Hotsearch với nội dung “Cảnh đánh võ trong Liên Hoa Lâu có thể xưng thần”, trong đó khen ngợi động tác của Thành Nghị dứt khoát, đẹp mắt.

Sau thành công rực rỡ của Liên Hoa Lâu , Thành Nghị trở thành cái tên được săn đón không ngừng. Nhiều người cho rằng, vai vế của anh hiện tại đã sắp đuổi kịp Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác. Diễn xuất của anh trong Liên Hoa Lâu cũng nhận được nhiều lợi khen ngợi từ khán giả và đạo diễn phim. Tuy nhiên mới đây, nam diễn viên bất ngờ lên hotsearch với nội dung gây tranh cãi.

Tuy nhiên, cư dân mạng không mấy đồng tình với chủ đề này, cho rằng đoàn làm phim đang PR hơi lố. Dù cảnh đánh võ trong phim khá đẹp nhưng để nói là “xưng thần” thì chưa đủ để so sánh với nhiều tác phẩm khác.

Một số nhận định của cư dân mạng:

“Đúng là múa kiếm đẹp, ổn hơn mấy bộ gần đây nhưng mà kêu phong thần thì hơi lố!”.

“Thổi phồng rồi, đánh võ ổn hơn mặt bằng chung của lưu lượng hiện tại thôi”.

“Vậy cảnh đánh võ của Lưu Diệc Phi và còn nhiều ng khác phải là thần của thần!”

“Diễn viên đánh tốt nhưng xử lý dây cáp vụng và kỹ xảo can thiệp quá nhiều, sao có thể nói xưng thần được?”

“Hoang mang quá! Tuy là vận động nhiều nhưng có cảm giác múa nhiều chứ không phải đánh võ”.

Khán giả của Liên Hoa Lâu cho biết, đây là bộ phim cổ trang phá án lấy bối cảnh giang hồ, cảnh đánh võ có xuất hiện nhưng không phải phim võ hiệp thuần túy. Bởi vậy, các diễn viên luôn cố gắng làm tốt vai trò của mình nhưng sẽ không tránh khỏi thiếu sót. Người hâm mộ phim hy vọng sẽ không vì những thiếu sót nho nhỏ mà tạo định kiến cho khán giả, bỏ qua một bộ phim hay.

Nhờ Liên Hoa Lâu, Thành Nghị đã đạt được bước tiến lớn trong sự nghiệp. Anh được công nhận là diễn viên có phim ăn khách 3 mùa hè liên tiếp và làm tốt vai trò đại nam chủ gánh phim.

Tuy vậy, Thành Nghị vẫn nhân về những ý kiến trái chiều, đặc biệt anh bị chê bai vấn đề đọc thoại không rõ, khẩu hình xấu.

Tuy không phải thể loại ngôn tình hút khách, cũng không được truyền thông rầm rộ, lại đụng độ siêu phẩm Trường Tương Tư, tuy nhiên Liên Hoa Lâu lại thu được thành công bất ngờ. Đặc biệt, diễn xuất của Thành Nghị trong phim nhận được không ít lời khen từ khán giả, đạo diễn phim cũng vô cùng tâm đắc.

Thành Nghị là ngôi sao thuộc lứa với Tiêu Chiến, Dương Dương. Anh là diễn viên lứa 90. Tuy nhiên, sự nghiệp Thành Nghị lận đận hơn các ngôi sao kể trên khi trước đó, anh chưa có tác phẩm thật sự bứt phá để đưa anh lên hàng ngôi sao hàng đầu như Tiêu Chiến.

Tuy nhiên, nhờ nỗ lực diễn xuất và những thành công từ Liên Hoa Lâu, Thành Nghị đang được xem là cái tên sáng giá của màn ảnh Hoa ngữ.

Ngoài tài năng, Thành Nghị còn được đánh giá rất cao ở thái độ làm nghề.

Thành Nghị từng tiết lộ anh đam mê diễn xuất và là người khiêm tốn. Cụ thể, nam diễn khẳng định diễn viên là nghề của mình và phía sau nghề nghiệp thì anh chỉ là một người bình thường.

Tác giả Tôn Hiểu dành lời khen cho Thành Nghị như khi cho rằng mỗi lần xem vai diễn mới của Thành Nghị, anh dường như sẽ quên mất vai diễn cũ. Theo cách nói này, ý tác giả cho biết Thành Nghị luôn biết anh làm mới mình và không lập lại các vai diễn cũ.

Thành Nghị luôn không ngừng cố gắng và nỗ lực mang đến cho khán giả những tác phẩm hay hơn, những nhân vật tốt hơn. Anh nói những gì mình có hôm nay đều nhờ khán giả ủng hộ.