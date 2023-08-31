Liên Hoa Lâu của Thành Nghị tiếp tục công phá bảng xếp hạng, trở thành phim 'bạo khoản' năm 2023

Trên Weibo, Liên Hoa Lâu ghi nhận thành tích với số lượt thảo luận 185 triệu lượt, 334 hot search, công phá 100 triệu lượt view/ngày trên Khốc Vân và trở thành bộ phim có lượng thảo luận Top1 trên Weibo (tính đến hiện tại). Được biết, chỉ tiêu phim bạo khoản của Weibo gồm có: đạt trên 30 triệu lượt thảo luận, trên 300 hot search và có lượng view phá 100 triệu/ngày trên Khốc Vân.

Mới đây, Khốc Vân và Weibo truyền hình chứng nhận Liên Hoa Lâu là phim "bạo khoản" (ăn khách) năm 2023 tính tới thời điểm hiện tại. Đồng thời điểm Douban của bộ phim đã tăng lên mức cao mới, đạt 8.2 điểm với hơn 409 ngàn lượt vote.

Khốc Vân và Weibo truyền hình chứng nhận Liên Hoa Lâu là phim "bạo khoản" (ăn khách) năm 2023 tính tới thời điểm hiện tại

Như vậy tính đến hiện tại, Liên Hoa Lâu đã nhận được chứng nhận "bạo khoản" từ: Douyin, Tiểu Hồng Thư, Iqiyi, Datawin, Khốc Vân và Weibo. Hiện chỉ có 3 bộ phim nhận được chứng nhận "bạo khoản" từ Weibo và Khốc Vân là Cuồng Phong, Trường Tương Tư phần 1, Liên Hoa Lâu (tính đến ngày 31/08/2023).

Trước đó, theo tổng kết của Khốc Vân, Liên Hoa Lâu có rating trung bình 2 tập cuối (tập 39+40) đạt 1.0068%, rating trung bình toàn bộ phim (40 tập) đạt 0.8254%. Đồng thời, các nhân vật chính của phim đều nằm trong top 20 Vlinkage, đặc biệt nhân vật Lý Liên Hoa/Lý Tương Di do Thành Nghị thủ vai nằm trong bảng no.1 của bảng xếp hạng Vlinkage nhân vật.

Điểm Douban của Liên Hoa Lâu đạt 8.2 với hơn 409 ngàn lượt vote

Nói thêm về Liên Hoa Lâu, đây là bộ phim kiếm hiệp pha lẫn trinh thám, nội dung xoay quanh hành trình phá án ly kỳ của Lý Liên Hoa/Lý Tương Di (Thành Nghị thủ vai), Địch Phi Thanh (Tiêu Thuận Nghiêu) và Phương Đa Bệnh (Tăng Thuấn Hy). Sau nhiều mâu thuẫn, khó khăn, ba cao thủ võ lâm đã đồng tâm hiệp lực để khám phá ra những bí mật giang hồ. Phim hiện đã đi đến đại kết cục vào ngày 26/08/2023 trên đài truyền hình CCTV8.

Dù không nổi đình nổi đám ngay từ lúc phát sóng, nhưng nhờ vào tác phẩm có kịch bản hay, diễn xuất của các diễn viên được đánh giá cao mà bộ phim đã dần khẳng định được sức hút riêng, càng về những tập cuối càng công phá mạnh mẽ các bảng xếp hạng.

Thành Nghị vươn lên tỏa sáng sau Liên Hoa Lâu

Có thể thấy, vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, Liên Hoa Lâu đã xuất sắc đạt được nhiều thành tích đáng nể trên đường đua phim hè 2023. Thành công của Liên Hoa Lâu cũng góp phần đưa tên tuổi của Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy, Tiêu Thuận Nghiêu lên vị trí mới.