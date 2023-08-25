Trần Triết Viễn công khai yêu Cúc Tịnh Y, lần này Triệu Lộ Tư hết cơ hội

Sao quốc tế 25/08/2023 10:23

Dự án Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 với sự kết hợp của Trần Triết Viễn và Cúc Tịnh Y khiến khán giả vô cùng đón đợi.

Sau Vụng Trộm Không Thể Giấu kết hợp với Triệu Lộ Tư, nam diễn viên Trần Triết Viễn dần có tên tuổi trong làng giải trí Hoa ngữ, trở thành cái tên nhận được nhiều sự săn đón. Theo đó mà tài nguyên của anh cũng ngày một được đầu tư và kỳ vọng.

Theo nguồn tin mới nhất tiết lộ, dự án phim đánh dấu màn hợp tác giữa Trần Triết Viễn và Cúc Tịnh YTiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 sẽ được chiêu thương tại hội nghị đầu tư của IQIYI sắp tới vào ngày 22/9. Điều đó đồng nghĩa với việc ngày Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 ra mắt công chúng đã không còn xa. 

Trần Triết Viễn công khai yêu Cúc Tịnh Y, lần này Triệu Lộ Tư hết cơ hội - Ảnh 1

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 ngoài hai nhân vật chính là Cúc Tịnh Y và Trần Triết Viễn, còn có sự góp mặt của những cái tên quen thuộc khác như: Mao Tử Tuấn, Mao Hiểu Tuệ, Trần Sở Hà,... Đây là bản remake từ siêu phẩm màn ảnh một thời Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, bệ phóng giúp Hồ Ca, Hoắc Kiến Hoa, Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Đường Yên... tỏa sáng. 

Trần Triết Viễn công khai yêu Cúc Tịnh Y, lần này Triệu Lộ Tư hết cơ hội - Ảnh 2

Phim đã chính thức đóng máy vào ngày 16/06/2022 sau khoảng 4 tháng ghi hình. Mặc dù ban đầu còn nhiều nghi vấn trước khả năng gánh phim của bộ đôi Trần Triết Viễn và Cúc Tịnh Y, đồng thời cũng e ngại hai ngôi sao sẽ phá hỏng bản remake lần này giống nhiều dự án làm lại trước đó như Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Tân Thiên Long Bát Bộ (2021), tuy nhiên với màn thể hiện gần đây của Trần Triết Viễn trong Vụng Trộm Không Thể Giấu, khán giả cũng phần nào cảm thấy yên tâm hơn. 

Bên cạnh đó, tạo hình nhân vật được đầu tư chỉn chu, đẹp mắt trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 cũng được đánh giá khá cao. 

Trần Triết Viễn công khai yêu Cúc Tịnh Y, lần này Triệu Lộ Tư hết cơ hội - Ảnh 3

Nếu Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 ra mắt trong năm nay, như vậy Trần Triết Viễn sẽ có tới 3 dự án phim chiếu liên tiếp: Vụng Trộm Không Thể Giấu, Lang Quân Không Như Ý  Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4. Sự ưu ái mà nền tảng IQIYI giành cho anh trước giờ luôn không cần bàn cãi, nhất là sau khi anh phi thăng thành công nhờ vai diễn Đoàn Gia Hứa. 

Về phần Cúc Tịnh Y, cô vẫn luôn bị gắn mác "idol đi diễn", nhan sắc có thừa nhưng năng lực lại yếu kém. Bộ phim Hoa Nhung lên sóng gần đây của cô hiệu quả chiếu rất bình thường, không có gì nổi trội, "mỹ nhân 4000 năm" cũng bị ném đá tơi tả vì diễn xuất dở tệ. Hy vọng trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4, khán giả sẽ được chứng kiến màn đột phá của Cúc Tịnh Y.

Trần Triết Viễn công khai yêu Cúc Tịnh Y, lần này Triệu Lộ Tư hết cơ hội - Ảnh 4

Nội dung Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 xoay quanh Vân Thiên Hà (Trần Triết Viễn), mồ côi bố mẹ từ khi còn nhỏ, phải sống một mình trên đỉnh núi Hoàng Sơn. Vân Thiên Hà từ nhỏ đã lớn lên một mình trên đỉnh Côn Luân ở núi Hoàng Sơn, tính tình ngay thẳng, hoang dại và hoàn toàn mù tịch về thế giới bên ngoài. Trong một lần tình cờ, anh bắt gặp thiếu nữ Hàn Lăng Sa đột nhập mộ của cha mình để tìm kho báu.

