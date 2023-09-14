Phát sóng sau 3 năm 'ấp ủ', 'Gió Nam hiểu lòng tôi' của Thành Nghị được kì vọng cao vì lý do này

Sao quốc tế 14/09/2023 07:15

Thành Nghị đang là cái tên nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả sau loạt phim Hoa ngữ mà anh tham gia như Lưu Ly, Liên Hoa Lâu...

Từ sau "Trầm vụn hương phai" đóng cùng Dương Tử cho đến các dự án sau này như "Liên hoa lâu", dấu ấn mà Thành Nghị để lại cho khán giả sự nghiêm túc trong nghề, lối diễn xuất tốt và biến hoá đa dạng ở các nhân vật mà anh thể hiện,

Gần đây nhất, Thành Nghị đang tham gia 2 bộ phim mới là "Anh hùng chí" và "Gió Nam hiểu lòng tôi". Trong đó, tác phẩm "Gió Nam hiểu lòng tôi" bất ngờ được lên sóng hôm nay (khoảng 17 giờ chiều nay). Việc một tác phẩm được chiếu sớm so với dự kiến khiến không ít khán giả bất ngờ và mong chờ.

 

Phát sóng sau 3 năm 'ấp ủ', 'Gió Nam hiểu lòng tôi' của Thành Nghị được kì vọng cao vì lý do này - Ảnh 1Phát sóng sau 3 năm 'ấp ủ', 'Gió Nam hiểu lòng tôi' của Thành Nghị được kì vọng cao vì lý do này - Ảnh 2

Sau "Liên hoa lâu" - tác phẩm giúp danh tiếng Thành Nghị tăng vọt đã khiến nhiều nền tảng chiếu phim, đoàn phim chú ý. Vậy nên, việc nhà phát hành nhanh chóng muốn "Gió Nam hiểu lòng tôi" chiếu sớm có một phần không nhỏ vì muốn nắm bắt độ hot của Thành Nghị sau "Liên hoa lâu".

Theo truyền thông Hoa ngữ, khả năng cao, "Gió Nam hiểu lòng tôi" tiếp tục là một bộ phim thành công tiếp theo của Thành Nghị. Trước đó "Gió Nam hiểu lòng tôi" cũng đã có 1 triệu lượt đăng ký xem trước. Đây là một thành tích khả thi với một tác phẩm truyền hình Hoa ngữ.

Phát sóng sau 3 năm 'ấp ủ', 'Gió Nam hiểu lòng tôi' của Thành Nghị được kì vọng cao vì lý do này - Ảnh 3Phát sóng sau 3 năm 'ấp ủ', 'Gió Nam hiểu lòng tôi' của Thành Nghị được kì vọng cao vì lý do này - Ảnh 4

"Gió Nam hiểu lòng tôi" kể về Chu Cựu (Trương Dư Hi) và Phó Vân Thâm (Thành Nghị). Họ cùng nhau tìm kiếm một loại thảo dược để nghiên cứu thuốc. Thế nhưng sau đó, thành quả của Phó Vân Thâm lại bị anh em cùng cha khác mẹ Phó Tây Châu cướp đoạt. Bản thân Phó Vân Thâm thậm chí còn gặp tai nạn và gần như trở thành một người tàn phế.

Ngay thời điểm khó khăn nhất, tuyệt vọng nhất, Chu Cựu xuất hiện và thay đổi cuộc sống của anh. Họ nảy sinh tình cảm và cả hai đã có những khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc bên nhau.

Không lâu sau đó, Chu Cựu vì hiểu lầm Vân Thâm mà chia tay. Nửa năm sau, khi Vân Thâm và Chu Cựu gỡ bỏ được hiểu lầm, hai người quay trở về bên nhau. Gần đến ngày quan trọng của cuộc đời, Chu Cựu bất ngờ tìm được manh mối về nguyên nhân cái chết của bố mẹ mình. Một lần nữa mối quan hệ của Vân Thâm và Chu Cựu lâm vào bế tắc...

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