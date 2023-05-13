'Cô nương đùi gà' Lý Thấm đẹp 'mê mẩn' trong buổi định trang Khánh Dư Niên 2

Sau nhiều lần trễ hẹn với người hâm mộ, Khánh Dư Niên 2 đã bắt đầu khai máy những ngày qua. Vai diễn Ngôn Băng Vân do Tiêu Chiến đảm nhận ở phần 1 sẽ do người mới là Châu Tủy Triều thay thế. Ngoại trừ Tiêu Chiến, những cái tên quen thuộc góp phần làm nên thành công ở mùa trước đều góp mặt, bao gồm: Trương Nhược Quân, Lý Thấm , Ngô Cương, Quách Kỳ Lân,…

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh của Lý Thấm trong buổi định trang Khánh Dư Niên 2. Theo đó, nhiều khán giả không khỏi phấn khích khi 'Cô nương đùi gà' Lý Thấm trở lại với tạo hình của Lâm Uyển Nhi vẫn xinh đẹp như xưa và vẫn mang đến cảm giác thanh thuần cũng như linh động, ngọt ngào lại sạch sẽ nên càng được khán giả yêu thích. Là một trong những tiểu hoa có khí chất sinh sau năm 90 trong giới giải trí Hoa ngữ, Lý Thấm không chỉ có nhan sắc mà còn có khả năng diễn xuất tốt.

Khánh Dư Niên được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, kể về cuộc đời của Phạm Nhàn - một chàng trai có thân thế bí ẩn. Trên hành trình tìm kiếm sự thật về thân phận mình, Phạm Nhàn dần khám phá ra những bí mật to lớn và nguy hiểm hơn. Bằng tài trí siêu phàm, Phạm Nhàn đã nhiều lần thoát khỏi hiểm nguy và lên kế hoạch báo thù cho cha mẹ, tung hoành thiên hạ.

Phần phim đầu tiên lên sóng vào cuối năm 2019 nhận được nhiều lời khen về nội dung lẫn diễn xuất, nhận được điểm Douban là 7.9. Khi phát sóng, Khánh Dư Niên đã nhiều lần đứng vị trí đầu trong danh sách phim truyền hình trực tuyến ăn khách, đồng thời giành được những giải thưởng quan trọng như giải Kịch bản chuyển thể hay nhất, Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất… của giải Bạch Ngọc Lan lần thứ 26. Tính đến nay, Khánh Dư Niên đã vượt qua mốc 9,3 tỷ lượt xem.