủ bại của Quốc dân đảng trong lĩnh vực tài chính.

Đang lúc bàng hoàng lưỡng lự, dưới sự ảnh hưởng của Thẩm Cận Chân (do Lý Thấm thủ vai) – em gái của Thẩm Đồ Nam, cũng là một đảng viên – Ngụy Nhược Lai từng bước thiết lập nên niềm tin đối với chủ nghĩa cộng sản, đối đầu với Thẩm Đồ Nam.

Dưới sự an bài của tổ chức, Ngụy Nhược Lai và Thẩm Cận Chân bí mật chuyển từ Thượng Hải đến Thụy Kim (Giang Tây). Khi lực lượng Quốc dân đảng tiến hành vây quét và trấn áp căn cứ của khu căn cứ cách mạng trung ương Xô Viết, Ngụy Nhược Lai đối đầu ác liệt với Thẩm Đồ Nam – kẻ đã áp đặt lệnh phong tỏa kinh tế đối với khu căn cứ cách mạng trung ương. Trải qua nhiều khó khăn, mất mát, Ngụy Nhược Lai dần dần trưởng thành, trở thành người chiến sĩ kiệt xuất trên mặt trận kinh tế của đảng.