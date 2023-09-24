Không thu hút được quảng cáo trong phim mới, Tiêu Chiến dần mất sức hút?

Ngoài Tiêu Chiến đóng nam chính, phim có nữ chính là “Ảnh hậu” Bạch Bách Hà. Tập đầu phát sóng trên CCTV8 cũng ghi nhận tỉ suất người xem (rating) khá cao 1.4707%. Tuy nhiên, từ tập 2-3 “Nắng gắt bên tôi” lập tức giảm rating xuống còn 1.2009%, và liên tục giảm xuống 0.9806% ở tập 12-13. Đặc biệt, danh tiếng Tiêu Chiến không thể giúp phim thu hút thêm số lượng quảng cáo.

Mới đây, thống kê về số lượng quảng cáo của một số bộ phim truyền hình Hoa ngữ lên sóng thời gian gần đây thu hút sự chú ý. Trong đó, những phim có diễn viên đang hot tham gia đóng chính như “Vân Chi Vũ", “Nắng gắt bên tôi", “Vinh quang của bậc cha chú" được quan tâm hơn cả.

Trên nền tảng Tencent, từ tập 16 đến 36 (tập cuối), phim không có quảng cáo. Trên iQiyi cũng không thu hút được quảng cáo nào từ tập 21 đến tập 33. Trước đó, kể từ tập 10, trên cả hai nền tảng, quảng cáo đã bắt đầu thưa thớt.

Trong năm nay, Tiêu Chiến có 3 bộ phim truyền hình được phát hành, “Vùng biển trong mơ", “Ngọc cốt dao" và “Nắng gắt bên tôi". Hai phim đầu nhận đánh giá tốt về các chỉ số truyền thông và đều thu thú quảng cáo xuyên suốt quá trình lên sóng. Vì vậy, “Nắng gắt bên tôi" bị cho là thất bại khó tin của Tiêu Chiến.

Khán giả đưa ra nhiều lý do “Nắng gắt bên tôi" giảm sức hút nhanh chóng. Nhiều ý kiến cho rằng, phim theo thể loại tình yêu đồ thị, vốn kén người xem, lại cộng thêm kịch bản nhạt nhoà.

Diễn biến tình cảm của cặp đôi chính Thịnh Dương (Tiêu Chiến) và Giản Băng (Bạch Bách Hà) quá chậm. Đến tập cuối cũng không có cảnh đặc sắc, thoại phim bị nhận xét sáo rỗng. Thậm chí cặp đôi phụ còn có nhiều “đất" thể hiện tình cảm hơn cặp chính.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả đánh giá, Tiêu Chiến - Bạch Bách Hà khi vào vai cặp đôi yêu đương thì không có “phản ứng hoá học", diễn xuất không đủ thuyết phục, ăn ý để kéo fan cho phim.