Được kỳ vọng sau 2 tác phẩm thành công, Tiêu Chiến bất ngờ gây thất vọng với 'Nắng gắt bên tôi'

Sao quốc tế 15/09/2023 12:30

Ngay từ đầu, dự án "Nắng gắt bên tôi" nhận được những phản hồi khá tốt từ người hâm mộ. Nguyên do có sự góp mặt của tài tử Tiêu Chiến và ảnh hậu Bách Bạch Hà.

Bộ phim "Nắng gắt bên tôi" Tiêu Chiến và Bách Bạch Hà đóng chính đang được chiếu đa nền tảng, lên đài truyền hình trung ương CCTV8 và chiếu mạng tại Tencent Video lẫn iQIYI. Đây cũng là tác phẩm được kỳ vọng sẽ là đạt thành công tiếp theo của Tiêu Chiến.

Được kỳ vọng sau 2 tác phẩm thành công, Tiêu Chiến bất ngờ gây thất vọng với 'Nắng gắt bên tôi' - Ảnh 1

Tuy nhiên, một thực tế cho thấy, phim chỉ hot ở những tập đầu, còn các tập gần đây, phim "Nắng gắt bên tôi" đang giảm phong độ. Cụ thể, trên Tencent Video vài tập gần đây không có quảng cáo. Điều này càng khiến khán giả hoài nghi về khả năng "gánh" phim của Tiêu Chiến trong thời gian qua.

Trong bảng xếp hạng Vlinkage hôm nay (14.9), ở bảng nhân vật, Tiêu Chiến vẫn đứng ở top 1 với 9,27 điểm. Trong khi, Ngu Thư Hân đang ở top 2 với 9,16 và Thành Nghị với 9,11. Có thể thấy, chỉ số của 3 nhân vật top đầu bảng xếp hạng này không quá chênh lệch.

Ở bảng Vlinkage của phim chiếu đài, phim "Vinh quang bậc cha chú" đang đứng đầu với 80,62 điểm. Riêng "Nắng gắt bên tôi" chỉ đạt 77,88 điểm. Đây được xem là cú sốc với người hâm mộ của Tiêu Chiến vì phim của nam thần tượng đỉnh lưu này dưới 80 điểm trên Vlinkage là khá hiếm hoi.

Được kỳ vọng sau 2 tác phẩm thành công, Tiêu Chiến bất ngờ gây thất vọng với 'Nắng gắt bên tôi' - Ảnh 2

Người hâm mộ Tiêu Chiến đưa ra lí giải rằng, phim về tình yêu chị em khá kén người xem. Hơn nữa, thể loại phim đô thị lập nghiệp khá khô khan, khó lòng so sánh với những phim ngôn tình như Vân Chi Vũ khiến thành tích không tốt cũng là điều không khó hiểu. Tuy nhiên, một số khán giả trung lập lại cho rằng lí giải này chưa thuyết phục. Bởi mô tuýp phim này trước đó từng có không ít tác phẩm Hoa ngữ thể hiện khá thành công và nhận được hiệu ứng tốt.

Được kỳ vọng sau 2 tác phẩm thành công, Tiêu Chiến bất ngờ gây thất vọng với 'Nắng gắt bên tôi' - Ảnh 3

"Nắng gắt bên tôi" là bộ phim truyền hình thứ 3 của Tiêu Chiến lên sóng trong năm 2023 sau "Ngọc cốt dao" và "Vùng biển trong mơ". Đây cũng là bộ phim thứ 2 trong năm nay của nam tài tử được chiếu đài. Tuy nhiên, sức hút của Tiêu Chiến đã không thể "gánh" nổi tác phẩm khi những hiệu ứng về phim, tỉ suất lượt xem đang đáng báo động như hiện tại

Sở hữu lưu lượng khủng, nhưng phim của Tiêu Chiến vẫn thua Ngu Thư Hân điều này

Sở hữu lưu lượng khủng, nhưng phim của Tiêu Chiến vẫn thua Ngu Thư Hân điều này

Tính tới thời điểm hiện tại, "Nắng gắt bên tôi" của Tiêu Chiến vẫn chưa thể vượt "Vân Chi Vũ" của Ngu Thư Hân.

Xem thêm
Từ khóa:   Tiêu Chiến sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Sở hữu lưu lượng khủng, nhưng phim của Tiêu Chiến vẫn thua Ngu Thư Hân điều này

Sở hữu lưu lượng khủng, nhưng phim của Tiêu Chiến vẫn thua Ngu Thư Hân điều này

Liệu thành tích của Tiêu Chiến có sụt giảm khi 'Nắng gắt bên tôi' phát sóng?

Liệu thành tích của Tiêu Chiến có sụt giảm khi 'Nắng gắt bên tôi' phát sóng?

Tiêu Chiến 'gây bão' khắp cõi mạng vì mặt baby nhưng thân hình vạm vỡ không ngờ

Tiêu Chiến 'gây bão' khắp cõi mạng vì mặt baby nhưng thân hình vạm vỡ không ngờ

Phim của Tiêu Chiến chuẩn bị lên đài vào tháng 9, Triệu Lệ Dĩnh và Bạch Lộc vẫn 'đắp chiếu' vì lý do này

Phim của Tiêu Chiến chuẩn bị lên đài vào tháng 9, Triệu Lệ Dĩnh và Bạch Lộc vẫn 'đắp chiếu' vì lý do này

Vì sao Tiêu Chiến vẫn giữ được sức hút trước Dương Tử, Vương Nhất Bác, Thành Nghị?

Vì sao Tiêu Chiến vẫn giữ được sức hút trước Dương Tử, Vương Nhất Bác, Thành Nghị?

Dị Nhân Chi Hạ trở lại đường đua phim Hoa ngữ: Nam nữ chính đỉnh cao nhan sắc, rating 'khủng' không tưởng, vượt mặt Tiêu Chiến - Ngu Thư Hân!

Dị Nhân Chi Hạ trở lại đường đua phim Hoa ngữ: Nam nữ chính đỉnh cao nhan sắc, rating 'khủng' không tưởng, vượt mặt Tiêu Chiến - Ngu Thư Hân!

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Tâm sự 16 phút trước
Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Ngoại tình 46 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 1 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 2 giờ 46 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau