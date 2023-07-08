Bella Ranee Campen có khiến Lý Thấm phải chào thua khi 'đụng độ' cùng một kiểu tạo hình?

Sao quốc tế 08/07/2023 00:09

Tạo hình của cả 2 trong bộ cánh của nhà mốt Fendi được netizen đặt lên bàn cân so sánh.

Trước đó, ê-kíp tạo hình cho nữ diễn viên họ Lý khiến cõi mạng xứ Trung phải một phen “nổi đóa” khi nhá hàng diện mạo tham dự dạ tiệc GQ 2023 trên trang chủ Weibo. Không còn xuất hiện với hình tượng tiểu thư trong những bộ cánh kim sa, đồ sộ, hình ảnh Lý Thấm được đoàn đội thay đổi ngoạn mục trong một “phiên bản” cá tính, cực lạ mắt.  

Bella Ranee Campen có khiến Lý Thấm phải chào thua khi 'đụng độ' cùng một kiểu tạo hình? - Ảnh 1
Bella Ranee Campen có khiến Lý Thấm phải chào thua khi 'đụng độ' cùng một kiểu tạo hình? - Ảnh 2
Gắn liền với phong cách thanh thuần, Lý Thấm bất ngờ kẻ mắt sắc lạnh.

Điểm gây xôn xao cộng đồng mạng còn nằm ở kiểu tóc và tông trang điểm sắc nét của người đẹp 9x. Dưới phần thảo luận tạo hình, đông đảo cư dân mạng thẳng tay chấm “điểm âm” cho mẫu tóc đuôi ngựa vì kiểu dáng làm lộ rõ góc cạnh gầy gò, không đẹp mắt trên khuôn mặt nữ nghệ sĩ.

Bella Ranee Campen có khiến Lý Thấm phải chào thua khi 'đụng độ' cùng một kiểu tạo hình? - Ảnh 3
 
Bella Ranee Campen có khiến Lý Thấm phải chào thua khi 'đụng độ' cùng một kiểu tạo hình? - Ảnh 4
Cùng với kẻ mắt sắc lạnh là đôi môi đỏ đậm khiến cô trông dừ đi khá nhiều. 

Mỹ nhân 8X vốn sở hữu thân hình nhỏ nhắn cùng chiều cao có phần khiêm tốn nên việc chọn lựa trang phục mỗi khi tham dự thảm đỏ của nữ diễn viên gần như “một bài toán khó”. Nhiều ý kiến cho rằng, nữ diễn viên gần như bị “chìm hẳn” trong mẫu yếm không được “tinh chỉnh” kỹ lưỡng, phù hợp với thân người. Ở nhiều góc chụp, tổng thể outfits còn hiện rõ sự không cân đối, thậm chí có có phần xộc xệch khi cô nàng bận bịu thả dáng trên thảm đỏ.

Bella Ranee Campen có khiến Lý Thấm phải chào thua khi 'đụng độ' cùng một kiểu tạo hình? - Ảnh 5
 
Bella Ranee Campen có khiến Lý Thấm phải chào thua khi 'đụng độ' cùng một kiểu tạo hình? - Ảnh 6
Một sự kết hợp có phần dìm dáng của Lý Thấm. 

Trái với Lý Thấm, nữ diễn viên Thái Lan Bella Ranee tham dự sàn diễn Couture Thu/Đông 2023 với lời mời dành cho người bạn thân thiết đồng hành cùng thương hiệu, nữ thần tượng xứ sở chùa vàng lựa chọn phong cách thời trang thanh lịch, phủ ngập trong loạt sản phẩm cao cấp thuộc nhà mốt Ý.  

Bella Ranee Campen có khiến Lý Thấm phải chào thua khi 'đụng độ' cùng một kiểu tạo hình? - Ảnh 7
Nữ diễn viên người Thái có màn mix and match khá ăn khớp với tổng thể. 

 

Riêng ngoại hình gợi cảm của Bella Ranee Campen luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Mỹ nhân 34 tuổi không thuộc dáng người mảnh mai, thay vào đó, cô "ăn điểm" với vóc dáng săn chắc không chút mỡ thừa và đầy khỏe khoắn

 

Bella Ranee Campen có khiến Lý Thấm phải chào thua khi 'đụng độ' cùng một kiểu tạo hình? - Ảnh 8
Màn lên đồ của nữ diễn viên xứ sở chùa vàng có phần ăn đứt Lý Thấm. 

Ngoài sự nghiệp diễn xuất thành công, Bella Ranee còn tỏa sáng với vẻ đẹp sắc sảo và mang hơi hướng cổ điển pha trộn hai dòng máu Thái Lan và Anh. Phong thái thanh lịch và gu thời trang sang chảnh cũng là thế mạnh của người đẹp, tạo điều kiện cho cô được các thương hiệu, tạp chí săn đón

 

 

Bella Ranee Campen có khiến Lý Thấm phải chào thua khi 'đụng độ' cùng một kiểu tạo hình? - Ảnh 9
Cách đây không lâu, Bella làm mưa làm gió điện ảnh Việt với tác phẩm Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh. 

Theo Thairath, cát sê phim truyền hình của Bella Ranee Campen tầm 80.000 baht (55 triệu đồng)/tập. Tiền quảng cáo ở mức 9 triệu bath (hơn 6 tỉ đồng) trở lên/sản phẩm, phí dự sự kiện khoảng 200.000 bath (138 triệu đồng). Năm ngoái, nữ diễn viên được mời làm đại diện cho khoảng 20 sản phẩm. 

 

Để tăng thêm độ “đồng sắc” cho tổng thể tạo hình, mỹ nhân sinh năm 1989 không quên diện kèm chiếc túi “nóng sốt” thuộc dòng Fendi C’mon cùng với mẫu boot da cổ cao, vô cùng cá tính.

Bella Ranee Campen có khiến Lý Thấm phải chào thua khi 'đụng độ' cùng một kiểu tạo hình? - Ảnh 10
 
Bella Ranee Campen có khiến Lý Thấm phải chào thua khi 'đụng độ' cùng một kiểu tạo hình? - Ảnh 11
Bella Ranee được xem là một trong những nữ diễn viên đắt giá nhất showbiz Thái Lan.
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