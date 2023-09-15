Được kỳ vọng sau 2 tác phẩm thành công, Tiêu Chiến bất ngờ gây thất vọng với 'Nắng gắt bên tôi'

Bộ phim "Nắng gắt bên tôi" Tiêu Chiến và Bách Bạch Hà đóng chính đang được chiếu đa nền tảng, lên đài truyền hình trung ương CCTV8 và chiếu mạng tại Tencent Video lẫn iQIYI. Đây cũng là tác phẩm được kỳ vọng sẽ là đạt thành công tiếp theo của Tiêu Chiến.

Trong bảng xếp hạng Vlinkage hôm nay (14.9), ở bảng nhân vật, Tiêu Chiến vẫn đứng ở top 1 với 9,27 điểm. Trong khi, Ngu Thư Hân đang ở top 2 với 9,16 và Thành Nghị với 9,11. Có thể thấy, chỉ số của 3 nhân vật top đầu bảng xếp hạng này không quá chênh lệch.

Tuy nhiên, một thực tế cho thấy, phim chỉ hot ở những tập đầu, còn các tập gần đây, phim "Nắng gắt bên tôi" đang giảm phong độ. Cụ thể, trên Tencent Video vài tập gần đây không có quảng cáo. Điều này càng khiến khán giả hoài nghi về khả năng "gánh" phim của Tiêu Chiến trong thời gian qua.

Ở bảng Vlinkage của phim chiếu đài, phim "Vinh quang bậc cha chú" đang đứng đầu với 80,62 điểm. Riêng "Nắng gắt bên tôi" chỉ đạt 77,88 điểm. Đây được xem là cú sốc với người hâm mộ của Tiêu Chiến vì phim của nam thần tượng đỉnh lưu này dưới 80 điểm trên Vlinkage là khá hiếm hoi.

Người hâm mộ Tiêu Chiến đưa ra lí giải rằng, phim về tình yêu chị em khá kén người xem. Hơn nữa, thể loại phim đô thị lập nghiệp khá khô khan, khó lòng so sánh với những phim ngôn tình như Vân Chi Vũ khiến thành tích không tốt cũng là điều không khó hiểu. Tuy nhiên, một số khán giả trung lập lại cho rằng lí giải này chưa thuyết phục. Bởi mô tuýp phim này trước đó từng có không ít tác phẩm Hoa ngữ thể hiện khá thành công và nhận được hiệu ứng tốt.

"Nắng gắt bên tôi" là bộ phim truyền hình thứ 3 của Tiêu Chiến lên sóng trong năm 2023 sau "Ngọc cốt dao" và "Vùng biển trong mơ". Đây cũng là bộ phim thứ 2 trong năm nay của nam tài tử được chiếu đài. Tuy nhiên, sức hút của Tiêu Chiến đã không thể "gánh" nổi tác phẩm khi những hiệu ứng về phim, tỉ suất lượt xem đang đáng báo động như hiện tại