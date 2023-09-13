Nam thần Thành Nghị lập thành tích khủng trong ngày đầu tiên lên sóng Gió Nam Hiểu Lòng Tôi

Không phụ sự kỳ vọng, thông tin mới nhất được cập nhật, Gió Nam Hiểu Lòng Tôi chính thức phá 8.000 nhiệt độ sau 6 tiếng phát sóng tập đầu tiên. Trước thềm phát sóng, bộ phim cũng phá 2 triệu lượt đặt xem trước trên nền tảng Youku. Không chỉ vậy, hiện tại nội dung nhân vật Phó Vân Thâm do Thành Nghị thủ vai đang có độ thảo luận khá cao.

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi do Thành Nghị và Trương Dư Hi đóng chính vừa lên sóng vào tối ngày 12/9 trên nền tảng Youku. Đây cũng là bộ phim truyền hình hiện đại đầu tiên mà Thành Nghị diễn vai nam chính.

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi xoay quanh câu chuyện tình ngọt ngào nhưng cũng đầy “ngược tâm” của Chu Cựu (Trương Dư Hi thủ vai) và Phó Vân Thâm (Thành Nghị thủ vai). Cả hai cùng nhau tìm kiếm một loại thảo dược để nghiên cứu thuốc.

Tuy nhiên trong qua trình Vân Thâm về nước nghiên cứu chế tạo thuốc, anh phát hiện anh em cùng cha khác mẹ Phó Tây Châu vì lợi ích kinh tế mà chế tạo cây thuốc kia thành chuỗi mỹ phẩm thảo dược, cũng từ đó mà hai em trở mặt nhau.

Lúc này Phó Vân Thâm lại không may bị tai nạn giao thông và gần như trở thành một người tàn phế khiến việc nghiên cứu bị trì hoãn, Chu Cựu cũng không biết chuyện đã hiểu lầm anh. Trải qua muôn vàn khó khăn, cả hai cuối cùng cũng về lại bên nhau.

Thời gian qua, phong độ diễn xuất của Thành Nghị được đánh giá khá tốt. Đặc biệt sau thành công của Liên Hoa Lâu, sức hút của Thành Nghị tăng vọt, liên tục có thêm nhiều người hâm mộ mới. Đây cũng chính là lý do Gió Nam Hiểu Lòng Tôi của Thành Nghị được khán giả mong chờ trong thời điểm hiện tại.

Lịch chiếu phim Gió Nam Hiểu Lòng Tôi trên Youku

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