Gió Nam Hiểu Lòng Tôi của Thành Nghị tung loạt poster 'cực ngọt', báo hiệu ngày phát sóng không còn xa!

Sao quốc tế 11/09/2023 15:52

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi hiện đang là một trong những dự án phim tình cảm hiện đại được khán giả cực kỳ mong đợi.

Mới đây, trên Weibo chính thức của Gió Nam Hiểu Lòng Tôi, đoàn làm phim đã đăng tải loạt poster mới nhất chưa từng công bố của cặp đôi chính Thành Nghị - Trương Dư Hi. Động thái này của đoàn làm phim đang khiến khán giả và người hâm mộ rần rần vì có thể Gió Nam Hiểu Lòng Tôi sẽ nhanh chóng được công chiếu trong tháng 9/2023 này. 

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi hiện đang là một trong những dự án phim tình cảm hiện đại được khán giả cực kỳ mong đợi. Bởi bộ phim được khởi quay từ ngày 12/11/2020 và đã đóng máy từ lâu, thế nhưng đã 3 năm, bộ phim vẫn chưa có thông tin lên sóng chính thức. 

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi của Thành Nghị tung loạt poster 'cực ngọt', báo hiệu ngày phát sóng không còn xa! - Ảnh 1Gió Nam Hiểu Lòng Tôi của Thành Nghị tung loạt poster 'cực ngọt', báo hiệu ngày phát sóng không còn xa! - Ảnh 2

Trước đó, sáng ngày 7/9, tài khoản Wechat của đoàn làm phim Gió Nam Hiểu Lòng Tôi cũng cập nhật một clip tuyên truyền phim kèm dòng trạng thái: "Người yêu ở bên, có ngọt ngào cũng có mong chờ. Bộ phim Gió Nam Hiểu Lòng Tôi đề tài tình yêu đô thị do Thành Nghị và Trương Dư Hi chủ diễn, sản xuất bởi Hoan Thụy Thế Kỷ sắp sửa chiếu độc quyền toàn mạng tại Youku!". 

Bên cạnh đó, nền tảng Youku đã cập nhật Gió Nam Hiểu Lòng Tôi vào danh sách phim sắp phát sóng. Động thái này của Youku cùng đoàn phim đang khiến khán giả và người hâm mộ sục sôi đồn đoán rằng phim mới của nam thần Thành Nghị sẽ sớm ra mắt với khán giả vào tháng 9/2023.   

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi của Thành Nghị tung loạt poster 'cực ngọt', báo hiệu ngày phát sóng không còn xa! - Ảnh 3Gió Nam Hiểu Lòng Tôi của Thành Nghị tung loạt poster 'cực ngọt', báo hiệu ngày phát sóng không còn xa! - Ảnh 4

Được biết, Gió Nam Hiểu Lòng Tôi xoay quanh câu chuyện tình ngọt ngào nhưng cũng đầy “ngược tâm” của Chu Cựu (Trương Dư Hi thủ vai) và Phó Vân Thâm (Thành Nghị thủ vai). Cả hai cùng nhau tìm kiếm một loại thảo dược để nghiên cứu thuốc.

Tuy nhiên trong qua trình Vân Thâm về nước nghiên cứu chế tạo thuốc, anh phát hiện anh em cùng cha khác mẹ Phó Tây Châu vì lợi ích kinh tế mà chế tạo cây thuốc kia thành chuỗi mỹ phẩm thảo dược, cũng từ đó mà hai em trở mặt nhau.

Lúc này Phó Vân Thâm lại không may bị tai nạn giao thông và gần như trở thành một người tàn phế khiến việc nghiên cứu bị trì hoãn, Chu Cựu cũng không biết chuyện đã hiểu lầm anh. Trải qua muôn vàn khó khăn, cả hai cuối cùng cũng về lại bên nhau.

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi của Thành Nghị tung loạt poster 'cực ngọt', báo hiệu ngày phát sóng không còn xa! - Ảnh 5Gió Nam Hiểu Lòng Tôi của Thành Nghị tung loạt poster 'cực ngọt', báo hiệu ngày phát sóng không còn xa! - Ảnh 6

Những ngày gần đây, đoàn làm phim Gió Nam Hiểu Lòng Tôi trở lại bắt đầu chiêu thương bộ phim sau khoảng thời gian 3 năm "im hơi lặng tiếng". Thế nhưng cũng chỉ liên tục "thả thính" và vẫn chưa có động thái thông báo chính thức về thời gian ấn định ngày lên sóng. Hiện Gió Nam Hiểu Lòng Tôi đã phá 2 triệu lượt đặt xem trước trên nền tảng Youku.   

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