HOT: Thông tin chính thức về concert 'Ngay trên giang hồ' của Liên Hoa Lâu, Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy sẽ có màn hội ngộ!

Sao quốc tế 13/09/2023 11:04

Đêm concert với chủ đề 'Ngay trên giang hồ' của Liên Hoa Lâu do iQIYI tổ chức sẽ chính thức được diễn ra vào ngày 16/9/2023. 

Mới đây, ngày 12/9, iQIYI đã có thông tin chính thức về buổi concert chúc mừng cho những thành công mà bộ phim Liên Hoa Lâu gặt hái được trong thời gian qua. Concert mang tên chủ đề "Ngay trên giang hồ" sẽ chính thức được diễn ra vào 19h Trung Quốc (18h Việt Nam) ngày 16/9/2023. 

Cụ thể, đêm concert offline sẽ được tổ chức tại nhà hát kịch Ô Trấn (Đồng Hương, Chiết Giang, Trung Quốc) với giới hạn 700 vé đồng thời sẽ được phát sóng online trên tài khoản iQIYI bản nội địa Trung có phí vé và không giới hạn số người tham gia. 

HOT: Thông tin chính thức về concert 'Ngay trên giang hồ' của Liên Hoa Lâu, Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy sẽ có màn hội ngộ! - Ảnh 1  

Trong buổi concert chủ đề "Ngay trên giang hồ" của Liên Hoa Lâu do iQIYI tổ chức này sẽ có sự góp mặt của dàn diễn viên chính của phim là Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy, Tiêu Thuận Nghiêu, Trần Đô Linh, Vương Hạc Nhuận, Trần Ý Hàm và Hạ Cương.

Đặc biệt, bên cạnh thời gian các diễn viên chính cùng giao lưu với người hâm mộ, sẽ có sự xuất hiện của hai ca sĩ hát nhạc phim cho Liên Hoa Lâu là Hồ Hạ với bài hát "Một vò rượu Liên Hoa" và Nghiêm Nghệ Đan với "Nhân thế quá vội vã".   

HOT: Thông tin chính thức về concert 'Ngay trên giang hồ' của Liên Hoa Lâu, Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy sẽ có màn hội ngộ! - Ảnh 2
Thành Nghị vai Lý Liên Hoa/Lý Tương Di
HOT: Thông tin chính thức về concert 'Ngay trên giang hồ' của Liên Hoa Lâu, Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy sẽ có màn hội ngộ! - Ảnh 3
Tăng Thuấn Hy vai Phương Đa Bệnh
HOT: Thông tin chính thức về concert 'Ngay trên giang hồ' của Liên Hoa Lâu, Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy sẽ có màn hội ngộ! - Ảnh 4
Tiêu Thuận Nghiêu vai Địch Phi Thanh
HOT: Thông tin chính thức về concert 'Ngay trên giang hồ' của Liên Hoa Lâu, Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy sẽ có màn hội ngộ! - Ảnh 5
Trần Đô Linh vai Kiểu Uyển Vãn

Nói thêm về Liên Hoa Lâuđây là bộ phim kiếm hiệp pha lẫn trinh thám, nội dung xoay quanh hành trình phá án ly kỳ của Lý Liên Hoa/Lý Tương Di (Thành Nghị thủ vai), Địch Phi Thanh (Tiêu Thuận Nghiêu) và Phương Đa Bệnh (Tăng Thuấn Hy). Sau nhiều mâu thuẫn, khó khăn, ba cao thủ võ lâm đã đồng tâm hiệp lực để khám phá ra những bí mật giang hồ.

Đặc biệt, tập cuối kết thúc với tình tiết Lý Liên Hoa bị trúng một loại độc dược, anh lựa chọn đi đến một nơi xa xôi không ai biết khiến khán giả vẫn hoài nghi liệu Liên Hoa Lâu có thực sự là kết Open Ending (kết mở) hay là Sad Ending (kết buồn).   

HOT: Thông tin chính thức về concert 'Ngay trên giang hồ' của Liên Hoa Lâu, Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy sẽ có màn hội ngộ! - Ảnh 6HOT: Thông tin chính thức về concert 'Ngay trên giang hồ' của Liên Hoa Lâu, Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy sẽ có màn hội ngộ! - Ảnh 7

Dù không nổi đình nổi đám ngay từ lúc phát sóng, nhưng nhờ vào tác phẩm có kịch bản hay, diễn xuất của các diễn viên được đánh giá cao mà Liên Hoa Lâu đã được đánh giá bộ phim gây sốt nhất mùa hè này tại Trung Quốc.

Ngoài các thành tích ấn tượng trên các bảng xếp hạng nhiệt độ và nhân vật phim, Liên Hoa Lâu còn nhận được chứng nhận là phim "bạo khoản" năm 2023 từ: Douyin, Tiểu Hồng Thư, iQIYI, Datawin, Khốc Vân và Weibo - thành tích mà rất ít bộ phim phát sóng trong mùa hè năm nay đạt được.   

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Thông tin này hiện đang khiến người hâm mộ Liên Hoa Lâu bùng nổ kỳ và hi vọng sớm được gặp lại Thành Nghị sau thời gian phim khép sóng.

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