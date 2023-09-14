Dương Tử bất ngờ 'cưa sừng làm nghé' ở tuổi 30, nhan sắc ra sao mà gây tranh cãi?

Sao quốc tế 14/09/2023 14:30

Dương Tử thời gian gần đây rất chăm chỉ xuất hiện trước công chúng với những tạo hình mới lạ.

Trong buổi livestream chiều 13/9, Dương Tử đã diện váy trắng thanh lịch, cột tóc hai bên xen lẫn highlight màu tím cực trẻ trung, năng động. Có thể nói, đây là một bước tiến vượt bậc của Dương Tử so với tạo hình quen thuộc tóc buông xõa và váy trễ vai. Tuy nhiên, cư dân mạng lại phát hiện ra một chi tiết, đó là Dương Tử đã kẻ đường chân tóc sao cho nhìn tóc trông dày hơn. Tuy vậy đường kẻ lại khá lộ khiến phần trán nhìn có hơi kỳ lạ.

Dương Tử bất ngờ 'cưa sừng làm nghé' ở tuổi 30, nhan sắc ra sao mà gây tranh cãi? - Ảnh 1Dương Tử bất ngờ 'cưa sừng làm nghé' ở tuổi 30, nhan sắc ra sao mà gây tranh cãi? - Ảnh 2Dương Tử bất ngờ 'cưa sừng làm nghé' ở tuổi 30, nhan sắc ra sao mà gây tranh cãi? - Ảnh 3Dương Tử bất ngờ 'cưa sừng làm nghé' ở tuổi 30, nhan sắc ra sao mà gây tranh cãi? - Ảnh 4

Không chỉ vậy, một số người còn nhận định mặt cô khá sưng và cứng trong clip livestream, khác hẳn với hình ảnh nhỏ nhắn, thanh thoát mà phòng làm việc nữ diễn viên tung ra.

Dù thế, người hâm mộ vẫn khen Dương Tử xinh xắn, đáng yêu. Chuyện nữ minh tinh photoshop ảnh tạo hình cho đẹp hơn là điều rất bình thường, ai cũng làm vậy chứ không riêng gì Dương Tử. Song, Dương Tử có thể không nổi bật về nhan sắc hay phong cách cá nhân nhưng những tác phẩm của cô thì lúc nào cũng chất lượng. 

Dương Tử bất ngờ 'cưa sừng làm nghé' ở tuổi 30, nhan sắc ra sao mà gây tranh cãi? - Ảnh 5

Dương Tử hiện vẫn đang trong đoàn phim Thừa Hoan Ký. Tương tác của cô và nam chính Hứa Khải thông qua những bức ảnh hậu trường nhận được nhiều lời khen ngợi.

"Thừa Hoan ký" dựa trên tiểu thuyết kinh điển của Diệc Thư. Nữ chính Mạch Thừa Hoan - một người phụ nữ bình thường sống trong khu nhà thuê giá rẻ của nhà nước. Từ nhỏ, cô đã có thành tích học tập xuất sắc, tính cách ưu tú, sau khi tốt nghiệp đại học đã thuận lợi vào cơ quan nhà nước. Mọi thứ diễn ra bình thường và ổn định khi cô chuẩn bị kết hôn với bạn trai xuất thân từ gia đình khá giả. Bất ngờ xảy ra, người mẹ nhọc nhằn hiền hậu thường ngày đột ngột thay đổi thái độ và yêu cầu phải có một đám cưới long trọng cho con gái. Thừa Hoan hiếu thảo phải rơi vào rạn nứt giữa mẹ đẻ và nhà chồng. Trải qua sự đấu tranh, tưởng rằng mọi thứ có thể lắng xuống thì phía nhà chồng lại gặp biến cố, đám cưới phải hoãn lại...

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