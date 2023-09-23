Gặt hái thành tích sau 3 bộ phim liên tiếp trong năm 2023, Tiêu Chiến tiết lộ tiêu chuẩn chọn vai diễn

Là một trong những nam đỉnh lưu hot nhất màn ảnh Hoa ngữ, bất cứ bộ phim nào của Tiêu Chiến cũng nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Trong phỏng vấn mới nhất với Xinhua News, Tiêu Chiến tiết lộ những tiêu chí khi chọn vai diễn. Cụ thể, nam diễn viên khẳng định điều quan đầu tiên, cũng là điều quan trọng nhất là vai diễn đó có lay động được bản thân hay không, có thể khiến anh yêu nhân vật đó hay không. Chỉ khi yêu quý nhân vật mình đóng, Tiêu Chiến mới có thể thấy tự tin khi hóa thân vào, từ đó khiến cho người xem cũng yêu quý nhân vật.

Ngay sau đó, nhiều người cho rằng Tiêu Chiến vô cùng nghiêm túc với sự nghiệp diễn xuất.

Sau thành công của bộ phim Trần Tình Lệnh đình đám năm 2019, nam diễn viên Tiêu Chiến đã vụt sáng trở thành các đỉnh lưu trẻ của giới giải trí Hoa ngữ. Anh chàng cũng thu hút một lượng lớn người hâm mộ, có thể nói là thuộc vào hàng diễn viên đông fan bậc nhất hiện nay.

Vị thế của nam diễn viên lại càng được củng cố sau loạt tác phẩm gây được tiếng vang lớn như Ngọc Cốt Dao, Vùng Biển Trong Mơ Ấy hay Nắng Gắt Bên Tôi vừa mới lên sóng.

Bên cạnh đó, hướng chọn kịch bản của nam diễn viên cũng có sự thay đổi khi chuyển từ ngôn tình lãng mạn, cổ trang sang đề tài chính kịch. Tiêu Chiến là số ít những đỉnh lưu ý thức được tầm quan trọng của diễn xuất và không ỷ lại vào lượng fan hùng hậu.

Vừa qua, bộ phim Nắng Gắt Bên Tôi của Tiêu Chiến và Bạch Bách Hà sẽ được chiếu trên đài CCTV1 từ ngày 18/9 này. Thông tin này lần nữa khiến cho địa vị của Tiêu Chiến được nâng cao. Bởi lẽ rất ít bộ phim của lưu lượng có thể được chiếu đại, lại còn là 2 đài lớn cùng lúc.

Sở hữu lưu lượng đông đảo trong Cbiz, nhưng Thành Nghị và Tiêu Chiến vẫn không thể 'cứu' phim vì điều này Tiêu Chiến và Thành Nghị đang là 2 sao nam Hoa ngữ có nhiều điểm chung và đều được đánh giá là nghệ sĩ có thực lực của thế hệ 9X.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gat-hai-thanh-tich-sau-3-bo-phim-lien-tiep-trong-nam-2023-tieu-chien-tiet-lo-tieu-chuan-chon-vai-dien-618795.html