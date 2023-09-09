Thành Nghị khiến netizen xót xa, dù chấn thương nhưng vẫn hết mình vì vai diễn

Nhiều người hâm mộ dành nhiều lời khen cho sự 'lăn lộn' của Thành Nghị trong các vai diễn.

Thành Nghị là ngôi sao thế hệ đầu 9X. Tuy nhiên, cho đến những tác phẩm Hoa ngữ gần đây thì cái tên của anh mới bật lên như một ngôi sao. Ở Trầm Vụn Hương Phai, mặc dù đóng cặp với một ngôi sao đỉnh lưu của màn ảnh Hoa ngữ Dương Tử nhưng Thành Nghị vẫn không lép vế. Anh được đánh giá là một trong những ngôi sao có diễn tốt nhất của phim, thậm chí vượt cả nữ chính. Cho đến Liên Hoa Lâu - bộ phim đã giúp cho danh tiếng của anh vụt sáng. Thành Nghị là ngôi sao thế hệ đầu 9X. Ngoài tài năng diễn xuất, Thành Nghị còn được đánh giá cao ở ngoại hình. Tuy nhiên, để có thành công như ngày hôm nay, nam diễn viên đã phải lăn lộn không ít trên phim trường.

Để có thành công như ngày hôm nay, nam diễn viên đã phải lăn lộn không ít trên phim trường. Trước đó, nam diễn viên bị ngã khi quay cảnh hành động trong Trầm Vụn Hương Phai. Được biết, Thành Nghị bị thoát vị đĩa đệm trong quá trình tập luyện cảnh hành động. Khi đó nam diễn viên cũng gây bất ngờ khi nhanh chóng xuất hiện tại một sự kiện bằng xe lăn thay vì làm gián đoạn lịch trình. Mặc dù bị thương khá nặng, nhưng Thành Nghị vẫn kiên trì đến trường quay để ghi hình cho bộ phim. Trên tay nam diễn viên luôn cầm theo kịch bản, cố gắng hoàn thành những cảnh quay không cần di chuyển nhiều. Nam diễn viên bị ngã khi quay cảnh hành động trong Trầm Vụn Hương Phai. Trên tay nam diễn viên luôn cầm theo kịch bản, cố gắng hoàn thành những cảnh quay không cần di chuyển nhiều. Mới đây, khi tham gia chương trình thực tế Xin Chào Thứ Bảy, người hâm mộ phát hiện vết thương ở eo của Thành Nghị lại tái phát. Vì phần eo, lưng không thể trụ vững nên nam diễn viên đành phải lấy chân làm trụ để chơi trò chơi. Vết thương này cũng hạn chế khá nhiều hoạt động khác của Thành Nghị.

Vì phần eo, lưng không thể trụ vững nên nam diễn viên đành phải lấy chân làm trụ để chơi trò chơi. Điều này khiến người hâm mộ dành nhiều lời khen cho Thành Nghị. Có thể thấy anh chàng vô cùng kính nghiệp khi không đề cập quá nhiều đến vết thương, luôn tập trung hoàn thành việc quay phim, đi show một cách trọn vẹn. Đây là một trong những nguyên nhân giúp Thành Nghị ngày càng thu hút lượng lớn người hâm mộ. Đây là một trong những nguyên nhân giúp Thành Nghị ngày càng thu hút lượng lớn người hâm mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-nghi-khien-netizen-xot-xa-du-chan-thuong-nhung-van-het-minh-vi-vai-dien-615492.html