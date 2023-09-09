HOT: Liên Hoa Lâu mở concert hậu kết thúc lên sóng, fan phấn khích sắp được gặp thần tượng!

Sao quốc tế 09/09/2023 14:29

Thông tin này hiện đang khiến người hâm mộ Liên Hoa Lâu bùng nổ kỳ và hi vọng sớm được gặp lại Thành Nghị sau thời gian phim khép sóng.

Liên Hoa Lâu do Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy và Tiêu Thuận Nghiêu đóng chính dù đã khép lại nhưng sức hút và những câu chuyện ngoài lề xoay quanh bộ phim vẫn được khán giả quan tâm. Đặc biệt, tập cuối kết thúc với tình tiết Lý Liên Hoa (Thành Nghị thủ vai) bị trúng một loại độc dược, anh lựa chọn đi đến một nơi xa xôi không ai biết khiến khán giả vẫn hoài nghi liệu Liên Hoa Lâu có thực sự là kết Open Ending (kết mở) hay là Sad Ending (kết buồn).   

Với hiệu ứng tích cực về mặt truyền thông đến từ khán giả, ngày 8/9, iQIYI đã chính thức có thông báo tổ chức concert chủ đề Liên Hoa Lâu để giao lưu với khán giả. Buổi concert sẽ được phát sóng online trên tài khoản iQIYI (có phí vé) vào 19h Trung Quốc (18h Việt Nam) ngày 16/9/2023. Đây cũng được xem là hoạt động tri ân mà iQIYI dành cho khán giả Liên Hoa Lâu

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iQIYI thông báo tổ chức concert chủ đề Liên Hoa Lâu 

Ngay lập tức, thông tin này khiến người hâm mộ Liên Hoa Lâu bùng nổ và kỳ vọng sẽ được gặp lại Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy và Tiêu Thuận Nghiêu sau thời gian phim khép sóng. Thông tin "Liên Hoa Lâu mở concert hậu kết thúc lên sóng" cũng nhanh chóng thu hút lượt tương tác khủng từ netizen.

Hiện tại, chi tiết về thành viên tham gia trong buổi concert chủ đề Liên Hoa Lâu do iQIYI tổ chức này vẫn chưa có thông tin cụ thể. Người hâm mộ vẫn mong rằng ngoài Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy và Tiêu Thuận Nghiêu, dàn diễn viên phụ của phim như Trần Đô Linh, Vương Hạc Nhuận, Trần Ý Hàm cũng góp mặt trong buổi concert này.     

HOT: Liên Hoa Lâu mở concert hậu kết thúc lên sóng, fan phấn khích sắp được gặp thần tượng! - Ảnh 2HOT: Liên Hoa Lâu mở concert hậu kết thúc lên sóng, fan phấn khích sắp được gặp thần tượng! - Ảnh 3HOT: Liên Hoa Lâu mở concert hậu kết thúc lên sóng, fan phấn khích sắp được gặp thần tượng! - Ảnh 4

Nói thêm về Liên Hoa Lâuđây là bộ phim kiếm hiệp pha lẫn trinh thám, nội dung xoay quanh hành trình phá án ly kỳ của Lý Liên Hoa/Lý Tương Di (Thành Nghị thủ vai), Địch Phi Thanh (Tiêu Thuận Nghiêu) và Phương Đa Bệnh (Tăng Thuấn Hy). Sau nhiều mâu thuẫn, khó khăn, ba cao thủ võ lâm đã đồng tâm hiệp lực để khám phá ra những bí mật giang hồ. Phim hiện đã đi đến đại kết cục vào giữa tháng 08/2023 trên đài truyền hình CCTV8. 

HOT: Liên Hoa Lâu mở concert hậu kết thúc lên sóng, fan phấn khích sắp được gặp thần tượng! - Ảnh 5HOT: Liên Hoa Lâu mở concert hậu kết thúc lên sóng, fan phấn khích sắp được gặp thần tượng! - Ảnh 6HOT: Liên Hoa Lâu mở concert hậu kết thúc lên sóng, fan phấn khích sắp được gặp thần tượng! - Ảnh 7

Dù không nổi đình nổi đám ngay từ lúc phát sóng, nhưng nhờ vào tác phẩm có kịch bản hay, diễn xuất của các diễn viên được đánh giá cao mà Liên Hoa Lâu đã được đánh giá bộ phim gây sốt nhất mùa hè này tại Trung Quốc. Ngoài các thành tích ấn tượng trên các bảng xếp hạng nhiệt độ và nhân vật phim, Liên Hoa Lâu còn nhận được chứng nhận là phim "bạo khoản" năm 2023 từ: Douyin, Tiểu Hồng Thư, iQIYI, Datawin, Khốc Vân và Weibo - thành tích mà rất ít bộ phim phát sóng trong mùa hè năm nay đạt được.    

Thành Nghị 'quẩy' tưng bừng cùng đoàn phim Liên Hoa Lâu trong tiệc mừng công

Thành Nghị 'quẩy' tưng bừng cùng đoàn phim Liên Hoa Lâu trong tiệc mừng công

Hình ảnh Thành Nghị tham dự tiệc mừng công cùng đoàn phim đang khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

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