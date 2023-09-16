Tiêu Chiến từng suýt nhường vai diễn trong Nắng Gắt Bên Tôi cho người khác vì lý do này

Sao quốc tế 16/09/2023 18:33

Sau Ngọc Cốt Dao và Vùng Biển Trong Mơ Ấy, Tiêu Chiến gây chú ý khi trở lại màn ảnh với dự án phim hiện đại Nắng Gắt Bên Tôi.

Với dự án phim hiện đại Nắng Gắt Bên Tôi, ít ai biết rằng Tiêu Chiến từng suýt bỏ lỡ vai diễn Thịnh Dương trong bộ phim này. 

 

Theo như chia sẻ của Tiêu Chiến, anh chàng nhận được lời mời đóng Nắng Gắt Bên Tôi từ cuối năm 2019. Lúc đó nam diễn viên đã vô cùng băn khoăn không biết có nên nhận hay không, bởi khoảng cách tuổi tác cũng như tính cách nhân vật khác hoàn toàn với Tiêu Chiến ngoài đời: "Tôi năm nay đã 31 tuổi, phải vào vai một thanh niên trẻ, non nớt, thiếu kinh nghiệm sống. Tôi đã vô cùng lo lắng liệu mình có thể nhập vai được không?". 

Tiêu Chiến từng suýt nhường vai diễn trong Nắng Gắt Bên Tôi cho người khác vì lý do này - Ảnh 1

 

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhận đóng kiểu vai này. Nam đỉnh lưu thừa nhận mình đã phải họp kịch bản đến 3 lần với đạo diễn, liên tục nhắn tin trao đổi với ê-kíp trong quá trình quay phim để thảo luận. 

Trong phim, Thịnh Dương là một designer trẻ tuổi, có tính cách lạc quan, tươi sáng nhưng vô cùng kiên định với tình cảm của mình. Anh chàng đã yêu thầm suốt 10 năm, đến cuối cùng đành buông tay trong im lặng.

Không chỉ vậy, Thịnh Dương cũng là nhân vật điển hình cho người trẻ hiện đại: luôn quay cuồng trong gánh nặng cơm áo gạo tiền, bước chân vào thị trường lao động nhiều năm nhưng mức lương khiêm tốn,... Nhân vật Thịnh Dương trong Nắng Gắt Bên Tôi có thể coi là một bước ngoặt trong sự nghiệp nam diễn viên. 

Tiêu Chiến từng suýt nhường vai diễn trong Nắng Gắt Bên Tôi cho người khác vì lý do này - Ảnh 2

Phim Nắng Gắt Bên Tôi lấy đề tài về tình yêu chị em, xoay quanh câu chuyện của nam chính Thịnh Dương là chàng trai trẻ làm nghề thiết kế vừa mới “chân ướt chân ráo” bước vào đời, trong khi nữ chính Giản Băng là người được ví như nữ cường nhân chính hiệu trong ngành và cũng chính là một đạo diễn quảng cáo nổi tiếng.

Một lần nọ, cặp đôi vô tình gặp được nhau tại một nhà hàng, lúc này Giản Băng vừa kết thúc cuộc hôn nhân, trong khi Thịnh Dương thì lại đang chờ đợi tình yêu không có kết quả, cả hai cứ như thế mà có duyên gặp được, cùng mở ra chặng đường mới.

Tiêu Chiến từng suýt nhường vai diễn trong Nắng Gắt Bên Tôi cho người khác vì lý do này - Ảnh 3

Những ngày tháng sau đó, Thịnh Dương đã đồng hành cùng Giản Băng, giúp cô lấy lại niềm tin đối với tình yêu và cuộc sống. Trong khi đó dưới sự dẫn dắt và khích lệ của cô, anh cũng dần trưởng thành từ một thiếu niên ngây ngô liều lĩnh trở nên sắc sảo hơn.

Sau nhiều lần tiếp xúc, cả hai phải lòng nhau, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau vượt qua những định kiến của gia đình và xã hội, khoảng cách về thân phận, qua đó vẽ nên câu chuyện tình yêu ngọt ngào và lãng mạn. Bên cạnh nhau, họ trưởng thành và thay đổi, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

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