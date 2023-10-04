Vương Nhất Bác gây sốt với mái tóc màu bạch kim cá tính giữa trời Tây

Mới đây, Vương Nhất Bác khiến dân tình một phen 'đứng ngồi không yên' với mái tóc màu bạch kim cá tính giữa trời Tây.

Vừa qua, buổi trình diễn giới thiệu bộ sưu tập Xuân Hè 2024 của thương hiệu Chanel, thuộc khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris chính thức diễn ra. Nhiều ngôi sao quốc tế tham dự sự kiện, trong đó có sự góp mặt của Vương Nhất Bác với tạo hình ấn tượng.

Có thể thấy, trong loạt ảnh, Vương Nhất Bác khiến dân tình ‘đứng ngồi không yên’ với mái tóc nhuộm bạch kim cá tính. Ngoài mái tóc ấn tượng, nam diễn viên được khen về phong cách thời trang khi diện quần ống loe của nhãn hàng, kết hợp áo cardigan trắng và tạo thêm điểm nhấn với vòng cổ chuỗi ngọc trai, đeo kính râm đen. Trước đó, Vương Nhất Bác cũng tung bộ ảnh rất ‘nghệ’ với set đồ đen tuyền, cũng cùng công thức áo thun, quần jeans và áo khoác tweed làm nổi bật lên mái tóc mới màu bạch kim của mình.

Vương Nhất Bác vốn nổi tiếng là người có tính cách hướng nội, trầm lặng, khép kín. Tuy nhiên, anh luôn hết mình vì công việc. Do đó, nam thần tượng đã khiến các fan vô cùng bất ngờ khi xuất hiện trên đường phố Paris với mái đầu cắt ngắn, nhuộm trắng. Được biết, cách đây ít ngày, anh vẫn còn đăng ảnh chụp với tóc đen truyền thống. Vương Nhất Bác từng ghi dấu ấn trong nhiều dự án truyền hình đình đám như: Trần Tình Lệnh, Hữu Phỉ, Phong Khởi Lạc Dương,... Thời gian gần đây, anh chàng đã chuyển hưởng sang mảng điện ảnh. Ba bộ điện ảnh lên sóng năm 2023 của anh chàng lần lượt là Vô Danh, Trường Không Chi Vương và Nhiệt Liệt đều đạt doanh thu phòng vé tương đối ấn tượng. Cũng nhờ vậy mà sao nam họ Vương trở thành cái tên sáng giá của 'địa hạt' điện ảnh.

Nhiệt Liệt của Vương Nhất Bác và Hoàng Bột ẵm thành tích khủng chỉ sau vài ngày ra rạp Những ngày qua, dự án điện ảnh Nhiệt Liệt do Hoàng Bột và Vương Nhất Bác đóng chính đã chính thức ra rạp. Mới đây, dự án đã ẵm thành tích khủng khiến nhiều khán giả phấn khích.

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