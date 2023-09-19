Phim mới của Thành Nghị bị chê không hay bằng Liên Hoa Lâu, liệu có phải là 'bước lùi' trong sự nghiệp?

Sao quốc tế 19/09/2023 10:35

Sau thành công của Liên Hoa Lâu, dự dán phim mới của Thành Nghị là Gió Nam Hiểu Lòng Tôi kết hợp cùng Trương Dư Hi rất được mong chờ.

Phim "Gió Nam hiểu lòng tôi" đã lên sóng những tập đầu tiên với sự tham gia diễn xuất của Thành Nghị. Trước khi phim chiếu, nhiều khán giả kì vọng tác phẩm sẽ thành công do có sự góp mặt của dàn sao thực lực. Tuy nhiên, người hâm mộ cho rằng đây là bước lùi trong sự nghiệp của Thành Nghị. 

Đầu tiên, nhiều người cho rằng bộ phim đã bị thay đổi khá nhiều so với nguyên tác như nghề nghiệp của nam chính, nam phụ. Chưa kể, trong phim còn xuất hiện nhiều chi tiết khá "sáo rỗng" như nữ chính mang thừa đồ lên máy bay, một mực đòi nam chính mang hộ, khi bị từ chối thì mở vali tự mặc hết quần áo lên người để giảm lượng hành lý,…

Phim mới của Thành Nghị bị chê không hay bằng Liên Hoa Lâu, liệu có phải là 'bước lùi' trong sự nghiệp? - Ảnh 1Phim mới của Thành Nghị bị chê không hay bằng Liên Hoa Lâu, liệu có phải là 'bước lùi' trong sự nghiệp? - Ảnh 2

 

Diễn xuất của Thành Nghị và Trương Dư Hi cũng không được đánh giá cao. Bộ phim này được quay từ 3 năm trước, khi đó năng lực diễn xuất của cả hai khá non nớt, khả năng đọc thoại kém. Đây cũng là điểm thiệt thòi cho Thành Nghị vì nam diễn viên đã tiến bộ rất nhiều trong thời gian qua. Ánh mắt trống rỗng vô hồn của Thành Nghị cũng bị cư dân mạng đả kích mạnh mẽ. 

Bên cạnh đó, cư dân mạng cho rằng nữ chính Trương Dư Hi chỉ được vẻ ngoài xinh đẹp, còn lại không thể yêu thích ở bất cứ điểm nào. 

Phim mới của Thành Nghị bị chê không hay bằng Liên Hoa Lâu, liệu có phải là 'bước lùi' trong sự nghiệp? - Ảnh 3Phim mới của Thành Nghị bị chê không hay bằng Liên Hoa Lâu, liệu có phải là 'bước lùi' trong sự nghiệp? - Ảnh 4

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi là bộ phim chi phí thấp, không phải phim cấp S nên cư dân mạng cũng không đặt kì vọng quá nhiều. Bộ phim bị xếp kho suốt 3 năm và mãi đến 2023 mới được lên sóng. 

Phim "Gió Nam hiểu lòng tôi" kể về Chu Cựu (Trương Dư Hi) và Phó Vân Thâm (Thành Nghị). Họ cùng nhau tìm kiếm một loại thảo dược để nghiên cứu thuốc. Thế nhưng sau đó, thành quả của Phó Vân Thâm lại bị anh em cùng cha khác mẹ Phó Tây Châu cướp đoạt. Bản thân Phó Vân Thâm thậm chí còn gặp tai nạn và gần như trở thành một người tàn phế.

Ngay thời điểm khó khăn nhất, tuyệt vọng nhất, Chu Cựu xuất hiện và thay đổi cuộc sống của anh. Họ nảy sinh tình cảm và cả hai đã có những khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc bên nhau. Không lâu sau đó, Chu Cựu vì hiểu lầm Vân Thâm mà chia tay. Nửa năm sau, khi Vân Thâm và Chu Cựu gỡ bỏ được hiểu lầm, hai người quay trở về bên nhau. Gần đến ngày quan trọng của cuộc đời, Chu Cựu bất ngờ tìm được manh mối về nguyên nhân cái chết của bố mẹ mình. Một lần nữa mối quan hệ của Vân Thâm và Chu Cựu lâm vào bế tắc...

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