'Tình cũ màn ảnh' của Tiêu Chiến hóa quý cô Tây Âu đầy mạnh mẽ, cá tính trên bìa tạp chí InStyle

Sao quốc tế 15/09/2023 19:06

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh của Lý Thấm hóa quý cô Tây Âu trên bìa tạp chí InStyle tháng 9/2023.

Lý Thấm là một trong những sao nữ được công chúng săn đón trong làng giải trí Hoa ngữ. Không chỉ là mỹ nhân của làng giải trí Hoa ngữ, ‘đóa hoa chậm nở’ này còn khiến nhiều ngôi sao phải dè chừng bởi tài năng cùng khí chất của cô ngày càng được lên hương.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh của Lý Thấm trên bìa tạp chí InStyle tháng 9/2023. Theo đó, cô nàng xuất hiện với trang phục thu đông cổ điển pha hiện đại Tây Âu. Cô nàng đã khiến giả thích thú bởi thần thái khí chất lạnh lùng, toát lên vẻ mạnh mẽ cá tính, tựa như những quý cô trời Tây.

'Tình cũ màn ảnh' của Tiêu Chiến hóa quý cô Tây Âu đầy mạnh mẽ, cá tính trên bìa tạp chí InStyle - Ảnh 1'Tình cũ màn ảnh' của Tiêu Chiến hóa quý cô Tây Âu đầy mạnh mẽ, cá tính trên bìa tạp chí InStyle - Ảnh 2'Tình cũ màn ảnh' của Tiêu Chiến hóa quý cô Tây Âu đầy mạnh mẽ, cá tính trên bìa tạp chí InStyle - Ảnh 3'Tình cũ màn ảnh' của Tiêu Chiến hóa quý cô Tây Âu đầy mạnh mẽ, cá tính trên bìa tạp chí InStyle - Ảnh 4'Tình cũ màn ảnh' của Tiêu Chiến hóa quý cô Tây Âu đầy mạnh mẽ, cá tính trên bìa tạp chí InStyle - Ảnh 5'Tình cũ màn ảnh' của Tiêu Chiến hóa quý cô Tây Âu đầy mạnh mẽ, cá tính trên bìa tạp chí InStyle - Ảnh 6'Tình cũ màn ảnh' của Tiêu Chiến hóa quý cô Tây Âu đầy mạnh mẽ, cá tính trên bìa tạp chí InStyle - Ảnh 7'Tình cũ màn ảnh' của Tiêu Chiến hóa quý cô Tây Âu đầy mạnh mẽ, cá tính trên bìa tạp chí InStyle - Ảnh 8'Tình cũ màn ảnh' của Tiêu Chiến hóa quý cô Tây Âu đầy mạnh mẽ, cá tính trên bìa tạp chí InStyle - Ảnh 9'Tình cũ màn ảnh' của Tiêu Chiến hóa quý cô Tây Âu đầy mạnh mẽ, cá tính trên bìa tạp chí InStyle - Ảnh 10'Tình cũ màn ảnh' của Tiêu Chiến hóa quý cô Tây Âu đầy mạnh mẽ, cá tính trên bìa tạp chí InStyle - Ảnh 11'Tình cũ màn ảnh' của Tiêu Chiến hóa quý cô Tây Âu đầy mạnh mẽ, cá tính trên bìa tạp chí InStyle - Ảnh 12

Lý Thấm được biết đến là sao nữ không chỉ có nhan sắc mà còn có khả năng diễn xuất. Từ những bộ phim truyền hình hiện đại ngôn tình, ngọt ngào tới những vai diễn cổ trang mạnh mẽ hay nhân vật cần chiều sâu nội tâm phức tạp đều được cô nàng xử lý một cách trơn tru.

Sau nhiều năm lăn lộn với dòng phim thị trường, thời gian qua, Lý Thấm đã có những bước chuyển mình sang dòng phim chính kịch và nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

'Tình cũ màn ảnh' của Tiêu Chiến hóa quý cô Tây Âu đầy mạnh mẽ, cá tính trên bìa tạp chí InStyle - Ảnh 13

Với vai nữ chính trong Vùng Biển Trong Mơ Ấy, Lý Thấm được khen ngợi vì hoá thân vào nhân vật tốt và lối diễn tự nhiên, kết hợp ăn ý với bạn diễn. Bộ phim giúp Lý Thấm trở thành tiểu hoa đán lứa 9x duy nhất trong năm nay có 2 bộ phim rating vượt 2.0. Trước đó, rating các phim hiện tại của Lý Thấm có Cẩm Tú Nam Ca vượt 1.0, Nhân Sinh Chi Lộ vượt 2.0.

'Tình cũ màn ảnh' của Tiêu Chiến hóa quý cô Tây Âu đầy mạnh mẽ, cá tính trên bìa tạp chí InStyle - Ảnh 14

Gần đây, dự án Khánh Dư Niên 2 của Lý Thấm cũng nhận được tin vui với đến hơn 5 triệu lượt khán giả ‘đặt gạch’ chờ phim lên sóng. Ở phần 2, cô tiếp tục đảm nhận vai nữ chính Lâm Uyển Nhi trong phần 1, có tuyến tình cảm với nam chính Trương Nhược Quân. Chính vì thế, nhiều khán giả đang vô cùng sốt ruột, hi vọng phần 2 của siêu phẩm này mau chóng ‘cập bến’.

Khánh Dư Niên 2 tung poster đôi của Lý Thấm và Trương Nhược Quân để 'ăn mừng' một việc?

Khánh Dư Niên 2 tung poster đôi của Lý Thấm và Trương Nhược Quân để 'ăn mừng' một việc?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin đoàn phim Khánh Dư Niên phần 2 tung poster đôi của Lý Thấm và Trương Nhược Quân để 'ăn mừng' một việc.

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