Nam thần Thành Nghị lập thành tích khủng trong ngày đầu tiên lên sóng Gió Nam Hiểu Lòng Tôi

Sao quốc tế 13/09/2023 08:51

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi do Thành Nghị và Trương Dư Hi đóng chính phá 8.000 nhiệt độ sau 6 tiếng phát sóng tập đầu tiên.

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi do Thành Nghị và Trương Dư Hi đóng chính vừa lên sóng vào tối ngày 12/9 trên nền tảng Youku. Đây cũng là bộ phim truyền hình hiện đại đầu tiên mà Thành Nghị diễn vai nam chính. 

Không phụ sự kỳ vọng, thông tin mới nhất được cập nhật, Gió Nam Hiểu Lòng Tôi chính thức phá 8.000 nhiệt độ sau 6 tiếng phát sóng tập đầu tiên. Trước thềm phát sóng, bộ phim cũng phá 2 triệu lượt đặt xem trước trên nền tảng Youku. Không chỉ vậy, hiện tại nội dung nhân vật Phó Vân Thâm do Thành Nghị thủ vai đang có độ thảo luận khá cao.  

Nam thần Thành Nghị lập thành tích khủng trong ngày đầu tiên lên sóng Gió Nam Hiểu Lòng Tôi - Ảnh 1

Nam thần Thành Nghị lập thành tích khủng trong ngày đầu tiên lên sóng Gió Nam Hiểu Lòng Tôi - Ảnh 2
Gió Nam Hiểu Lòng Tôi do Thành Nghị và Trương Dư Hi đóng chính phá 8.000 nhiệt độ sau 6 tiếng phát sóng tập đầu tiên

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi xoay quanh câu chuyện tình ngọt ngào nhưng cũng đầy “ngược tâm” của Chu Cựu (Trương Dư Hi thủ vai) và Phó Vân Thâm (Thành Nghị thủ vai). Cả hai cùng nhau tìm kiếm một loại thảo dược để nghiên cứu thuốc.

Tuy nhiên trong qua trình Vân Thâm về nước nghiên cứu chế tạo thuốc, anh phát hiện anh em cùng cha khác mẹ Phó Tây Châu vì lợi ích kinh tế mà chế tạo cây thuốc kia thành chuỗi mỹ phẩm thảo dược, cũng từ đó mà hai em trở mặt nhau.

Lúc này Phó Vân Thâm lại không may bị tai nạn giao thông và gần như trở thành một người tàn phế khiến việc nghiên cứu bị trì hoãn, Chu Cựu cũng không biết chuyện đã hiểu lầm anh. Trải qua muôn vàn khó khăn, cả hai cuối cùng cũng về lại bên nhau.

Nam thần Thành Nghị lập thành tích khủng trong ngày đầu tiên lên sóng Gió Nam Hiểu Lòng Tôi - Ảnh 3Nam thần Thành Nghị lập thành tích khủng trong ngày đầu tiên lên sóng Gió Nam Hiểu Lòng Tôi - Ảnh 4

Thời gian qua, phong độ diễn xuất của Thành Nghị được đánh giá khá tốt. Đặc biệt sau thành công của Liên Hoa Lâu, sức hút của Thành Nghị tăng vọt, liên tục có thêm nhiều người hâm mộ mới. Đây cũng chính là lý do Gió Nam Hiểu Lòng Tôi của Thành Nghị được khán giả mong chờ trong thời điểm hiện tại. 

