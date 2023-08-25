Trần Triết Viễn công khai yêu Cúc Tịnh Y, lần này Triệu Lộ Tư hết cơ hội

Theo nguồn tin mới nhất tiết lộ, dự án phim đánh dấu màn hợp tác giữa Trần Triết Viễn và Cúc Tịnh Y - Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 sẽ được chiêu thương tại hội nghị đầu tư của IQIYI sắp tới vào ngày 22/9. Điều đó đồng nghĩa với việc ngày Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 ra mắt công chúng đã không còn xa.

Sau Vụng Trộm Không Thể Giấu kết hợp với Triệu Lộ Tư, nam diễn viên Trần Triết Viễn dần có tên tuổi trong làng giải trí Hoa ngữ, trở thành cái tên nhận được nhiều sự săn đón. Theo đó mà tài nguyên của anh cũng ngày một được đầu tư và kỳ vọng.

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 ngoài hai nhân vật chính là Cúc Tịnh Y và Trần Triết Viễn, còn có sự góp mặt của những cái tên quen thuộc khác như: Mao Tử Tuấn, Mao Hiểu Tuệ, Trần Sở Hà,... Đây là bản remake từ siêu phẩm màn ảnh một thời Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, bệ phóng giúp Hồ Ca, Hoắc Kiến Hoa, Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Đường Yên... tỏa sáng.

Phim đã chính thức đóng máy vào ngày 16/06/2022 sau khoảng 4 tháng ghi hình. Mặc dù ban đầu còn nhiều nghi vấn trước khả năng gánh phim của bộ đôi Trần Triết Viễn và Cúc Tịnh Y, đồng thời cũng e ngại hai ngôi sao sẽ phá hỏng bản remake lần này giống nhiều dự án làm lại trước đó như Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Tân Thiên Long Bát Bộ (2021), tuy nhiên với màn thể hiện gần đây của Trần Triết Viễn trong Vụng Trộm Không Thể Giấu, khán giả cũng phần nào cảm thấy yên tâm hơn.

Bên cạnh đó, tạo hình nhân vật được đầu tư chỉn chu, đẹp mắt trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 cũng được đánh giá khá cao.

Nếu Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 ra mắt trong năm nay, như vậy Trần Triết Viễn sẽ có tới 3 dự án phim chiếu liên tiếp: Vụng Trộm Không Thể Giấu, Lang Quân Không Như Ý và Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4. Sự ưu ái mà nền tảng IQIYI giành cho anh trước giờ luôn không cần bàn cãi, nhất là sau khi anh phi thăng thành công nhờ vai diễn Đoàn Gia Hứa.

Về phần Cúc Tịnh Y, cô vẫn luôn bị gắn mác "idol đi diễn", nhan sắc có thừa nhưng năng lực lại yếu kém. Bộ phim Hoa Nhung lên sóng gần đây của cô hiệu quả chiếu rất bình thường, không có gì nổi trội, "mỹ nhân 4000 năm" cũng bị ném đá tơi tả vì diễn xuất dở tệ. Hy vọng trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4, khán giả sẽ được chứng kiến màn đột phá của Cúc Tịnh Y.

Nội dung Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 xoay quanh Vân Thiên Hà (Trần Triết Viễn), mồ côi bố mẹ từ khi còn nhỏ, phải sống một mình trên đỉnh núi Hoàng Sơn. Vân Thiên Hà từ nhỏ đã lớn lên một mình trên đỉnh Côn Luân ở núi Hoàng Sơn, tính tình ngay thẳng, hoang dại và hoàn toàn mù tịch về thế giới bên ngoài. Trong một lần tình cờ, anh bắt gặp thiếu nữ Hàn Lăng Sa đột nhập mộ của cha mình để tìm kho báu.

Hàn Lăng Sa sinh ra trong một gia đình chuyên trộm mộ, cô rất giỏi trong việc mở kết giới của các ngôi mộ, đồng thời cũng am hiểu về phong thủy. Bởi vì công việc đó, mà gia tộc của Hàn Lăng Sa không thể sống thọ.

Để tìm ra quy luật trường sinh, cô nàng một mình lang thang khắp nơi, khi đến núi Côn Luân thì có duyên gặp Vân Thiên Hà. Cả hai cùng nhau xuống núi cùng với những chiến hữu mới trở thành đệ tử của phái Côn Luân Quỳnh Hoa, đồng thời lý giải về những câu hỏi quanh quẫn trong đầu Vân Thiên Hà. Tại sao bố mẹ anh lại sống ẩn dật trên núi? Cha anh là một tay kiếm bật thầy nhưng tại sao không hề dạy anh? Bí mật ẩn đằng sau phái Côn Luân Quỳnh Hoa?

Khi quá khứ kinh hoàng được dấu kính dưới lòng đất bị gió cát phơi bày ngày càng rõ, những bí ẩn cuối cùng sẽ được giải đáp.