Gió Nam Hiểu Lòng Tôi của Thành Nghị tung ảnh hậu trường tuyên truyền, trở lại 'gây bão' sau quãng thời gian 'im hơi lặng tiếng'

Trước đó, sáng ngày 7/9, tài khoản Wechat của đoàn làm phim Gió Nam Hiểu Lòng Tôi cũng vừa cập nhật một clip tuyên truyền phim kèm dòng trạng thái: "Người yêu ở bên, có ngọt ngào cũng có mong chờ. Bộ phim Gió Nam Hiểu Lòng Tôi đề tài tình yêu đô thị do Thành Nghị và Trương Dư Hi chủ diễn, sản xuất bởi Hoan Thụy Thế Kỷ sắp sửa chiếu độc quyền toàn mạng tại Youku!".

Sáng nay (8/9), đoàn làm phim Gió Nam Hiểu Lòng Tôi bất ngờ tung video hậu trường của nam chính Thành Nghị cùng nữ chính Trương Dư Hi sau quãng thời gian "im hơi lặng tiếng" kể từ lúc đóng máy. Đây là thông tin vui cho các khán giả yêu thích dòng phim Hoa ngữ hiện đại nói chung và người hâm mộ của Thành Nghị nói riêng.

Bên cạnh đó, nền tảng Youku đã cập nhật Gió Nam Hiểu Lòng Tôi vào danh sách phim sắp phát sóng. Động thái này của Youku cùng đoàn phim đang khiến khán giả và người hâm mộ sục sôi đồn đoán rằng phim mới của nam thần Thành Nghị sẽ sắp ra mắt với khán giả vào tháng 9/2023, thậm chí có netizen còn cho rằng có thể phim sẽ "nhảy dù" lên sóng vào tối nay (8/9).

Sáng 8/9, đoàn làm phim Gió Nam Hiểu Lòng Tôi bất ngờ tung video hậu trường của nam chính Thành Nghị cùng nữ chính Trương Dư Hi

Hiện chủ đề về bộ phim này cũng nhanh chóng leo lên No.1 hotsearch (xu hướng tìm kiếm) bảng chung kèm hi vọng đoàn làm phim sẽ sớm có bài đăng xác nhận lịch chiếu Gió Nam Hiểu Lòng Tôi đến khán giả.

Sáng 8/9, đoàn làm phim Gió Nam Hiểu Lòng Tôi bất ngờ tung video hậu trường của nam chính Thành Nghị cùng nữ chính Trương Dư Hi

Được biết, Gió Nam Hiểu Lòng Tôi xoay quanh câu chuyện tình ngọt ngào nhưng cũng đầy “ngược tâm” của Chu Cựu (Trương Dư Hi thủ vai) và Phó Vân Thâm (Thành Nghị thủ vai). Cả hai cùng nhau tìm kiếm một loại thảo dược để nghiên cứu thuốc.

Tuy nhiên trong qua trình Vân Thâm về nước nghiên cứu chế tạo thuốc, anh phát hiện anh em cùng cha khác mẹ Phó Tây Châu vì lợi ích kinh tế mà chế tạo cây thuốc kia thành chuỗi mỹ phẩm thảo dược, cũng từ đó mà hai em trở mặt nhau.

Lúc này Phó Vân Thâm lại không may bị tai nạn giao thông và gần như trở thành một người tàn phế khiến việc nghiên cứu bị trì hoãn, Chu Cựu cũng không biết chuyện đã hiểu lầm anh. Trải qua muôn vàn khó khăn, cả hai cuối cùng cũng về lại bên nhau.

Theo thông tin được tiết lộ, số vốn đầu tư ban đầu của Gió Nam Hiểu Lòng Tôi là khoảng 60 triệu NDT, hiện tại đã thu về hơn 150 triệu NDT dù chưa lên sóng. Phim đã chính thức được cấp giấy phép phát sóng vào tháng 12/2021 và dự kiến lên sóng trong tháng 8 năm nay. Tuy nhiên, ban quản lý cấp cao của nền tảng cho rằng đây chưa phải là thời điểm thích hợp để phim tung ra thị trường nên quyết định dời lịch chiếu lại.

Hiện tuy lịch chiếu vẫn chưa xác định nhưng khán giả và người hâm mộ của Thành Nghị - Trương Dư Hi vẫn giữ một niềm tin lớn rằng Gió Nam Hiểu Lòng Tôi sẽ được lên sóng trong tháng 9/2023 này.