Nam thần Thành Nghị lập thành tích khủng trong ngày đầu tiên lên sóng Gió Nam Hiểu Lòng Tôi - Ảnh 5Nam thần Thành Nghị lập thành tích khủng trong ngày đầu tiên lên sóng Gió Nam Hiểu Lòng Tôi - Ảnh 6

Lịch chiếu phim Gió Nam Hiểu Lòng Tôi trên Youku

Đối với tài khoản VIP:

Tuần đầu: Chiếu suốt tuần+ Ngày 12/9: Chiếu 5 tập (Tập 1 - Tập 5)

+ Ngày 13-14/9: Mỗi ngày 2 tập (Tập 6 - Tập 9)

+ Ngày 15-17/9: Mỗi ngày 1 tập (Tập 10 - Tập 12)

- Tuần thứ 2 trở đi: Thứ 2 và Thứ 4 hàng tuần chiếu 2 tập/1 ngày, Thứ 3 và Thứ 5 chiếu 1 tập/1 ngày (Tuần tổng chiếu 6 tập)

+ Ngày 18/9-12/10: Chiếu theo lịch (Tập 13 - Tập 36)

+ Ngày 16/10: Chiếu 2 tập (Tập 37-38)

+ Ngày 17/10: Chiếu tập cuối (Tập 39)

Nam thần Thành Nghị lập thành tích khủng trong ngày đầu tiên lên sóng Gió Nam Hiểu Lòng Tôi - Ảnh 7

Đối với tài khoản thường:

- Tuần đầu: Chiếu suốt tuần

+ Ngày 12/9: Chiếu 2 tập (Tập 1 - Tập 2)

+ Ngày 13-17/9: Mỗi ngày 1 tập (Tập 3 - 7)

- Tuần thứ 2 trở đi: Chiếu mỗi ngày 1 tập từ thứ 3 đến thứ 6 hàng tuần, nghỉ 2 ngày từ thứ 7 - Chủ nhật

+ Ngày 18/9-27/10: Chiếu theo lịch (Tập 8 - Tập 37)

+ Ngày 30-31/10: Mỗi ngày 1 tập (Tập 38 - 39 kết thúc)

 

 

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi là bộ phim truyền hình hiện đại đầu tiên Thành Nghị đóng vai nam chính

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi là bộ phim truyền hình hiện đại đầu tiên Thành Nghị đóng vai nam chính

Vai diễn tổng tài thâm tình Phó Vân Thâm của Thành Nghị trong phim Gió Nam Hiểu Lòng Tôi là vai diễn nam chính đầu tiên của anh trong một bộ phim truyền hình hiện đại.

Xem thêm
Từ khóa:   Thành Nghị sao hoa ngữ Cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi là bộ phim truyền hình hiện đại đầu tiên Thành Nghị đóng vai nam chính

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi là bộ phim truyền hình hiện đại đầu tiên Thành Nghị đóng vai nam chính

Hưởng 'ké' nhiệt từ Liên Hoa Lâu, Gió Nam Hiểu Lòng Tôi của Thành Nghị công bố lịch lên sóng chính thức sau 2 năm 'đắp chiếu'

Hưởng 'ké' nhiệt từ Liên Hoa Lâu, Gió Nam Hiểu Lòng Tôi của Thành Nghị công bố lịch lên sóng chính thức sau 2 năm 'đắp chiếu'

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi của Thành Nghị tung loạt poster 'cực ngọt', báo hiệu ngày phát sóng không còn xa!

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi của Thành Nghị tung loạt poster 'cực ngọt', báo hiệu ngày phát sóng không còn xa!

Thành Nghị khiến netizen xót xa, dù chấn thương nhưng vẫn hết mình vì vai diễn

Thành Nghị khiến netizen xót xa, dù chấn thương nhưng vẫn hết mình vì vai diễn

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi của Thành Nghị tung ảnh hậu trường tuyên truyền, trở lại 'gây bão' sau quãng thời gian 'im hơi lặng tiếng'

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi của Thành Nghị tung ảnh hậu trường tuyên truyền, trở lại 'gây bão' sau quãng thời gian 'im hơi lặng tiếng'

Thành Nghị 'quẩy' tưng bừng cùng đoàn phim Liên Hoa Lâu trong tiệc mừng công

Thành Nghị 'quẩy' tưng bừng cùng đoàn phim Liên Hoa Lâu trong tiệc mừng công

TIN MỚI NHẤT

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Ngoại tình 42 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 1 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 2 giờ 42 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 3 giờ 12 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau