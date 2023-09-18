Thiếu vắng Tiêu Chiến, Khánh Dư Niên 2 của Lý Thấm và Trương Nhược Quân vẫn được 6 triệu khán giả mong đợi

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Khánh Dư Niên phần 2 đã tung ra poster của Trương Nhược Quân để ăn mừng bộ phim chính thức phá 6 triệu lượt hẹn xem trước trên nền tảng Tencent. Có thể thấy, dù ở phần mới không có sự tham gia của ‘lưu lượng’ Tiêu Chiến và được thay thế bằng nam diễn viên Ngô Hạnh Kiện vào vai Ngôn Băng Vân nhưng sức hút của bộ phim không hề giảm.

Được biết, thời điểm Tiêu Chiến tham gia dự án này, anh vẫn chưa vươn lên tầm ngôi sao hàng đầu Hoa ngữ. Vai diễn của anh chàng cũng không góp phần quá quan trọng trong dự án này. Thêm vào đó, nam đỉnh lưu hiện cũng đang bận rộn ‘chuyển hình’ với các dự án điện ảnh. Chính vì thế ở phần 2, khả năng cao nam tài tử sẽ không tham gia.

Ở phần 1, phim có cái kết mở khi nhân vật Phạm Nhàn bị Ngôn Băng Vân đâm và ngã xuống giữa vũng máu. Khán giả thời điểm đó bàn luận rôm rả về kết cục của các nhân vật. Dù đây là vai phụ nhưng Ngôn Băng Vân lại có vai trò khá quan trọng trong mối quan hệ giữa Nhị hoàng tử và Phạm Nhàn.

Ngoại trừ Tiêu Chiến thì đa phần các diễn viên ở phần 1 đều trở lại phần 2 như: Trương Nhược Quân, Lý Thấm, Trần Đạo Minh, Ngô Cương,… Bên cạnh đó, trong phần 2 này, nhiều mỹ nhân đình đám khác cũng xác nhận tham gia như Mao Hiểu Đồng, Vương Sở Nhiên, Kim Thần,...

Bên cạnh đó, nữ chính Lý Thấm đang là tiểu hoa lứa 90 có thành tích hàng đầu màn ảnh. Gần đây nhất, các phim chiếu đài của cô đều có rating cao, bỏ xa nhiều đối thủ như Địch Lệ Nhiệt Ba, Lý Nhất Đồng,...Vì vậy người xem vẫn không khỏi mong chờ nàng Lâm Uyển Nhi trở lại, là hậu phương vững chắc để chàng trai quê Phạm Nhàn (Trương Nhược Quân) lên đường báo thù cho cha mẹ.