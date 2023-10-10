Vùng Biển Trong Mơ tiếp tục đạt thành tích 'khủng', Tiêu Chiến thống trị các bảng xếp hạng

Sao quốc tế 10/10/2023 15:18

Những thành tích mà Vùng Biển Trong Mơ xác lập từ lúc chính thức công chiếu lần đầu tiên cho đến hiện tại một lần nữa chứng tỏ sức hút của bộ phim cùng dàn diễn viên tham gia.

Mới đây, ngày 10/10, Khốc Vân đăng tải bài viết thống kê rating trung bình Khốc Vân của các bộ phim lên sóng ngày 9/10. Đáng chú ý, Vùng Biển Trong Mơ của Tiêu Chiến - Lý Thấm đứng top 2 với 0.8%, xếp hạng cao hơn những bộ phim chiếu giờ vàng như đài CCTV1 và các đài địa phương khác như Đông Phương, Bắc Kinh, Hồ Nam. 

Mức rating thay đổi cao thấp tùy thuộc vào nhiều yếu tố nhưng chỉ số rating cao của Vùng Biển Trong Mơ khi chiếu lại khung giờ tối lần thứ 12 cho thấy bộ phim vẫn luôn nhận được sự quan tâm từ khán giả.                  

Vùng Biển Trong Mơ tiếp tục đạt thành tích 'khủng', Tiêu Chiến thống trị các bảng xếp hạng - Ảnh 1

Vùng Biển Trong Mơ tiếp tục đạt thành tích 'khủng', Tiêu Chiến thống trị các bảng xếp hạng - Ảnh 2
Rating Khốc Vân của Vùng Biển Trong Mơ chiếu lại lần thứ 12 cao hơn các bộ phim chiếu giờ vàng cùng thời điểm (Bảng xếp hạng ngày 9/10)

Thông tin về rating của Vùng Biển Trong Mơ chiếu lại lần thứ 12 cao hơn các bộ phim chiếu giờ vàng cùng thời điểm khiến người hâm mộ của Tiêu Chiến và Lý Thấm cực kỳ vui mừng. Những thành tích mà Vùng Biển Trong Mơ xác lập từ lúc chính thức công chiếu lần đầu tiên cho đến hiện tại một lần nữa chứng tỏ sức hút của bộ phim cùng dàn diễn viên tham gia.

Vùng Biển Trong Mơ tiếp tục đạt thành tích 'khủng', Tiêu Chiến thống trị các bảng xếp hạng - Ảnh 3Vùng Biển Trong Mơ tiếp tục đạt thành tích 'khủng', Tiêu Chiến thống trị các bảng xếp hạng - Ảnh 4Vùng Biển Trong Mơ tiếp tục đạt thành tích 'khủng', Tiêu Chiến thống trị các bảng xếp hạng - Ảnh 5Vùng Biển Trong Mơ tiếp tục đạt thành tích 'khủng', Tiêu Chiến thống trị các bảng xếp hạng - Ảnh 6

Trong Vùng Biển Trong Mơ, Tiêu Chiến được nhận xét diễn xuất linh hoạt. Vai Xuân Sinh của Tiêu Chiến được nam diễn viên diễn chân thật, tạo cảm giác gần gũi hơn với công chúng. Trong khi đó, Lý Thấm cũng được khen ngợi vì hoá thân vào nhân vật tốt và lối diễn tự nhiên, kết hợp ăn ý với bạn diễn.

Vùng Biển Trong Mơ tiếp tục đạt thành tích 'khủng', Tiêu Chiến thống trị các bảng xếp hạng - Ảnh 7Vùng Biển Trong Mơ tiếp tục đạt thành tích 'khủng', Tiêu Chiến thống trị các bảng xếp hạng - Ảnh 8Vùng Biển Trong Mơ tiếp tục đạt thành tích 'khủng', Tiêu Chiến thống trị các bảng xếp hạng - Ảnh 9Vùng Biển Trong Mơ tiếp tục đạt thành tích 'khủng', Tiêu Chiến thống trị các bảng xếp hạng - Ảnh 10Vùng Biển Trong Mơ tiếp tục đạt thành tích 'khủng', Tiêu Chiến thống trị các bảng xếp hạng - Ảnh 11

Nói thêm về Vùng Biển Trong Mơ, bộ phim lấy bối cảnh về những năm 70 ở Bắc Kinh, kể về sự trưởng thành của những thanh thiếu niên Trung Hoa thời bấy giờ là Tiêu Xuân Sinh (Tiêu Chiến), Đồng Hiểu Mai (Lý Thấm), Diệp Quốc Hoa (Lưu Nhuế Lân), Hạ Hồng Linh (Tào Phi Nhiên).

4 thanh thiếu niên đã cùng nhau trải qua những bồng bột tuổi trẻ rồi cùng nhau nuôi dưỡng hoài bão, ước mơ trong thời kỳ biến động của xã hội nhằm tìm ra được “vùng biển trong mơ” cho riêng mình. Bộ phim lên sóng chính thức kể từ ngày 1/6/2023 trên CCTV-8 và đã được phát sóng lại lần thứ 12 (tính tới thời điểm hiện tại).      

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