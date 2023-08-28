Khánh Dư Niên 2 tung poster đôi của Lý Thấm và Trương Nhược Quân để 'ăn mừng' một việc?

Sao quốc tế 28/08/2023 13:05

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin đoàn phim Khánh Dư Niên phần 2 tung poster đôi của Lý Thấm và Trương Nhược Quân để 'ăn mừng' một việc.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Khánh Dư Niên phần 2 đã chính thức cán mốc 5 triệu người hẹn xem trên nền tảng Tencent. Bên cạnh đó, đoàn phim còn tung ra poster và video hậu trường chụp ảnh của cặp đôi diễn viên chính Trương Nhược Quân - Lý Thấm.

Khánh Dư Niên 2 tung poster đôi của Lý Thấm và Trương Nhược Quân để 'ăn mừng' một việc? - Ảnh 1

Cả hai có nhiều khoảnh khắc dễ thương, ngọt ngào bên cạnh nhau, trong đó Lý Thấm "gây sốt" bởi dáng vẻ trẻ đẹp không khác gì 4 năm trước, còn Trương Nhược Quân vẫn rất "soái" trong tạo hình cổ trang.

Khánh Dư Niên 2 tung poster đôi của Lý Thấm và Trương Nhược Quân để 'ăn mừng' một việc? - Ảnh 2Khánh Dư Niên 2 tung poster đôi của Lý Thấm và Trương Nhược Quân để 'ăn mừng' một việc? - Ảnh 3

Có thể thấy, mặc dù ở phần này thiếu vắng Tiêu Chiến và được thay thế bằng nam diễn viên Ngô Hạnh Kiện vào vai Ngôn Băng Vân nhưng sức hút của bộ phim không hề giảm. Được biết, ngoại trừ Tiêu Chiến thì đa phần các diễn viên ở phần 1 đều trở lại phần 2 như: Phạm Nhàn (diễn viên Trương Nhược Quân), Lâm Uyển Nhi (diễn viên Lý Thấm), Khánh Đế (diễn viên Trần Đạo Minh), Trần Bình Bình (diễn viên Ngô Cương),…

Khánh Dư Niên 2 tung poster đôi của Lý Thấm và Trương Nhược Quân để 'ăn mừng' một việc? - Ảnh 4Khánh Dư Niên 2 tung poster đôi của Lý Thấm và Trương Nhược Quân để 'ăn mừng' một việc? - Ảnh 5

Ở phần 1, phim có cái kết mở khi nhân vật Phạm Nhàn bị Ngôn Băng Vân đâm và ngã xuống giữa vũng máu. Khán giả thời điểm đó bàn luận rôm rả về kết cục của các nhân vật. Dù đây là vai phụ nhưng Ngôn Băng Vân lại có vai trò khá quan trọng trong mối quan hệ giữa Nhị hoàng tử và Phạm Nhàn.

Khánh Dư Niên 2 tung poster đôi của Lý Thấm và Trương Nhược Quân để 'ăn mừng' một việc? - Ảnh 6

Bên cạnh đó, trong phần 2 này, nhiều mỹ nhân đình đám khác cũng xác nhận tham gia như Mao Hiểu Đồng, Vương Sở Nhiên, Kim Thần... là làn gió mới nhưng cũng gây tranh cãi không ít.

Khánh Dư Niên 2 tung poster đôi của Lý Thấm và Trương Nhược Quân để 'ăn mừng' một việc? - Ảnh 7

Cùng với đó, nữ chính Lý Thấm vẫn là cái tên nhận về nhiều bình luận trái chiều, rằng cô xinh đẹp nhưng diễn xuất vẫn quá nhạt nhoà, không có cảm xúc bên cạnh bạn diễn nam. Tuy vậy, Lý Thấm đang là tiểu hoa lứa 90 có thành tích hàng đầu màn ảnh. Gần đây nhất, các phim chiếu đài của cô đều có rating cao, bỏ xa nhiều đối thủ như Địch Lệ Nhiệt Ba, Lý Nhất Đồng...Vì vậy người xem vẫn không khỏi mong chờ nàng Lâm Uyển Nhi trở lại, là hậu phương vững chắc để chàng trai quê Phạm Nhàn lên đường báo thù cho cha mẹ.

 

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