Hàn Lăng Sa sinh ra trong một gia đình chuyên trộm mộ, cô rất giỏi trong việc mở kết giới của các ngôi mộ, đồng thời cũng am hiểu về phong thủy. Bởi vì công việc đó, mà gia tộc của Hàn Lăng Sa không thể sống thọ.

Trần Triết Viễn công khai yêu Cúc Tịnh Y, lần này Triệu Lộ Tư hết cơ hội - Ảnh 5

Để tìm ra quy luật trường sinh, cô nàng một mình lang thang khắp nơi, khi đến núi Côn Luân thì có duyên gặp Vân Thiên Hà. Cả hai cùng nhau xuống núi cùng với những chiến hữu mới trở thành đệ tử của phái Côn Luân Quỳnh Hoa, đồng thời lý giải về những câu hỏi quanh quẫn trong đầu Vân Thiên Hà. Tại sao bố mẹ anh lại sống ẩn dật trên núi? Cha anh là một tay kiếm bật thầy nhưng tại sao không hề dạy anh? Bí mật ẩn đằng sau phái Côn Luân Quỳnh Hoa?

Khi quá khứ kinh hoàng được dấu kính dưới lòng đất bị gió cát phơi bày ngày càng rõ, những bí ẩn cuối cùng sẽ được giải đáp.

Chẳng cần chờ phần 2 lên sóng, cái kết chuyện tình nàng Tiểu Yêu trong Trường Tương Tư đã có câu trả lời nhờ một chi tiết nhỏ

Chẳng cần chờ phần 2 lên sóng, cái kết chuyện tình nàng Tiểu Yêu trong Trường Tương Tư đã có câu trả lời nhờ một chi tiết nhỏ

Một chi tiết trong tập 23 Trường Tương Tư phần 1 đã trả lời cho sự lựa chọn của nàng Tiểu Yêu.

Xem thêm
Từ khóa:   Cúc Tịnh Y Trần Triết Viễn Tiên kiếm kỳ hiệp 4 phim hoa ngữ Sao Hoa Ngữ

TIN LIÊN QUAN

Chẳng cần chờ phần 2 lên sóng, cái kết chuyện tình nàng Tiểu Yêu trong Trường Tương Tư đã có câu trả lời nhờ một chi tiết nhỏ

Chẳng cần chờ phần 2 lên sóng, cái kết chuyện tình nàng Tiểu Yêu trong Trường Tương Tư đã có câu trả lời nhờ một chi tiết nhỏ

Triệu Lộ Tư - Vương An Vũ tung loạt ảnh cực tình nhân ngày Thất tịch khiến netizen 'phát sốt'

Triệu Lộ Tư - Vương An Vũ tung loạt ảnh cực tình nhân ngày Thất tịch khiến netizen 'phát sốt'

Hứa Khải vuột mất vai diễn để đời trong Trường Tương Tư, nhận flop ngập mặt trong phim mới

Hứa Khải vuột mất vai diễn để đời trong Trường Tương Tư, nhận flop ngập mặt trong phim mới

Dương Tử ghi điểm trong bộ ảnh mới, nhan sắc thăng hạng thấy rõ

Dương Tử ghi điểm trong bộ ảnh mới, nhan sắc thăng hạng thấy rõ

Không phải Thành Nghị, đây mới là nam thần Liên Hoa Lâu sắp sửa nên duyên với Bạch Lộc

Không phải Thành Nghị, đây mới là nam thần Liên Hoa Lâu sắp sửa nên duyên với Bạch Lộc

'Chước Chước Phong Lưu' vừa lên sóng, tiểu mỹ nhân 14 tuổi đã chiếm trọn spotlight, danh tính khiến khán giả bất ngờ

'Chước Chước Phong Lưu' vừa lên sóng, tiểu mỹ nhân 14 tuổi đã chiếm trọn spotlight, danh tính khiến khán giả bất ngờ

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Ngoại tình 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 1 giờ 39 phút trước
Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Tâm sự Eva 1 giờ 39 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 3 giờ 9 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng