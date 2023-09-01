Thành Nghị 'quẩy' tưng bừng cùng đoàn phim Liên Hoa Lâu trong tiệc mừng công

Trong ảnh đính kèm, Thành Nghị, Vương Hạc Nhuận, Tiêu Thuận Nghiêu cùng biên kịch Lưu Phương rất vô tư, vui vẻ và có những khoảnh khắc nghịch ngợm trêu đùa. Giây phút dàn diễn viên Liên Hoa Lâu thoải mái tương tác, cùng nhau tạo nên những màn tung hứng tự nhiên khiến khán giả cũng phấn khởi theo. Nhiều khán giả đã phải bật cười và nhận xét Thành Nghị rất dễ thương, trái ngược trong phim, đôi khi nam diễn viên "chậm nhiệt" một chút nhưng lại rất đáng yêu.

Sau thành công của Liên Hoa Lâu, Thành Nghị cùng một số diễn viên của bộ phim đã có buổi tiệc kín mừng công. Bữa tiệc được tổ chức tại một không gian ấm cúng, gần gũi với sự góp mặt của Thành Nghị, Vương Hạc Nhuận, Tiêu Thuận Nghiêu cùng biên kịch Lưu Phương. Biên kịch Lưu Phương cũng vui vẻ đăng tải hình ảnh bữa tiệc trên trang cá nhân: “Một chút hạnh phúc với Liên Hoa Lâu”.

Nói thêm về Liên Hoa Lâu, đây là bộ phim kiếm hiệp pha lẫn trinh thám, nội dung xoay quanh hành trình phá án ly kỳ của Lý Liên Hoa/Lý Tương Di (Thành Nghị thủ vai), Địch Phi Thanh (Tiêu Thuận Nghiêu) và Phương Đa Bệnh (Tăng Thuấn Hy). Sau nhiều mâu thuẫn, khó khăn, ba cao thủ võ lâm đã đồng tâm hiệp lực để khám phá ra những bí mật giang hồ.

Liên Hoa Lâu đã được phát sóng trên CCTV8 giờ thứ kim (bắt đầu từ ngày 6/8), rating trung bình 2 ngày công chiếu đầu tiên đều có CVB phá 1%. Đến những tập cuối của bộ phim, theo tổng kết của Khốc Vân, Liên Hoa Lâu có rating trung bình 2 tập cuối (tập 39+40) đạt 1.0068%, rating trung bình toàn bộ phim (40 tập) đạt 0.8254%.

Thành Nghị được đánh giá cao, góp phần vào thành công của Liên Hoa Lâu

Gần đây nhất, Khốc Vân và Weibo truyền hình cũng chứng nhận Liên Hoa Lâu là phim "bạo khoản" (ăn khách) năm 2023 tính tới thời điểm hiện tại. Hiện chỉ có 3 bộ phim nhận được chứng nhận "bạo khoản" năm 2023 từ Weibo và Khốc Vân là Cuồng Phong, Trường Tương Tư phần 1, Liên Hoa Lâu (tính đến ngày 31/08/2023).

Có thể thấy, Liên Hoa Lâu không phải là bộ phim đầu tư quá khủng về kinh phí so với dàn phim chiếu hè 2023, nhưng với những gì Liên Hoa Lâu đạt được ở thời điểm hiện tại phần nào cho thấy nỗ lực của ê-kíp cùng dàn diễn viên của bộ phim. Đặc biệt, với vai diễn Lý Liên Hoa/Lý Tương Di, Thành Nghị đã diễn tả thành công những cảm xúc của nhân vật và hoàn thành rất tốt vai diễn, được nhiều chuyên gia và khán giả đánh giá cao.