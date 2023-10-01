Xôn xao tin Dương Tử 'yêu lại từ đầu' với Tiêu Chiến trong dự án phim mới

Mới đây, cộng đồng mạng Trung Quốc đã lan truyền thông tin Dương Tử tham gia dự án phim Phong Nguyệt Bất Tương Quan.

Mới đây, cư dân mạng Trung Quốc đã lan truyền thông tin Dương Tử tham gia dự án phim Phong Nguyệt Bất Tương Quan. Đặc biệt, có nguồn tin tiết lộ nam chính của bộ phim sẽ do Tiêu Chiến đảm nhận. Nếu việc Dương Tử tham gia Phong Nguyệt Bất Tương Quan là chính xác thì đây sẽ là lần thứ 2 cô và nam diễn viên hợp tác.

Trước đó, Dương Tử và Tiêu Chiến từng tạo nên thành công vang dội cho bộ phim Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn, nhận về không ít giải thưởng cách đây vài năm.

Do đó, phản ứng hóa học của Tiêu Chiến và Dương Tử cũng nhận được phản hồi tích cực vì độ chân thật, đẹp đôi. Thời điểm phim lên sóng, cặp đôi cũng được “đẩy thuyền” nhiệt tình và nhiều lần vướng nghi vấn “phim giả tình thật” song cả hai vẫn quyết định giữ im lặng và hỗ trợ lẫn nhau với tư cách bạn bè, đồng nghiệp.

Phong nguyệt bất tương quan do nền tảng Tencent sản xuất, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Bạch Lộ Thành Song. Phim kể về nữ anh hùng Quan Thanh Việt đã cùng cha chinh chiến từ khi còn nhỏ. Cha của cô trong một trận chiến đã bị kẻ xấu hãm hại. Gia đình ly tán, Quan Thanh Việt phải đi biệt xứ dưới cái tên Quan Phong Nguyệt.

Tại đây, Quan Phong Nguyệt tình cờ gặp Ân Qua Chỉ. Hai người có chung một hoài bão. Trải qua nhiều thăng trầm, họ dần nảy sinh tình cảm. Ân Qua Chỉ không chỉ giúp Quan Phong Nguyệt làm rõ những biến cố năm xưa mà còn chung tay tạo nên một triều đại hòa bình và thịnh vượng cho người dân.

Thanh Trâm Hành của Dương Tử được 'hồi sinh', nhưng Lâm Canh Tân lại thê thảm vì điều này Dương Tử hiện đã hoàn tất quá trình quay Thừa Hoan Ký cùng Hứa Khải, chỉ đang đợi phim lên sóng. Thay vì đào đoàn phim mới, nữ diễn viên được cho là sẽ dành thời gian để quay bù Thanh Trâm Hành.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xon-xao-tin-duong-tu-yeu-lai-tu-au-voi-tieu-chien-trong-du-an-phim-moi-620654.html