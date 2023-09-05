Vì sao 'Anh hùng chí' của Thành Nghị được dân tình đặt kì vọng cao dù chưa phát sóng?

Sau thành công của "Liên hoa lâu", Thành Nghị đang là cái tên tạo sức hút của màn ảnh Hoa ngữ. Do đó, nhiều người kì vọng rằng nam diễn viên sẽ có bước tiến lớn sau những thành tựu mà bản thân đạt được.

Thành Nghị là ngôi sao thế hệ đầu 9X. Tuy nhiên, cho đến những tác phẩm Hoa ngữ gần đây thì cái tên của anh mới bật lên như một ngôi sao. Đến "Liên hoa lâu" - đây được xem là bộ phim giúp cho danh tiếng của anh vụt sáng.

Truyền thông và các chuyên gia dành lời khen "có cánh" cho Thành Nghị và khẳng định anh là một trong những sao nam thuộc phái thực lực của màn ảnh Hoa ngữ. Chính nhờ bộ phim này, Thành Nghị ngày một săn đón và đang được chú ý với "Anh hùng chí".

Hiện tại, Thành Nghị đã hoàn thành xong dự án "Anh hùng chí" và đang chờ lên sóng. Qua những bức ảnh hậu trường, có thể thấy phần tạo hình của nam diễn viên nhận nhiều đánh giá tích cực. Nữ chính Lý Nhất Đồng cũng được yêu thích vì ngoại hình xinh đẹp dịu dàng và tương tác hóa học cực tốt với Thành Nghị. Chính vì thế, ngay ở khâu tạo hình, Thành Nghị đã ghi điểm với người xem ở phim mới.

"Anh hùng chí" được chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng của Tôn Hiểu, nội dung xoay quanh 4 nhân vật chính: Dương Túc Quan là quý công tử mưu cơ thâm trầm, Tần Trọng Hải là tướng quân hào hùng bất kham, Lư Vân là một thư sinh thất cơ và Ngũ Định Viễn là bổ khoái vong mệnh thiên nhai.

Trong thời đại đen tối của đất nước, bốn con người với vận mệnh tương liên đã kết giao tình cảm huynh đệ động lòng người. Bất kể là ai cũng có thể là anh hùng. Sự xuất hiện của mỗi một nhân vật từ kẻ lầm đường lạc lối, thường dân vô danh tiểu tốt đến công chúa, hoàng đế... ai ai cũng có câu chuyện độc nhất của riêng mình.

Thành Nghị 'quẩy' tưng bừng cùng đoàn phim Liên Hoa Lâu trong tiệc mừng công Hình ảnh Thành Nghị tham dự tiệc mừng công cùng đoàn phim đang khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

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