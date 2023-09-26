Tiêu Chiến bất ngờ vướng vào nghi vấn trốn thuế, liệu có đi vào 'vết xe đổ' của Đặng Luân?

Sao quốc tế 26/09/2023 15:04

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin "đỉnh lưu" Tiêu Chiến vướng vào bê bối trốn thuế.

Mới đây, mạng xã hội đã lan truyền thông tin Tiêu Chiến đang bị tình nghi trốn thuế. Thông tin này vừa được đưa ra đã ngay lập tức thu hút sự quan tâm của rất nhiều cư dân mạng. Nếu là sự thật, chàng mỹ nam sẽ bị phong sát như Phạm Băng Băng, Đặng Luân, Viên Băng Nghiên, Tống Tổ Nhi… trước đó.

Tuy nhiên, đa phần cư dân mạng đều cho rằng đây chỉ là thông tin không có căn cứ xác thực. Nếu vướng vào bê bối trốn thuế, chắc chắn Tiêu Chiến không thể thảnh thơi làm việc như hiện tại.

Tiêu Chiến bất ngờ vướng vào nghi vấn trốn thuế, liệu có đi vào 'vết xe đổ' của Đặng Luân? - Ảnh 1Tiêu Chiến bất ngờ vướng vào nghi vấn trốn thuế, liệu có đi vào 'vết xe đổ' của Đặng Luân? - Ảnh 2

Ngoài ra, anh chàng còn đăng tải một đoạn vlog khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên". Với tình trạng hiện tại, dân tình đều nhất mực cho rằng thông tin Tiêu Chiến chốn thuế là giả.

Trong năm nay, Tiêu Chiến có 3 bộ phim truyền hình được phát hành, “Vùng biển trong mơ", “Ngọc cốt dao" và “Nắng gắt bên tôi". Hai phim đầu nhận đánh giá tốt về các chỉ số truyền thông và đều thu thú quảng cáo xuyên suốt quá trình lên sóng. Vì vậy, “Nắng gắt bên tôi" bị cho là thất bại khó tin của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bất ngờ vướng vào nghi vấn trốn thuế, liệu có đi vào 'vết xe đổ' của Đặng Luân? - Ảnh 3Tiêu Chiến bất ngờ vướng vào nghi vấn trốn thuế, liệu có đi vào 'vết xe đổ' của Đặng Luân? - Ảnh 4

Khán giả đưa ra nhiều lý do “Nắng gắt bên tôi" giảm sức hút nhanh chóng. Nhiều ý kiến cho rằng, phim theo thể loại tình yêu đồ thị, vốn kén người xem, lại cộng thêm kịch bản nhạt nhoà.

Trước khi lên sóng, “Nắng gắt bên tôi" được kỳ vọng cao, do phim phát sóng đa nền tảng, trên hai nền tảng phát trực tuyến iQiyi, Tencent và cả kênh truyền hình trung ương CCTV8. Ngoài Tiêu Chiến đóng nam chính, phim có nữ chính là “Ảnh hậu” Bạch Bách Hà. Tập đầu phát sóng trên CCTV8 cũng ghi nhận tỉ suất người xem (rating) khá cao 1.4707%. Tuy nhiên, từ tập 2-3 “Nắng gắt bên tôi” lập tức giảm rating xuống còn 1.2009%, và liên tục giảm xuống 0.9806% ở tập 12-13. Đặc biệt, danh tiếng Tiêu Chiến không thể giúp phim thu hút thêm số lượng quảng cáo.

Không thu hút được quảng cáo trong phim mới, Tiêu Chiến dần mất sức hút?

Không thu hút được quảng cáo trong phim mới, Tiêu Chiến dần mất sức hút?

Trước khi lên sóng, “Nắng gắt bên tôi" của Tiếu Chiến được kỳ vọng cao, do phim phát sóng đa nền tảng, trên hai nền tảng phát trực tuyến iQiyi, Tencent và cả kênh truyền hình trung ương CCTV8.

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