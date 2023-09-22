Sở hữu lưu lượng đông đảo trong Cbiz, nhưng Thành Nghị và Tiêu Chiến vẫn không thể 'cứu' phim vì điều này

Sao quốc tế 22/09/2023 12:36

Tiêu Chiến và Thành Nghị đang là 2 sao nam Hoa ngữ có nhiều điểm chung và đều được đánh giá là nghệ sĩ có thực lực của thế hệ 9X.

Sở hữu ngoại hình điển trai cùng khả năng diễn xuất ổn định qua các tác phẩm, Tiêu Chiến và Thành Nghị hiện đang là 2 sao nam Hoa ngữ được đánh giá cao ở thời điểm hiện tại. Thế nhưng cả hai mỹ nam này cũng vẫn chưa thể đủ sức "gánh" được tác phẩm mà họ tham gia gần đây.

Thời gian gần đây, cả Thành Nghị và Tiêu Chiến có không ít tác phẩm lên sóng tạo tiếng vang.

 

Sở hữu lưu lượng đông đảo trong Cbiz, nhưng Thành Nghị và Tiêu Chiến vẫn không thể 'cứu' phim vì điều này - Ảnh 1Sở hữu lưu lượng đông đảo trong Cbiz, nhưng Thành Nghị và Tiêu Chiến vẫn không thể 'cứu' phim vì điều này - Ảnh 2

"Gió Nam hiểu lòng tôi" - bộ phim mới nhất của Thành Nghị, không gây được tiếng vang lớn như "Liên hoa lâu" ra mắt trước đó. Điểm trừ lớn ở phim chính là Thành Nghị - Trương Dư Hi kết hợp chưa thật sự ăn ý.

Khi đối chiếu với "Liên hoa lâu" hay "Trầm vụn hương phai", "Gió Nam hiểu lòng tôi" để lộ nhiều điểm yếu trong nét diễn của Thành Nghị khi đóng phim mới. Anh bị chê diễn xuất 3 năm trước non nớt, nhiều phân cảnh gây ức chế cho người xem. Chính vì thế, rating phim không quá khả quan.

Sở hữu lưu lượng đông đảo trong Cbiz, nhưng Thành Nghị và Tiêu Chiến vẫn không thể 'cứu' phim vì điều này - Ảnh 3Sở hữu lưu lượng đông đảo trong Cbiz, nhưng Thành Nghị và Tiêu Chiến vẫn không thể 'cứu' phim vì điều này - Ảnh 4

Trong khi đó, "Nắng gắt bên tôi" do Tiêu Chiến và Bạch Bách Hà diễn xuất chính cũng không tạo được tiếng vang như dự đoán trước đó. Ban đầu, bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm bởi dàn diễn viên chính chất lượng và raiting ngày đầu tiên đạt tới 1,47%.

Tuy nhiên, những tập sau đó, rating của bộ phim giảm dần đều. Phim liên tục bị tác phẩm khác vượt mặt trên các bảng xếp hạng. Dần dần, độ thảo luận về phim cũng ít đi rất nhiều.

Nguyên nhân khiến sức hút phim ngày càng giảm được cho là do kịch bản không thu hút. Vốn dĩ kịch bản ban đầu của phim đã không quá mới mẻ.

 

Tiêu Chiến, Thành Nghị là 2 trong số những sao nam hiếm hoi của màn ảnh Hoa ngữ được xếp vào hàng thực lực. Họ cũng từng để lại ấn tượng ở dòng phim hiện đại. Chính vì thế, không thể khẳng định, cả hai xuống phong độ ở "Nắng gắt bên tôi" hay "Gió Nam hiểu lòng tôi". Tuy nhiên, điều có thể thấy rõ là cả Tiêu Chiến và Thành Nghị đang lựa chọn phim chưa phù hợp. Các dòng phim ngôn tình hiện đại, đô thị không phải là thế mạnh của cả hai.

Tiêu Chiến từng suýt nhường vai diễn trong Nắng Gắt Bên Tôi cho người khác vì lý do này

Tiêu Chiến từng suýt nhường vai diễn trong Nắng Gắt Bên Tôi cho người khác vì lý do này

Sau Ngọc Cốt Dao và Vùng Biển Trong Mơ Ấy, Tiêu Chiến gây chú ý khi trở lại màn ảnh với dự án phim hiện đại Nắng Gắt Bên Tôi.

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