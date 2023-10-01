Xôn xao tin Dương Tử 'yêu lại từ đầu' với Tiêu Chiến trong dự án phim mới

Sao quốc tế 01/10/2023 16:30

Mới đây, cộng đồng mạng Trung Quốc đã lan truyền thông tin Dương Tử tham gia dự án phim Phong Nguyệt Bất Tương Quan.

Mới đây, cư dân mạng Trung Quốc đã lan truyền thông tin Dương Tử tham gia dự án phim Phong Nguyệt Bất Tương Quan. Đặc biệt, có nguồn tin tiết lộ nam chính của bộ phim sẽ do Tiêu Chiến đảm nhận. Nếu việc Dương Tử tham gia Phong Nguyệt Bất Tương Quan là chính xác thì đây sẽ là lần thứ 2 cô và nam diễn viên hợp tác.

Xôn xao tin Dương Tử 'yêu lại từ đầu' với Tiêu Chiến trong dự án phim mới - Ảnh 1

Trước đó, Dương Tử và Tiêu Chiến từng tạo nên thành công vang dội cho bộ phim Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn, nhận về không ít giải thưởng cách đây vài năm.

Do đó, phản ứng hóa học của Tiêu Chiến và Dương Tử cũng nhận được phản hồi tích cực vì độ chân thật, đẹp đôi. Thời điểm phim lên sóng, cặp đôi cũng được “đẩy thuyền” nhiệt tình và nhiều lần vướng nghi vấn “phim giả tình thật” song cả hai vẫn quyết định giữ im lặng và hỗ trợ lẫn nhau với tư cách bạn bè, đồng nghiệp.

Xôn xao tin Dương Tử 'yêu lại từ đầu' với Tiêu Chiến trong dự án phim mới - Ảnh 2

Phong nguyệt bất tương quan do nền tảng Tencent sản xuất, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Bạch Lộ Thành Song. Phim kể về nữ anh hùng Quan Thanh Việt đã cùng cha chinh chiến từ khi còn nhỏ. Cha của cô trong một trận chiến đã bị kẻ xấu hãm hại. Gia đình ly tán, Quan Thanh Việt phải đi biệt xứ dưới cái tên Quan Phong Nguyệt.

Tại đây, Quan Phong Nguyệt tình cờ gặp Ân Qua Chỉ. Hai người có chung một hoài bão. Trải qua nhiều thăng trầm, họ dần nảy sinh tình cảm. Ân Qua Chỉ không chỉ giúp Quan Phong Nguyệt làm rõ những biến cố năm xưa mà còn chung tay tạo nên một triều đại hòa bình và thịnh vượng cho người dân.

Thanh Trâm Hành của Dương Tử được 'hồi sinh', nhưng Lâm Canh Tân lại thê thảm vì điều này

Thanh Trâm Hành của Dương Tử được 'hồi sinh', nhưng Lâm Canh Tân lại thê thảm vì điều này

Dương Tử hiện đã hoàn tất quá trình quay Thừa Hoan Ký cùng Hứa Khải, chỉ đang đợi phim lên sóng. Thay vì đào đoàn phim mới, nữ diễn viên được cho là sẽ dành thời gian để quay bù Thanh Trâm Hành.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Thanh Trâm Hành của Dương Tử được 'hồi sinh', nhưng Lâm Canh Tân lại thê thảm vì điều này

Thanh Trâm Hành của Dương Tử được 'hồi sinh', nhưng Lâm Canh Tân lại thê thảm vì điều này

Dương Tử bất ngờ 'cưa sừng làm nghé' ở tuổi 30, nhan sắc ra sao mà gây tranh cãi?

Dương Tử bất ngờ 'cưa sừng làm nghé' ở tuổi 30, nhan sắc ra sao mà gây tranh cãi?

Dương Tử bất ngờ tiết lộ nhiều tình tiết trong Trường Tương Tư phần 2

Dương Tử bất ngờ tiết lộ nhiều tình tiết trong Trường Tương Tư phần 2

Vị thế tiểu hoa Cbiz thay đổi khi Dương Tử, Dương Siêu Việt, Địch Lệ Nhiệt Ba cùng ra mắt phim hè

Vị thế tiểu hoa Cbiz thay đổi khi Dương Tử, Dương Siêu Việt, Địch Lệ Nhiệt Ba cùng ra mắt phim hè

Vừa chia tay 'tình trẻ' Hứa Khải, Dương Tử và 'em trai' Phạm Băng Băng chuẩn bị 'ăn mừng' một việc?

Vừa chia tay 'tình trẻ' Hứa Khải, Dương Tử và 'em trai' Phạm Băng Băng chuẩn bị 'ăn mừng' một việc?

Vừa chia tay Dương Tử, Hứa Khải công bố tin vui 'khủng' cùng 'tình mới' Cảnh Điềm

Vừa chia tay Dương Tử, Hứa Khải công bố tin vui 'khủng' cùng 'tình mới' Cảnh Điềm

TIN MỚI NHẤT

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Tin y tế 1 giờ 0 phút trước
Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước
Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Đời sống 1 giờ 44 phút trước
Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Đời sống 1 giờ 48 phút trước
3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Đời sống 2 giờ 21 phút trước
Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Sao quốc tế 2 giờ 35 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?