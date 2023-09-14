Thành Nghị tự mình quảng bá Gió Nam Hiểu Lòng Tôi kiểu độc lạ, fan dở khóc dở cười!

Sao quốc tế 14/09/2023 14:50

Phong cách 'có một không hai' của Thành Nghị khiến nhiều khán giả phải bật cười.

Bộ phim truyền hình hiện đại đầu tiên mà Thành Nghị tham gia diễn xuất với vai nam chính là Gió Nam Hiểu Lòng Tôi đã chính thức lên sóng từ hôm 12/9 vừa qua. Qua những tập đầu tiên, phim đã ngay lập tức nhận về phản hồi tích cực từ phía người xem.

Để giới thiệu bộ phim mới của mình, tối 13/9, trên trang cá nhân Weibo, Thành Nghị đăng tải bức ảnh "độc, lạ" cùng dòng trạng thái: "Không hề quên nộp tiền điện thoại, chỉ là ở dưới lòng đất không có sóng". Phong cách "lạc quẻ" như "chàng trai những năm 80-90" của Thành Nghị khiến nhiều khán giả phải bật cười vì nam diễn viên vốn là người "sống chậm", ít tương tác trên mạng xã hội nay đã "chịu nộp tiền điện thoại" để đăng bài viết quảng bá bộ phim anh tham gia.     

Thành Nghị tự mình quảng bá Gió Nam Hiểu Lòng Tôi kiểu độc lạ, fan dở khóc dở cười! - Ảnh 1
Thành Nghị đăng tải bức ảnh cùng dòng trạng thái "độc, lạ" để giới thiệu bộ phim mới của mình

Trước đó, trong show truyền hình thực tế "Xin chào thứ 7", nữ diễn viên Thái Văn Tịnh từng chia sẻ điện thoại của Thành Nghị luôn trong tình trạng nợ cước hoặc không nộp tiền. Thậm chí, vào sinh nhật Thành Nghị, Thái Văn Tịnh phải chủ động thanh toán cước điện thoại cho Thành Nghị để chúc mừng sinh nhật nam diễn viên vì sợ rằng điện thoại của anh đang nợ cước hoặc không đọc được tin nhắn chúc mừng của mình.   

Thành Nghị tự mình quảng bá Gió Nam Hiểu Lòng Tôi kiểu độc lạ, fan dở khóc dở cười! - Ảnh 2Thành Nghị tự mình quảng bá Gió Nam Hiểu Lòng Tôi kiểu độc lạ, fan dở khóc dở cười! - Ảnh 3

Thông tin thêm về Gió Nam Hiểu Lòng Tôi, phim xoay quanh câu chuyện tình ngọt ngào nhưng cũng đầy “ngược tâm” của Chu Cựu (Trương Dư Hi thủ vai) và Phó Vân Thâm (Thành Nghị thủ vai). Cả hai cùng nhau tìm kiếm một loại thảo dược để nghiên cứu thuốc.

Lúc này Phó Vân Thâm lại không may bị tai nạn giao thông và gần như trở thành một người tàn phế khiến việc nghiên cứu bị trì hoãn, Chu Cựu cũng không biết chuyện đã hiểu lầm anh. Trải qua muôn vàn khó khăn, cả hai cuối cùng cũng về lại bên nhau.     

Thành Nghị tự mình quảng bá Gió Nam Hiểu Lòng Tôi kiểu độc lạ, fan dở khóc dở cười! - Ảnh 4Thành Nghị tự mình quảng bá Gió Nam Hiểu Lòng Tôi kiểu độc lạ, fan dở khóc dở cười! - Ảnh 5

Theo nhiều khán giả và người hâm mộ, khả năng cao, Gió Nam Hiểu Lòng Tôi tiếp tục là một bộ phim thành công của Thành Nghị. Hiện tại, nội dung nhân vật Phó Vân Thâm do Thành Nghị thủ vai cũng đang có độ thảo luận khá cao và đang dần tăng trên các bảng xếp hạng nhiệt độ nhân vật phim.                       

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